Ennyiért jut be az orvoshoz soron kívül a magyar elit 2022-ben: nem titok, itt az árlista

A pandémia kezdete óta először 2022 nyarán a világ legtöbb pontján, köztük Magyarországon sem árnyékolja már be úgy az életet a koronavírus-fertőzés eshetősége. A lakosság végre fellélegezhet, viszont az egészségről most sem szabad megfeledkezni. Egyre több tanulmány, kutatás bizonyítja, hogy a fertőzésen átesettek maradványtünetei hosszabb ideig fennállhatnak, lappangó szövődmények alakulhatnak ki, melyek kezelés nélkül nagyobb gondot jelenthetnek a jövőben. A lehető legjobb alkalom a poszt-covid tünetek kivizsgálására az idei nyár, hiszen most a legkisebb az esély a fertőzésre, ősszel már jöhet egy következő covid-hullám.

Bár még mindig el lehet kapni a covidot, az ötödik hullám lecsengése után erre idén nyáron jóval kisebb az esély. A 2022-es nyár így szabadabban, jóval kevesebb korlátozással, stresszel telhet, mint az utóbb két év szezonjai. Éppen itt volt már az ideje a fellélegzésnek, felszabadulásnak, viszont a 2022-es "szabad nyarat" érdemes arra is hasznosítani, hogy gondoskodjunk az egészségünkről. Mivel az egészségügyi szervezetek, szakértők arra számítanak, hogy a koronavírus - az influenzához hasonlóan - ezentúl szezonálisan tér majd vissza, így ősszel számíthatunk a következő hullámra, azt javasoljuk, használjuk ki addig is az időt az elmúlt két évben elmaradt vizsgálatok, szűrések bepótlására, illetve a hosszú-covid és a poszt-covid tünetek kivizsgálásra.

Ahogy egyre több idő telik a koronavírus világjárvány kezdete óta, egyre több az információ arra vonatkozóan is, milyen szövődmények, maradványtünetek jelentkezhetnek, állhatnak fenn a fertőzés után hónapokkal vagy évekkel is. Sokszor maga a koronavírus fertőzés nem is okoz súlyos tüneteket, a későbbi szövődmények viszont lehetnek komolyak. A járvány kezdete óta 1,9 millió fertőzöttet diagnosztizáltak Magyarországon coviddal, sok beteget többször is nyilvántartásba vettek, viszont rengetegen lehetnek, akik nem kerültek a hivatalos statisztikákba. A koronavírus-fertőzésen átesettek valós száma így jóval nagyobb lehet, így a poszt-covid szindróma hosszú távú hatásaival feltehetően sok magyarnak is számolnia kell.

Mi az a poszt-covid szindróma?

A COVID-19-ben megbetegedett emberek jelentős része a WHO adatai szerint szövődménymentesen felépül a betegségből, de körülbelül 10-20 százalékuknál különféle közép- és hosszú távú hatások jelentkeznek. Ezeket a közép- és hosszú távú hatásokat együttesen poszt-COVID szindrómának nevezzük, melyeket alapos, átfogó vizsgálatokkal a betegség után érdemes feltérképezni a mielőbbi teljes gyógyulás érdekében.

A klinikai tapasztalatok szerint a fertőzés hatására kialakuló gyulladásos és immunológiai reakciók, elváltozások több szervünket is érinthetik, és nagyon változatos tüneteket, betegségeket okozhatnak. Mivel a különböző szövet- illetve szervkárosodások és a szövődmények tünetmentes, vagy enyhe fertőzés esetében is, illetve előzetes figyelmeztető tünetek nélkül is előfordulhatnak, így a fertőzést követő kivizsgálás alapvető fontosságú. Mindezek miatt javasoltak a poszt-COVID vizsgálatok akár tünetmentes, vagy enyhe, nem specifikus tünetek (pl. fáradékonyság, levertség, szívdobogás érzése, fejfájás, alvászavarok, ízületi- vagy izomfájdalom, köhögés, nehezebb légvétel, hőemelkedés stb.) esetén is

