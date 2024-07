Hol van ügyeletes gyógyszertár a Balaton térségében 2024-ben? Itt lesz nyitva patika a Balatonnál a nyáron

Belföldi utazásra, nyaralásra célszerű magunkkal vinni a legszükségesebb gyógyszereket, egészségügyi termékeket az úti patikánkban. Minden helyzetre azonban mégsem lehet felkészülni, illetve bármikor otthon is maradhat valami. Ilyenkor jó tudni, hogy hol van a közelben gyógyszertár, akár a Balatonnál, akár máshol. Az is előfordulhat, hogy hétvégén, ünnepnapon lenne égető szükség gyógyszerre, így a közelben kell ügyeletes patikát találni. Mivel az ügyeletes gyógyszertárak listája folyamatosan változik, fontos tudni, honnan lehet megbízható információt találni a nyitvatartásukról.

A nyár második felében is rengetegen utaznak majd a Balatonhoz, illetve más kedvelt belföldi üdülőhelyekre. Amikor elutazunk egy számunkra ismeretlen helyre, érdemes előztesen tájékozódni, merre van nyitva ott bolt, patika, hol van a legközelebbi ügyelet. A tájékozódás nem kerül semmibe, ha viszont valamire nagy szükségünk lenne, akkor jól jöhetnek az előzetesen összegyűjtött információk.

Ha még csomagolás előtt vagyunk, akkor érdemes különös figyelmet fordítani az úti patika összeállításához. Ennek tartalmaznia kell minden, számunkra - és a család számára - szükséges gyógyszert és egyéb egészségügyi termékeket, amely jól jöhet egy egészségügyi vészhelyzet esetén. Nem kell felpakolni a fél házat, de pár alapvető dolog legyen nálunk. Hogy mik ezek az alapvető dolgot, azt ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

EZ IS ÉRDEKELHET Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2024-ben: nem éri meg kockáztatni Mutatjuk, milyen gyógyszerek és egyéb termékek legyenek mindenképpen a bőröndödben, hogy tegye tönkre a nyaralást egészségügyi vészhelyzetek.

Azonban bárkivel előfordulhat, hogy kifelejt valamit az úti patikából, vagy olyasmire lenne szükség, amire előre nem gondolt. Semmi vész! Patika rengeteg helyen van az országban, csak azt kell tudnunk, hol keressük.

Gyógyszertárak a Balatonnál és más üdülőhelyeken

Természetesen próbálkozhatunk rákeresni egyszerűen az interneten, a különböző térkép alkalmazásokban, vagy akár a közösségi médiában: hol található a közelben patika? Azonnban a legmegbízhatóbb forrás az NNGYK (korábban NNK és külön OGYÉI) gyógyszertár-nyilvántartása.

A gyógyszertárkereső mindig az aktuális információkat tartalmazza, míg az interneten, cikkekben, térképeken, közösségi médiában gyakran elavultak az információk. Vagy megváltozott a nyitvatatás, vagy esetleg meg is szűnt az a hely, amelyet keresünk - ez más esetekben is tud bosszantó lenni, viszont akkor különösen, ha gyógyszerre van szükség.

A keresőben nemcsak közforgalmú gyógyszertárakra, hanem fiókpatikákra is kereshetünk, amelyek a patikák kihelyezet telephelyeiként működnek. Kistelepüléseken, üdülőövezetekben jellemzően ilyen fiókpatikák működnek. Vannak továbbá intézeti (pl kórházi) gyógyszertárak is - ha ezek lakossági forgalmat is ellátnak, akkor az utcáról besétálva bárki vásárolhat ott is, nem csak a kórházban ápoltak. Léteznek továbbá kézigyógyszertárak is: ezeket jellemzően a helyi háziorvos működteti, ahol más módon nem lehetséges a gyógyszerellátás. Ilyen helyeken tényleg csak a legszükségesebb szereket lehet megvenni.

Az (egykori nevén) OGYÉI adatbázisában található információk a patikák címéről, nyitvatartásáról biztosan naprakészek. Ha tehát belföldön, számunkra ismeretlen helyen gyógyszertárat keresünk, itt érdemes tájékozódni.

Ügyeletes patika a Balaton környékén, és más üdülőhelyeken

Ha pedig hétvégén vagy ünnepnapon van szükség sürgősen valamilyen szerre, akkor ugyanebben a keresőben találhatjuk meg az ügyeletes gyógyszertárak aktuális listáját. Az ügyeletes gyógyszertár menüből településre is kereshetünk, illetve dátumot is beállíthatunk. Akár még az utazás előtt megnézhetjük, milyen közel vagy ügyeletes gyógyszertár.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha ezzel a módszerrel nem jutunk eredményre, lehívhatjuk a vármegyei listát. Így láthatjuk az összes ügyeletes gyógyszertárat az adott megyéből. Arra azért gondoljunk, ha valahol megyehatáron vagyunk, a szomszéd vármegyét is nézzük meg, hátha közelebbi helyet találunk.

Az ügyeleti időben ügyeleti díjat kell fizetni

Mivel nem a normál nyitvatartási időben szolgálnak ki, az ügyeletes patikák díjat számítanak fel. Az OGYÉI arra figyelmeztet, hogy figyelembe kell venni, hogy az ügyeletes gyógyszertár az ügyeleti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb gyógyászati termékek kiadásáért ügyeleti díjat számít fel. Ugyanakkor abban az esetben mentesül a beteg az ügyeleti díj fizetése alól, ha olyan orvosi vényt vált be, amelyet az orvos az ügyeleti/készenléti szolgálat megkezdésének napján, illetve annak időtartama alatt állított ki, és ezen a sürgősségre utaló („cito”, „statim” vagy „periculum in mora”) jelzést tüntette fel.

Léteznek készenléti gyógyszertárak is

A készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak, hasonlósan az ügyeleti gyógyszertárakhoz, nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napokon úgynevezett készenléti formában biztosítják a folyamatos gyógyszerellátást. Ennek során a készenléti gyógyszertáraknak és az ott dolgozó gyógyszerésznek legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell állniuk. Ennek érdekében a készenlétet ellátó gyógyszerész elérhetőségét jól látható és olvasható módon fel kell feltüntetni a gyógyszertár bejáratánál. Érdemes készülni arra, hogy sok esetben a gyógyszertár és a készenlétet biztosító gyógyszerész telefonszáma nem azonos. Készenléti gyógyszertárakkal jellemzően kisebb településeken találkozhatunk, a városokban szinte minden esetben találunk ügyeletes gyógyszertárat - írja az OGYÉI tájékoztatója.

Tehát a készenléti gyógyszertár az, amikor "fel kell csengetni" a gyógyszerészt, aki készenléti szolgálatot lát el egy patikában. Általában az ilyen helyeken jól látható módon ki van írva, fel van tüntetve, hogyan lehet jelezni, hogy vásárolni szeretnénk.