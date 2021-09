A lenmag fogyasztása és a lenmagolaj hatása: Ebben segít ez a természetes csodaszer

A 21. században a szuperélelmiszerek korát éljük: ezeket a hétköznapi csodaszereket már az ókorban is használták különféle egészséges ételek készítéséhez és gyógyszerként is. Ma az olyan élelmiszerek, mint például a lenmag, újra a virágkorukat élik: nem is csoda, hiszen számos problémát enyhíthetünk az ajánlott mennyiségű fogyasztásukkal. A lenmag a világ egyik legegyszerűbb és legősibb apró magva, amit elfogyaszthatunk önmagában, különféle ételekbe sütve, lenmagolaj formájában, illetve lenmag étrend-kiegészítő szerekként is.

Milyen élelmiszer a lenmag, milyen vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek miatt célszerű a lenmag fogyasztása? Hogyan mutatkozik meg a lenmag hatása, vagy a lenmagolaj hatása? Mi mindenre használható a lenmag olaj, mennyi a lenmag vagy a lenmagolaj ajánlott napi fogyasztási mennyisége? Lenmag hogyan fogyasszuk, milyen időközönként együnk belőle? A lenmag éhgyomorra vagy étkezés után fejti ki leginkább a hatását? Lehet a lenmagolaj rákkeltő hatású? Mennyi idő alatt hat a lenmag, a lenmag hol lehet kapni alacsony áron? A lenmag mikor a legelőnyösebb táplálék-kiegészítő? Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a lenmag fogyasztása kapcsán.

A lenről és a lenmagról általánosságban

A len termesztése egyidős az emberi civilizáció kialakulásával: történelmi emlékeink szerint a lent már a Krisztus előtti 14. században is termelték, hasznosították a gasztronómiában és a gyógyászatban, illetve kereskedtek a lenből készült anyagokkal, a magvakkal és a lenolajjal is. A letűnt korok civilizációi a lenmagot a gyógyító hatása miatt a temetkezésekhez is használták: a feltárt egyiptomi sírkamrákban gyakran találtak a történészek lenmagot a holtak mellett, mint értékes útravalót a túlvilágra.

A len egy jellegzetes, 30-80 cm magasságúra növő, kék virágú, rostjáért és magjáért termesztett haszonnövény, termesztése kifejezetten Közép-Európára jellemző. A lenmag az aprómagvak közé tartozik, tojásdad alakú, lapos, színe fényes barna, egyik végén hegyesebb. A lenmag alkalmas számos élelmiszeripari és gyógyászati árucikk előállítására: ilyen a lenmagolaj, a lenmagliszt, a lenmagtea és a különböző lenmagkivonat alapú táplálék-kiegészítő szerek, amelyek mind gluténmentesek is.

A lenmag fogyasztása

A lenmag és a lenmagolaj fogyasztása számtalan formában történhet: a lenmagot gyakran használják különféle egészséges pékáruk gazdagítására, díszítésére, de mi magunk is hozzáadhatjuk házi süteményeinkhez, sós ropogtatnivalóinkhoz, zöldségfasírtokhoz. A lenmag fogyasztható saláták ropogós elemeként, illetve ízesítőszerek formájában is – a kellemes ízű lenmagolaj remek dresszing különféle salátákon is, akár elkeverve ecettel, mézzel, vagy zöldfűszerekkel.

A lenmag fogyasztása kúraszerűen javallott: a lenmag és a lenmagolaj éhgyomorra, lehetőleg reggel, 20-30 perccel reggeli előtt kerüljön elfogyasztásra. A lenmag fogyasztása esetén kerüljük a kávét és a teát, mert azok gátolják a lenmagolaj felszívódását. Ha nem kedveljük az olajos ízeket, fogyasszuk a lenmagolajat pirítósra kenve, de kásákban, salátákban elkeverve is bevihető - a lényeg, hogy legyen meg az ajánlott napi lenmag mennyiség (vagy lenmagolaj mennyiség), ami egy felnőttre számolva naponta egy evőkanál lenmag vagy más lenmag származék.