– javasolta Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika orvos igazgatója. A klinika friss adatai szerint 2021-ben az alap szakorvosi vizsgálatok alapján a további kiegészítő szakorvosi vagy diagnosztikai vizsgálatok közül hasi ultrahangból végeztek a legtöbbet. Ezt a vizsgált személyek 25 százalékának kérte a kezelőorvosa, míg kiegészítő laborvizsgálatokat a betegek 18 százaléka számára javasoltak. A páciensek egy részének pedig további kardiológiai, tüdőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, szemészeti, illetve gasztroenterológiai vizsgálatok kerültek elvégzésre a poszt-covid szűrővizsgálatok részeként.

A koronavírus-fertőzésen átesettek felénél emésztőrendszeri vagy egyéb szervi elváltozások, panaszok alakulhatnak ki.

Potecz Györgyi tüdőgyógyászt, a Tüdőközpont főorvosának elmondása szerint náluk legtöbben gyengeség-fáradékonyság és köhögés-légszomj tünetegyüttesekkel, valamint nehézlégzés miatt keresték fel a magánklinikát. Elmondta, hogy a poszt-covid a betegség kezdete után eltelt negyedik héten túl is fennálló tüneteket jelenti, vagy ha egy átmeneti tünetmentes periódus után újra indulnak a tünetek. A szakorvos szerint aki a megbetegedése után több mint egy hónappal is szenved a panaszoktól, annak érdemes mielőbb orvoshoz fordulnia, mivel a kezeletlen poszt-Covid tünet még a korábban egészséges, aktív embereknél is olyan elváltozásokat okozhat, amelyekkel akár életveszélyes állapotot idézhet elő.

A szívkárosodás például bizonyítottan olyan covid-szövődmény, amely hosszabb távon nagyobb gondokat okozhat, mint maga a vírus, viszont rutin szűrővizsgálatokkal könnyen fel lehet fedni és minél előbb megkezdeni a kezelést. Számos más krónikus betegség is kiszűrhető még olyan szakaszban, amikor nem okoz súlyos tüneteket, és a kezelését már korai szakaszban megkezdve jobban kordában is lehet tartani. Azért is érdemes továbbá elvégeztetni bizonyos rutinvizsgálatokat, hogy megnyugtassuk magunkat: minden rendben van.

Milyen szűrővizsgálatokat érdemes elvégezni?

Az, hogy milyen vizsgálatokra lehet szükség, természetesen függ attól, milyen tünetei vannak a páciensnek. Hogyha valaki úgy érzi, nincs teljesen rendben az egészsége, más esetekben is először a háziorvoshoz érdemes elmennie, aki aztán tovább irányítja a tüneteinek, vagy vizsgálati eredményeinek megfelelően. Akinek nincs tünete, de szeretne meggyőződni arról, hogy tényleg jól szolgál az egészsége, annak pedig szintén a szokásos szűrővizsgálatokat érdemes elvégeztetnie.

A kortól és nemtől függetlenül a legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálatok, mint a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés "sztk-ban" is elvégeztethetőek, viszonylag gyorsan, különösebb kényelmetlenség nélkül. Arról, hogy a férfiaknak és nőknek milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetniük 40 éves kor alatt, és afelett koronavírus-fertőzéstől függetlenül ebben a cikkben írtunk részletesen. Kifejezetten koronavírus-fertőzés után is az első lépés egy általános állapotfelmérés, EKG, rutinlabor, mellkas CT, hasi ultrahang lehet.

Már a magánegészségügyi szolgáltatók, klinikák is kínálnak a legtöbb helyen különféle poszt-covid szűrőcsomagokat. A tartalmazott vizsgálatoktól függően ezek ára 20 ezer forinttól akár 200 ezer forintra is rúghat. A Pénzcentrum, ahogy tavaly, 2022-ben is összegyűjtötte, melyik magánegészségügyi központban milyen poszt-covid szűrőcsomagok érhetők el, és ezek mennyibe kerülnek.

