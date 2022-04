Kell ez nekünk? Őssejt: életmentő, mégis csak a gazdag magyarok kiváltsága

Magyarországon már 20 éve van lehetőség köldökzsinórvérből nyert őssejt tárolásra, viszont aránylag kevés szülő veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Amellett, hogy az őssejtek felhasználásának lehetőségit sem ismerik, az is visszatartó erő lehet, hogy az őssejt levétel és tárolás nem olcsó. Az alapszolgáltatás díja minimum 100 ezer forint, a tárolásért pedig külön kell fizetni - bár már a legtöbb őssejtbank biztosít részletfizetési lehetőséget. Utána jártunk, hol és mennyibe kerül az őssejt levétel és tárolás, illetve hogy miért érdemes belevágni. Azt is mutatjuk, hogyan lehet 20 százalékot lefaragni a költségekből.

Magyarországon már több mint 20 éve van lehetősége a szülőknek őssejtmegőrzésre magán sejtbankokban, és folyamatosan folynak a kutatások az őssejt-felhasználással kapcsolatban, illetve történnek őssejtkezelések, bár sem hazánkban, sem Európa más országaiban nem az a jellemző, hogy valaki a saját köldökzsinórból levett őssejtjeit kapja meg.

Az Eurocord statisztikái szerint 10954 esetben történt köldökzsinórvérből származó őssejt-transzplantáció Európában összesen 54 országban 1988-2014 között. Ebből 10110 esetben, azaz 92 százalékban nem rokontól származó őssejtet használtak. Tehát a vizsgált 26 év alatt csak 826 olyan eset volt, amikor a köldökzsinórvért családtag gyógyítására tudták használni. Lehetséges, hogy ez az arány azóta változott, viszont az őssejt-terápia alkalmazása, köldökzsinórvér és -szövet tárolás is inkább abba az irányba halad a világban, hogy közösségi bankok jöjjenek létre.

Mire használhatók jelenleg az őssejtek?

A kutatások folyamatosan zajlanak azzal kapcsolatban, hogyan használhatók a gyógyításban a tárolt vagy újonnan levett köldökzsinórvér minták. 2022 februárjában például a CNN beszámolt annak az amerikai nőnek az esetéről, akinek a jelek szerint a HIV-vírust sikerült legyőznie őssejt-terápiával. Dr. Szatmári István, a Debreceni Egyetem Őssejt Kutató Laboratóriumának vezetője korábban elmondta lapunknak, hogy napjainkban leggyakrabban vérképző őssejteket használnak terápiás célból, melyek bizonyos leukémiák, a vérképzés egyéb zavarai, illetve súlyos immunhiányos betegség esetén alkalmazhatók. A kezelésekhez az őssejteket újszülöttek köldökzsinórvéréből, vagy felnőttek esetében csontvelőből tudják kinyerni. Az így nyert őssejteket jellemzően úgynevezett allogén transzplantációhoz használják.

Ez azt jelenti, hogy másik személyből származó egészséges őssejteket juttatnak be a betegbe. Ez a típusú sejtterápia akkor alkalmazható, ha a donor sejtek immunológiai tulajdonságai hasonlóak/kompatibilisek a befogadó szervezettel, mindezek miatt közeli rokonok, illetve testvérek sejtjei is használhatók ilyen célra

- mondta el Dr. Szatmári István, és arra a kérdésünkre, hogy valóban lehet-e szerveket növeszteni az őssejtekből, azt a választ kaptuk, hogy bizonyos egyszerűbb, de fontos szervrészeket, mint a szívbillentyű vagy a légcső már elő tudnak állítani mesterségesen őssejtek felhasználásával. Viszont arra még várni kell, hogy szívet vagy májat hozzanak létre őssejtekből, mert jelenleg bonyolultabb szerveket teljes nagyságban és működőképes formában még nem képes a tudomány mesterségesen létrehozni.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A Cord Blood Center a honlap szerint Európa második legnagyobb őssejtbank hálózata, ahol több mint 175 ezer gyermek őssejtjét őrzik. Jelen vannak nyolc országban, köztük Magyarországon, és eddig 187 köldökzsinórvér-egység került kiadásra világszerte. A Cord Blood Centernél a szülők különféle szolgáltatási csomagok közül választhatnak: a Standard szolgáltatás tartalmazza regisztrációs díjat, a levételhez szükséges felszerelést, szállítást, a minta vizsgálatát, előkészítését a tároláshoz. Egyösszegű befizetés esetén a Standard csomag ára 149 ezer forint (12 havi 13658 forintos részletekben 163 896 forint). Ez a díj nem változott 2019 óta.

