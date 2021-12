Erre figyelmeztetnek a gyógyszerészek a negyedik hullámban: ezt fontold meg mielőtt patikába indulsz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány 4. hullámának terjedése miatt nagyon fontos, hogy a gyógyszertári látogatások alatt is tartsunk be minden olyan szabályt, ami segíthet csökkenteni a fertőzés kockázatát - hívja fel a figyelmet a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ). Azt ajánlják a betegeknek: ennek megfelelően igyekezzünk kerülni a zsúfoltságot és tartsuk be a biztonságos távolságot embertársainktól. Emellett más üzletekhez és szolgáltatókhoz hasonlóan a gyógyszertárakban is újra kötelező a maszk viselése, ezért e nélkül ne induljunk útnak. Terület alapú korlátozás már nincs érvényben, ennek ellenére sok gyógyszertárban kérik meg a betegeket, hogy csak minimális létszámban tartózkodjanak egy időben a gyógyszertárban.

"Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a már koronavírussal bizonyítottan fertőzött betegek saját maguk mennek el a gyógyszertárba kiváltani a gyógyszereiket. Talán nem kell mondanunk, hogy ez mennyire veszélyes a többi patikába betérő betegre és gyógyszertári dolgozókra nézve. Emiatt nyomatékosan szeretnénk megkérni minden koronavírussal igazoltan fertőzött beteget, hogy a karanténszabályoknak megfelelően maradjon otthon, és kérjék meg ismerőseiket vagy családtagjaikat a gyógyszereik kiváltására" - közölte a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ). A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A járványhelyzet egyik pozitív hozadéka, hogy nagyon gyorsan elterjedt az elektronikus vények alkalmazása a betegek ellátásában. Az ilyen típusú vényeket többféleképpen is ki lehet váltani a gyógyszertárakban, ezek közül a leggyakoribb az ún. TAJ-szám bemondása alapján történő kiváltás. Ehhez két dologra van szükség. Az egyik a gyógyszert kiváltó személy azonosításra alkalmas igazolványára (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), a másik pedig annak a betegnek a TAJ száma, akinek kiváltják a gyógyszerét. Fontos megjegyezni, hogy egy nemrég történt jogszabály változás miatt abban az esetben, ha másnak váltjuk ki a gyógyszerét, a gyógyszertári dolgozónak rögzítenie kell a kiváltó személy nevét és igazolvány számát. A gyógyszerek kiváltásánál gyakran okoz problémát, hogy sokan elfelejtik magukkal vinni az azonosító okmányaikat, így nem tudják igazolni a személyazonosságukat a gyógyszertárban. Emellett a beteg TAJ-számára mindenképpen szükség van, mert a rendszerben ez az egyetlen adat, ami alapján a vényeket le tudjuk kérdezni a rendszerből. A gyógyszerészekkel folytatott vitákat elkerülendő fontos leszögeznünk, hogy ezek nélkül a gyógyszerészek nem adhatják ki a gyógyszereket - hívja fel a figyelmet a HGYSZ. A fertőzésveszély miatt az esetek túlnyomó többségében a háziorvosok telefonos konzultáció alapján írják fel az elektronikus vényeket a betegeknek. Sok esetben ez nem azonnal történik meg, így előfordul, hogy a beteg hamarabb jut el a gyógyszertárba, mint hogy felkerülnének a vények az elektronikus térbe. Éppen ezért, ha van rá lehetőségünk, mindig ellenőrizzük le, hogy milyen aktív vényeket tudunk kiváltani. Ehhez az EESZT lakossági portálját kell felkeresni és ott bejelentkezni. Az eRecept rendszer mellett november 1-től indult el az eGYSE modul az EESZT-ben, ami lehetővé teszi a gyógyászati segédeszközök többségének elektronikus rendelhetőségét. Jelenleg az új modul elindulását követő átmeneti időszakban vagyunk, így előfordulhat, hogy a gyógyászati segédeszközök kiváltásánál több adatot is rögzítenie kell a gyógyszertári dolgozóknak. Emiatt kicsit megnövekedhet a várakozás ideje a gyógyszertárakban, amiért elnézésüket és türelmüket kérjük. Reméljük, hogy hamarosan rendeződik a helyzet, és megszűnik a bonyolultabb adminisztráció - mutat rá a HGYSZ. A kormány által kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt több rendkívüli intézkedést is életbe léptettek a védekezés sikere és az egészségügy működőképessége érdekében. Az egyik ilyen intézkedés a szakorvosi javaslatok érvényességi idejének meghosszabbítása volt. A jelenlegi szabályok alapján a veszélyhelyzet idején lejáró szakorvosi javaslatok érvényességi ideje automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig. Az ide vonatkozó törvény alapján a veszélyhelyzet 2022. január 1-jén megszűnik, azonban a Parlament előtt van egy olyan javaslat, amely alapján a kormányzat ezt a határidőt meghosszabbítaná 2022. június 1-ig. A tervezetet minden valószínűség szerint el fogják fogadni, így a szakorvosi javaslatok várhatóan jövő év őszéig érvényesek maradhatnak - közölte a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége. A szakorvosi javaslatok mellett a közgyógyellátásban is jelentősen kitolták az érvényességi határidőket. A 2020. november 4-e és 2021. december 31-e között lejáró közgyógyellátási jogosultságok és igazolványok egészen 2022. március 1-ig érvényesek maradnak. "Az ünnepek közeledtével fontosnak tartjuk felhívni mindenkinek a figyelmét arra is, hogy az ajándékok és az ünnepi ételek beszerzése mellett a ne feledkezzenek meg a gyógyszereikről sem. Időben gondoskodjanak a rendszeresen szedett gyógyszereikről, valamint nézzék át a házipatikákat, hogy biztosan felkészülten várhassák az ünnepeket. A készülődés részeként nem árt utánanézni annak sem, hogy a környezetünkben hogyan tartanak nyitva a gyógyszertárak, és szükség esetén mikor és hol érhetjük el az ügyeletes patikákat" - hívták fel a figyelmet.

Címlapkép: Getty Images