Alapcsomagok, extrák, VIP-szolgáltatások

Mielőtt valaki befizetne egy poszt-covid csomagra egy magánklinikán, azért érdemes háziorvossal konzultálni, milyen vizsgálatokra lehet szükség. Ugyanis az egyes csomagok árát főként az befolyásolja, milyen széles körű vizsgálatokat tartalmaznak. Az alábbi összehasonlításnál mindig figyelembe kell venni, hogy az egyes magánszolgáltatók más és más szolgáltatást kínálnak, ezért lehetnek akkora eltérések az árban. A magánegészségügyi intézményeket, laborokat nem a díjszabásuk szerint, hanem ábécésorrendben soroltuk fel. Csak olyan szűrőcsomagokat vettünk alapul, amelyek egy laborvizsgálatnál többet tartalmaznak.

Az Affideánál nagyjából 55-100 ezer forint között mozog a szűrőcsomagok ára, de már az alapcsomagban belgyógyászati vizsgálat, nyugalmi EKG, troponin szint meghatározás (mely a szívizom-károsodást képes megmutatni), mellkas CT, ellenanyag vizsgálat, és oxigén szaturáció is van. A bővített csomagban ezeken felül kardiológiai vizsgálat és szívultrahang, a prémium csomag pedig kiegészül laborral, légzésfunkció vizsgálattal, pulzoxymetriával és kardiológiai kontrollal is. Az új "lélegzet csomagban" szintén van légzésfunkció, pulmonológia és labor is. Az alap- és bővített csomag ára 12-17 százalékkal nőtt 2021 márciusához képest.

Az Aniron Magánklinika post-covid szűrőcsomag I. a következő vizsgálatokat foglalja magában: kardiológiai szakorvosi vizsgálat, szív ultrahang, vérnyomásmérés, nyugalmi EKG, labor (süllyedés, vérkép, CRP, Troponin-T, máj-, vesefunkció, pajzsmirigyfunkció), és tüdőgyógyászati szakorvosi vizsgálat légzésfunkciós vizsgálattal. Ennek díja 130 ezer forint. A post-covid szűrőcsomag II. a fentieken túl terheléses EKG-t, a laborban D-dimer szűrést, ellenanyag tesztet is tartalmaz. Ára 170 ezer forint.

Évente több mint 100 ezer forint adóvisszatérítést is kaphatnak a dolgozók, akik magánegészségügyi költségeik egészségpénztárból fedezik. A lehetőség bárki előtt nyitva áll.

Az Aranyklinikán többféle csomag is rendelkezésre áll, minden vizsgálati csomagnál választható tüdőgyógyászati és kardiológiai modul is. A tüdőgyógyászati szűrőcsomagon belül van felnőttek és gyerekek részére ajánlott szűrés, előbbi 29900, utóbbi 31900 forint. Ezekben benne van a labor, pulzoximetria, spirometria és a tüdőgyógyász szakvizsgálat. A kardiológiai szűrőcsomag troponin szűrést, szívultrahangot, nyugalmi EKG-t foglalnak magukban. Gyerekeknek szív UH nélkül 11900, felnőtteknek 19900 ez a csomag, kardiológiai szakvizsgálattal együtt pedig 31900 forint. A csomagokat kombináltan is lehet kérni, gyerekeknek 42900, felnőtteknek 48900 forintért, illetve kardiológiai szakvizsgálattal 58900 forintért.

A Budai Egészségközpont COVID-19 utáni kivizsgálási csomagja 93 ezer forint, mely tartalmaz egy laborvizsgálatot COVID-19-specifikus tételekkel, alacsony dózisú mellkas-CT-t, kardiológiai szakorvosi vizsgálatot és szívultrahangot, valamint SARS-CoV-2- Quant IgG vizsgálatot.