A tárolás költsége viszont nőtt: egy évi tárolási költsége 19 200 forintról 24 ezer forintra, tíz éves időtartamra 115 200 forintról 144 ezer forintra és húsz évre pedig 192 ezer forintról 240 ezer forintra nőttek a költségek egyösszegű befizetés esetén.

A Premium szolgáltatás az igénybevétele esetén a köldökzsinórvér nemcsak a köldökzsinórból, hanem a méhlepényből is levételre kerül, így növelve a levett őssejtek számát. A Premium csomag egy összegben - akárcsak három éve - 249 ezer forint. A tárolás költsége viszont ugyancsak emelkedett, húsz évre korábban 242 ezer forintba került, jelenleg 310 ezer forint az ára. Akár a Standard, akár a Premium csomagot választ valaki, kérheti, hogy a köldökzsinór szövetet is tárolják el, ebben az esetben a levétellel kapcsolatos összes költség 99 ezer forinttal, a húsz évre szóló tárolásé pedig további 60 ezer forinttal kerül többe.

A Czeizel Intézet őssejtbankja, a Future Health Biobank szolgáltatása tartalmazza az őssejtek megőrzéséhez szükséges eljárásokat: a minták gyűjtéséhez szükséges mintavételi készletet, a minta biztonságos szállítását a laboratóriumba, ezek feldolgozását, minőségének ellenőrzését, és megőrzésüket 20 vagy 25 éven át. Egyösszegű fizetés esetén, ha csak a köldökzsinórvér őssejtjeit tároltatjuk el 20 évre, annak ára 395 ezer forint. Ha 12 hónapos részletekben fizetnénk ki a szolgáltatást, az összköltség 425 ezer forint is lehet. 2019-ben még 295 ezer forint volt az egyösszegű befizetés és 331 ezer forint a részletfizetés költsége.

Amennyiben köldökzsinór-szövetet is szeretnénk tároltatni, 495 ezer forintot kell egy összegben kifizetnünk - ez esetben is 100 ezer forinttal többet, mint három éve. Mindez 12 hónapos részletfizetéssel összesen 522 forintba kerülne. (2019-ben 439 ezer forint volt az összes költség részletfizetés esetén.) Vannak viszont választható kedvezmények, az első baba, illetve a testvér- vagy ikerkedvezmény.

A Humancell Egészségügyi Szolgáltatónál három csomag közül választhatunk, a kezdeti tárolás pedig 20 évre szól. A Solo szolgáltatáscsomag egy készítménynek, a köldökzsinórvér őssejtnek több egységre osztott fagyasztva tárolását tartalmazza. Amikor átvesszük a mintavételhez szükséges készletet, 80 ezer forintot kell kifizetnünk, majd 12 hónapon át 19 166 forint kamatmentes részletet, tehát összesen 310 ezer forintot. Ez az összeg jóval alacsonyabb, mint amiről három éve írt lapunk, akkor ugyanis összesen 467 ezer forint volt a Solo csomag. Ennek oka, hogy most akciósan, 47 százalékkal leszállították a csomag árát 593 ezer forintról.

A Duo szolgáltatáscsomag két készítmény, a köldökzsinórvér őssejt és köldökzsinór-szövet több egységre osztott fagyasztva tárolását tartalmazza, a készlet ebben az esetben szintén 80 ezer forint, a havi részletek viszont 26 ezer forint kiadást tesznek ki. Így az eljárás teljes költsége 392 forint lesz - szintén akciósan a 753 110 forint helyett. (2019-ben 593 ezer forintba került.)

Új jövőt tervezel? Gyere ki a Lakás Kiállításra, ahol új és használt lakások széles választékával várunk a MOM Sportban május 6-8. között. A Lakás Kiállításon a helyed, ha vennél, bővítenél, vagy felújítanál. A belépés INGYENES! További információk itt!

A Trio szolgáltatást akkor tudjuk igénybe venni, ha a szúráshelyektől és véralvadéktól mentes köldökzsinór minta több, mint 35 cm hosszúságú. Így köldökzsinór-szövetet és őssejtet is tárolhatunk. Ebben az esetben a havi részlet 32 916 forint, amely a 80 ezer forintos alapdíjjal együtt összesen 475 ezer forint - 45 százalékos kedvezménnyel a 875 ezer forint helyett. A Trio csomag három éve 689 forintba került. Az viszont nem derült ki a honlap tájékoztatásából, hogy meddig érvényes a kedvezmény.