A hidegen sajtolt lenmagolaj

A lenmag termékek között az egyik legértékesebb a hidegen sajtolt lenmag olaj, ami minden fontos illóolajat, ásványi anyagot és zsírsavat tartalmaz, ami miatt a lenmag is fogyasztandó. A hideg sajtolás során a lenmag nem esik át hőkezelésen, vagyis az értékes lenmagolaj kinyerése kizárólag mechanikai úton történik, az olaj kipréselésével, nagy nyomás és súrlódás hatására. Habár a meleg sajtolás során a magvakból több lenmagolaj nyerhető ki, az eljárás során számos fontos antioxidáns és ásványi anyag elveszik, így csökken a lenmagolaj hatása is, kevésbé lesz egészséges a végeredmény – éppen ezért mindig figyeljünk oda, hogy egészségügyi célzattal csak a hidegen sajtolt olajat vásároljuk.

Lenmag és hidegen sajtolt lenmagolaj

Mit tartalmaz a lenmag és a lenmagolaj?

A lenmag fogyasztása során rengeteg fehérjéhez és rosthoz juthatunk, azonban a lenmag olaj sokkal koncentráltabb formában tartalmazza az ásványi anyagokat és a különféle illóolajokat. A lenmag és a lenmagolaj rendkívül gazdag B-vitaminokban, az erős antioxidáns E-vitaminban, kiemelkedően magas a magnéziumtartalma, a foszfortartalma és a tiamintartalma is, illetve található a lenmag ásványi anyagai között cink, réz és mangán is.

A lenmag tömegének a 35%-át különböző növényi zsiradékok adják, ezeknek több mint a fele az omega-3 zsírsavak csoportjába tartozó úgynevezett alfa-linolénsav. Ezek az esszenciális zsírsavak olyan anyagok, amelyeket az emberi szervezet önmagában nem tud előállítani, azonban egészséges működéséhez szükség van rájuk. A lenmag és a lenmagolaj gazdag a fitoösztrogének családjába tartozó lignánokban is, amelyek ahhoz hasonlóan hatnak a szervezetünkre, mint a női nemi hormonok.

Fontos tudnunk a lenmag fogyasztása kapcsán, hogy az apró lenmagok megőrlése nélkül magából a magból nem vesz fel a szervezetünk semmilyen fontos ásványi anyagot, ugyanis a lenmag többnyire változatlan formában megy át a szervezetünkön és távozik a természetes anyagcsere folyamatok során – ugyanúgy, ahogy a legtöbb aprómag is működik. A lenmagból készült különféle őrlemények és a lenmagolaj a leghatékonyabb táplálék-kiegészítők, azonban a sima, őröletlen lenmag fogyasztása is egészséges, mert áthaladva a szervezetünkön hozzájárul az emésztőrendszerünk egészségéhez, megmozgatva és tisztítva a bélcsatornákat.

A lenmag hatása

A lenmag és az olyan lenmagból készült készítmények, mint a lenmagolaj, leginkább a szív- és érrendszer, illetve az emésztőrendszer egészségéhez járulnak hozzá, azonban a nőknél a fitoösztrogének segítenek leküzdeni a menopauza kellemetlen tüneteit is, klimax idején. A lenmag hatása a szív- és érrendszeri problémák leküzdése során a vér zsírtartalmának csökkentésében mutatkozik meg: habár a lenmag nem szünteti meg a már kialakult krónikus betegségeket, a lenmag kedvező irányban befolyásolja a vérzsírok egyensúlyát, így lassítja az érelmeszesedés folyamatát. A lenmag lignánjai vérnyomás- és véralvadás-csökkentő hatással is bírnak.

A lenmag cukorbetegség esetén is bizonyítottan hatásos: a lenmag és a lenmagolaj csökkenti a vér cukortartalmát és a vér inzulintartalmát, így kifejezetten előnyös a fogyasztása a cukorbetegséget megelőző prediabéteszes állapotban, illetve inzulinrezisztencia esetén is. Ilyen problémák esetén a kezelőorvosunk előírhat különféle diétákat a kialakulóban lévő betegségek megfékezése céljából – cukorbetegség esetén például a lenmag növeli a sejtek inzulinérzékenységét.

Számos esettanulmány foglalkozik a lenmag klimax alatt kifejtett hatásaival: a lenmag súlyos mellékhatások kifejtése nélkül csökkenti a hőhullámok gyakoriságát, fokozza a tumoros szövetek pusztulását, sőt, kisebb mértékben még a sejtburjánzást is mérsékeli. További érdekesség, hogy a lenmagolaj fogyasztása, illetve a tört, őrölt lenmag fogyasztása a mentális egészség megőrzése céljából is alkalmazható – ez egyébként általánosságban is igaz az omega-3 zsírsavakra.