A Budai Magánorvosi Centrumban első lépésként gyorstesztet, majd laborvizsgálatot végeznek. Következő lépésként mellkas CT, valamint pulmonológiai szakvizsgálat történik. A laborvizsgálat eredményétől függően végezik el a kardiológiai vizsgálatot, melynek negatív labor eredmény esetén része a szív ultrahang, valamint a terheléses EKG vizsgálat is. A szűrőcsomag ára 130 ezer forint.

A CMC Déli Klinikán ugyancsak háromféle csomag közül lehet választani. A laboratóriumi diagnosztikai csomag 35 ezer forintba kerül, a kivizsgálási alapcsomag, mely a laboron túl ellenanyag vizsgálatot, EKG és belgyógyászati szakorvosi vizsgálatot is tartalmaz 73 ezer forint. Ez a csomag kérhető kiterjesztett kardiológiai diagnosztikával is, mely mellkas röntgent, szív UH-t és kardiológiai szakorvosi vizsgálatot is magában foglal. Ennek ára 98 ezer forint.

A prémium poszt-covid kivizsgálás pedig 155 ezer forintba kerül, ez a fentieken kívül egyéb szakorvosi vizsgálatokat is tartalmaz a beteg panaszaitól függően és illetve négy szakterület szakorvosaiból álló "COVID-TEAM" értékeli ki a vizsgálatok eredményeit. Ezeken felül személyre szabott csomagot is lehet kérni, melynek 185 ezer forint a költsége. A legdrágább, exkluzív csomag 250 ezer forintba kerül, és még több vizsgálatot tartalmaz, és 7 külön szakterületen dolgozó szakember értékeli az eredményeket.

A Doktor24-nél szintén több csomag közül is lehet választani: az alapcsomag 22 ezer, a kiemelt 55 ezer, a komplex pedig 120 ezer forintba kerül. Az alapcsomagban egy kiterjesztett, Covid specifikus nagy laborvizsgálat található, amelyet belgyógyász szakemberek részletesen kiértékelnek, és szükség esetén írásbeli javaslatokat tesznek további vizsgálatokra. A kiemelt csomag a nagylaboron túl tartalmaz még komplex belgyógyászati vizsgálatot, EKG-t, pulzoxymetriát is. A komplex csomagban ezeken felül van még antigén teszt, kardiológiai vizsgálat, pulmonológiai vizsgálat, szívultrahang, légzésfunkció vizsgálat, és mellkasröntgen.

A FirstMednél a simple szűrőcsomagot azon koronavírus fertőzésen átesett pácienseknek javasoljuk, akik, nem szenvednek szív és/vagy tüdő betegségben, nincs komoly tünetük, nem volt szükség kórházi kezelésre a betegségük során, nem állt fent köhögés vagy légszomj, illetve mellkasi fájdalmuk sem volt, vagyis minimális tünetekkel vészelték át a fertőzést. A csomag tartalma: laboratóriumi vizsgálatok [vérkép, máj, vese funkció, elektrolitok, calcium, magnesium, izom enzimek (CPK, LDH), szívizom enzim (troponin), D vitamin szint, B12 vitamin, folsav és vaspanel, vizelet vizsgálat], szív ultrahang (ECHO) és EKG, valamint belgyógyászati vizsgálat és az eredmények megbeszélése. Ennek ára 100 ezer forint.

A plusz szűrőcsomag már 135 ezer forintba kerül, és inkább azoknak javasolt, akik kórházi kezelést igénylő COVID-19 betegségből épültek fel. A csomag a fenti vizsgálatokon túl tartalmaz pulmonológiai szakvizsgálatot is spirometriával.

A HT Medical Centerben szintén a szokásos vizsgálatok találhatók a poszt-covid csomagban: troponin és ellenagyag szűrés vérből, kardiológiai vizsgálat, nyugalmi EKG, szívultrahang és mellkas röntgen. A csomag ára 55 ezer forint.