A Krio Intézetnél szintén hirdettek kedvezményt, ami azonban május 1-ig érvényes, így most nem vesszük figyelembe az árak vizsgálatában. Itt négy csomag közül választhatunk: a piros csomag a köldökzsinórvér feldolgozását és tárolását tartalmazza, a sötétkék már a placenta eredetű köldökzsinórvér feldolgozását és tárolását tartalmazza. A kék csomag a köldökzsinórvér feldolgozásán és tárolásán felül lehetővé teszi a köldökzsinór szöveti állományából nyerhető őssejtek megőrzését.

Az arany csomag az összes szolgáltatást tartalmazó csomag, benne van a köldökzsinórvér és placentából gyűjtött köldökzsinórvér feldolgozás és tárolás, köldökzsinórszövet és a szöveti állományból nyert mesenchymális őssejt fagyasztás és tárolás. A piros csomag alapdíja 105 ezer forint, a kéké 155 400 forint, az arany csomagé pedig 207 150 forint. Ehhez jöhet hozzá még a tárolás költsége. Viszont a pontos további árak nem nyilvánosak, csak ajánlatkérés útján tudhatjuk meg, mennyit kell végül fizetnünk.

Előre tervezve sokat spórolhatnak a szülők

Még mindig kevesen döntenek az őssejt magánúton történő tárolása mellett, hiszen elég költséges eljárás, és a felhasználása is korlátozott. Sokszor a gyermekvállalás költségei - főként akkor, ha magánorvossal, magánkórházban szülne valaki - így is számottevő kiadást jelentenek a családok számára, így az őssejttárolás "luxusán" sokan el sem gondolkodnak. Azonban az ilyen előre tervezhető, nagyobb egészségügyi kiadások esetében sokat spórolhatnak a családok, ha egészségpénztári számláról költenek. Hiszen így a kiadások 20 százalékát is visszatérítheti az állam! A szolgáltatás nem csak a szülésre, várandósgondozásra, hanem őssejt levételre és tárolásra is használható, azonban érdemes előre érdeklődni ennek módjáról az őssejtbankoknál és egészségpénztáraknál.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos áremelés a magánklinikákon: ennyibe kerül egy VIP-szülés 2022-ben 2022-re 20-60 százalékos áremelést történt a szülési csomagok tekintetében, a tavalyi évhez képest 100-200 ezer forinttal is többe kerülhet a vip ellátás.

Magyarországon egy nemrég megjelent kutatás adatai szerint a 18–24 évesek több mint fele járt magánorvosnál az elmúlt egy évben, a 25–34 éveseknek pedig a 60 százaléka vette igénybe a magánegészségügy szolgáltatásait. Az 55–64 éves korosztályból a betegek harmada járt magánellátónál. Azt, hogy a fiatalabb korosztály gyakrabban fordul magánellátókhoz, az is mutatja: az egészségpénztáraknál a fiatalabb korosztály (31-40) átlagbefizetése a magasabb, hozzávetőleg 17%-kal, mint az idősebb korosztályé. Az egészségpénztárakon keresztül pedig 55 milliárd forintot költött el a lakosság 2021-ben.

A várandósgondozáshoz kapcsolódó vizsgálatok és szülési csomagok is egyre népszerűbbek - ezáltal egyre többen finanszírozzák az ilyen jellegű kiadásaikat egészségpénztárakon keresztül. Mivel a szülés, a gyermekvállalás egy tervezhető kiadás, nem úgy mint egy váratlan betegség, könnyebben kalkulálható költséget és megtakarítást jelent. Azzal már sok gyermekvállalás előtt álló tisztában van, hogy a szüléshez kapcsolódó magánegészségügyi kiadásokat fedezheti egészségpénztárból, azt viszont kevesen tudják, hogy az őssejtlevételt is.

Egészségpénztár útján egyéni és 2019. évtől munkáltatói befizetései után a felhasználó 20%-os adó-visszatérítést vehet igénybe, mely akár 150 000 forint is lehet évente, vagyis 750 ezer forintos éves befizetéssel lehet maximálni a visszatérítést. Ráadásul az egészségpénztár nemcsak saját, hanem a családtagok kezeléseinek finanszírozására is fordítható, így ha a költségek magasabbak, azokat fedezhetik pl. a férj számlájáról, így ő is jogosult lesz visszatérítésre.

A tavalyi évben sokan lehettek, akik az egészségpénztárral terveztek spórolni a gyermekvállalás költségein, viszont a kormány későbbi intézkedése miatt ígyis-úgyis visszakapták az adójukat a többi gyermeket nevelő dolgozóval együtt. Ez az intézkedés azonban egyszeri volt, korántsem biztos, hogy az idén is ekkora összeggel segíti majd az új kormány a családokat, ezért érdemes az ilyen költségek esetén a biztos megtakarítási lehetőségekkel élni.