A Hungária Med-M által kínált kivizsgálási csomag tartalmazza a laborvizsgálatot COVID-19-specifikus tételekkel, (vérkép, CRP, GOT, GPT, GGT, Kreatinin, CN, CK, LDH, CK-MB, Troponin), a mellkas röntgent, és a kardiológiai szakorvosi vizsgálatot szívultrahanggal. A díja (41 ezer forint helyett) 29 ezer forint. Az extra kivizsgálási csomag ezeken felül angén gyorstesztet, és antitest szintet is vizsgál, ennek ára 49 ezer forint (64 ezer forint helyett).

A Kelen Kórház poszt-covid csomagja 55 ezer forintba kerül, 10 százalékkal többe, mint tavaly, és tartalmaz vérnyomás mérést, oxigén szaturációt, testhőmérséklet mérést, EKG-t, mellkas röntgent, laborvizsgálat (kardiális troponin, CRP, TSH, D-dimer, vérkép), kardiológiai szakorvosi vizsgálatot, szívultrahangot, és antitest (ellenanyag) gyorstesztet.

A Med-Aesthetica Orvosi Központ poszt-covid csomagjai közül a 44900 forint I. csomag labort (teljes vérkép, CRP, D-dimer, Kardiális Troponin, Na, K, C-vitamin, Kreatinin, általános vizeletvizsgálat) és kardiológia vizsgálatot tartalmaz szív ultrahanggal. A 79900 forintos II. csomag 24 órás vérnyomás HOLTER vagy 24 órás EKG Holtert is tartalmaz a fentieken túl, a 99900 forintos III. csomag pedig terheléses EKG-t is.

A MedCity Egészségközpontban a poszt-covid csomag tartalmaz laborvizsgálatot (nagyrutin + troponin szint vizsgálat), alacsony dózisú mellkasi CT-t, kardiológiai szűrővizsgálatot, valamint EKG és szívultrahang vizsgálatokat. A szűrőcsomag ára 70 ezer forint, viszont a csomag igény szerint kiegészíthető terheléses EKG vizsgálattal (+ 20 ezer forint), illetve SARS-CoV-2 spike -specifikus IGG antitest vizsgálattal (+ 9 ezer forint). Tavaly a szűrőcsomag még 65 ezer forintba került.

A MeDoc Egészségközpont szűrőcsomagja 59 ezer forintba kerül, és magában foglalja a szív- és érrendszeri rizikóelemzést, a fizikális belgyógyászati-kardiológiai vizsgálatot, a szív UH-t, vérnyomásmérést, nyugalmi EKG-t, nagylabort, és antitest vizsgálatot vérből. Orvosi javaslatra a csomagot kardiológiai kontrollvizsgálattal és terheléses EKG-val lehet kiegészíteni 36 ezer forintért.

Az Oktogon Medical Center felnőtt alap szűrőcsomagjának tartalma: a komplett kardiológiai vizsgálat, a hőmérséklet, vérnyomás, pulzus, perifériás ödéma,oxigén szaturáció mérése, a nyugalmi EKG, a szívultrahang, a mellkas CT, a labor (troponin, vérkép, ionok, albumin, protein, CRP, vese és májfunkció, vizelet), ára pedig 89 ezer forint. A komplex csomag a fentieken túl komplett pulmonológiai vizsgálatot, és légzés funkciós vizsgálatot tartalmaz és terheléses EKG-t. A csomag ára: 139 ezer forint.

A gyermek szűrőcsomag tartalma (25 kg testsúly feletti gyermekeknek 18 éves korig) komplett kardiológiai vizsgálat, a hőmérséklet, vérnyomás, pulzus, perifériás ödéma,oxigén szaturáció mérése, a nyugalmi EKG, a szívultrahang, és a labor (troponin, vérkép, ionok, albumin, protein, CRP, vese és májfunkció, vizelet), ára: 59 ezer forint.

A Dr. Rose Magánkórház is kínál COVID-19 utáni kardiológiai szűrővizsgálat csomagot: ebben kardiológiai szakvizsgálat, nyugalmi EKG, szívultrahang vizsgálat, pulzoximetria, mellkas röntgen, COVID-19 kardiológiai laborcsomag (szenzitív troponin I, CRP, IgG-szerológia, általános labor vérzsírokkal) és COVID-19 antigén gyorsteszt (szükség esetén) található, és 95 ezer forintba kerül. Ugyanennyi az ára a COVID-19 utáni szűrővizsgálat csomagnak gyermekek részére, melyben gyermekgyógyászati szakvizsgálat, hasi ultrahang, nyugalmi EKG, pulzoximetria, mellkas röntgen, labor vizsgálat (általános labor, CRP, szenzitív troponin I, IgG-szerológia) és COVID-19 antigén gyorsteszt található (ez utóbbi szükség esetén).

Lehet kérni felnőttek részére komplex kardiológiai kivizsgálást is, melynek ára 170 ezer forint. Ez a fent említett vizsgálatokon túl tartalmaz még Holter EKG monitorozást, a laborcsomagot bővítik NT-proBNP, D-dimer, és kiterjesztett laborvizsgálattal, és a mellkas röntgen helyett tüdőszűrés (CT) is választható. Az árak tavaly március óta nem emelkedtek.

A Swiss Clinic vizsgálatához két megjelenés is szükséges. Az első megjelenés alkalmával antigén gyorsteszt

laborvizsgálat (vérvétel, CRP, vérkép, Ferritin, D-Dimer, COVID IGG antitest vizsgálata vénás vérből), és mellkasröntgen (egyirányú felvétel) készül. A második megjelenés alkalmával (minimum 4 munkanappal később) 30 perces belgyógyászati vizsgálat következik COVID kérdőív kitöltésével, konzultációval, nyugalmi EKG, oxigén-szaturáció mérése, és végül orvosi összefoglaló készül a belgyógyász által. A szűrőcsomag ára: 49 900 forint.

A TritonLife klinika szűrővizsgálata 69 990 forintba kerül, mely tartalmazza a kórelőzmény felderítéét, fizikai vizsgálatot, nyugalmi EKG-t, alap- és speciális laboratóriumi vizsgálatokat, és szív UH-t. Kiegészítésként lehet kérni felárért Holter EKG-t, szív MR-t, terheléses EKG-t, illetve légzésfunkció vizsgálatot.

A Wáberer Medical Center kínál felnőttek és gyermekek részére külön csomagokat, melyek főként kardiológiai vizsgálatokat tartalmaznak. A felnőtt bázis szűrőcsomag tartalmazza a nagylabort (troponin szint + vénás mennyiségi antitest vizsgálat), a mellkas CT-t, nyugalmi EKG-t, illetve vérnyomás, pulzus és véroxigén mérést, valamint egy félórás belgyógyászati konzultációt. Ennek ára 69000 forint - tavaly még 39000 forint volt márciusban.

A felnőtt extra csomag a fentieken túl kardiológiai szakvizsgálatot tartalmaz szív ultrahanggal és megfelelő troponin szint esetén terheléses EKG-val, valamint tüdőgyógyászati szakvizsgálatot spirometriával (légzésfunkciós vizsgálattal). A csomag ára 124 ezer forint, és az orvos javasolhat további vizsgálatokat, mint a szív MR (+99 ezer forint) vagy a koronária CT (+99 ezer forint). Lehet igényelni neurológiai kiegészítő csomagot is +34 ezer forintért. A gyerekeknek ajánlott csomag troponin gyorstesztet, EKG-t és kardiológiai vizsgálatot tartalmaz szív ultrahanggal. Ennek ára 43 200 forint.

Általánosságban a tavalyi árak alapján elmonható, hogy a klinikákon maximum 17-18 százalékos áremelés történt, átlagban inkább 10 százalékról beszélhetünk, és sok helyen egyáltalán nem drágultak a vizsgálatok.