Mikor nem javallott a lenmag fogyasztása?

A lenmag fogyasztása, illetve a lenmagolaj fogyasztása nem minden esetben előnyös, ugyanis lehetnek káros hatásai. A lenmag fogyasztása nem javallott terhesség és szoptatás idején, éppen a lenmag magas fitoösztrogén-tartalma miatt. A lenmag ugyanígy nem javallott élelmiszer bármilyen, a női nemi szerveket érintő krónikus megbetegedés esetén, illetve a lenmag nem kombinálható alacsonyabb tartalmú fogamzásgátló készítmények szedésével sem. Fontos, hogy ne csak a fitoösztrogén-diéta alkalmával, hanem más, magas hormontartalmú élelmiszereket halmozó diéta esetén is kérjük ki legalább a háziorvosunk tanácsát, nehogy a lenmagolaj rákkeltő, a meglévő betegségeket súlyosbító hatással bírjon.

A lenmag fogyasztása során – mint minden magas rosttartalmú élelmiszernél – kifejezetten figyeljünk oda arra, hogy bő folyadékkal fogyasszuk, ugyanis bizonyos esetekben a sok lenmag fogyasztása ronthat a már meglévő székrekedéses panaszokon. Másrészről mind a lenmag, mind a lenmagolaj fogyasztása okozhat hasmenést, ezért emésztőrendszeri szűkület és más megbetegedések esetén nem javallott a lenmag szedése.

Lenmagolaj vélemények: Észrevehető a lenmagolaj hatása?

A lenmag szedése, ha indokolt esetben történik, például a koleszterinszint szabályozása vagy a menopauza panaszainak csökkentése céljából, a fogyasztók véleménye szerint már 4-6 hónap alatt kifejti jótékony hatását. A lenmagolaj hatása észrevehetően csökkenti a menopauzás hőhullámokat, illetve inzulinrezisztencia esetén is felfigyelhetünk arra, hogy szervezetünk kevésbé érzékeny a cukor lebontási nehézségeire.

Lenmag diéta idején: Hogyan segít a lenmag a fogyókúrában?

Ahogy fentebb is írtuk, a lenmag rosttartalma kifejezetten magas, éppen ezért érdemes fogyasztanunk azt egy szigorúbb diéta alatt is. A lenmag alapállapotban, egész magvacskák formájában elfogyasztva gyakorlatilag sértetlenül halad át az emberi szervezeten, így energiát sem veszünk fel a fogyasztásával, azonban a lenmag hozzájárul a belek egészséges működéséhez, számos székletürítési nehézséget megoldva, illetve fokozza az emésztőrendszer teltségérzetét is.

A lenmag fogyasztása kapcsán mindemellett tartsuk számon azt is, hogy a lenmagban található omega-3 zsírsavak csak akkor szívódnak fel a szervezetünkben, ha valahogy fel vannak dolgozva! Ha azt szeretnénk, hogy a lenmag a diéta alatt ne csak a rosttartalmával járuljon hozzá az emésztésünkhöz, hanem az értékes vitaminokkal, ásványi anyagokkal és zsírsavakkal is, akkor érdemes egy mozsárban szétzúznunk őket, vagy eleve más formában bevinni a szervezetünkbe – például lenmagolaj vagy lenmagliszt formájában.

Mennyi a lenmag napi adagja?

Ha egész magvakat fogyasztunk, mert az emésztőrendszerünk működését akarjuk segíteni lenmaggal, naponta 1-2 evőkanálnyit együnk belőle. A lenmag fogyasztása történhet étkezés előtt, után, vagy közben is – például, ha egy salátához adjuk, vagy lenmagos kenyeret fogyasztunk. Ha a lenmag őrlemény formájában, vagy lenmag olajként kerül a szervezetünkbe, elegendő bevinnünk napi egy evőkanálnyit belőle, lehetőleg reggel, még az első étkezés elfogyasztása előtt.

Lenmag hogyan fogyasszuk?

A lenmagolaj éhgyomorra fejti ki legjobban a hatását, de ha nem tudjuk önmagában lenyelni, nyugodtan ehetünk hozzá egy kis pirítóst. A lenmagolaj salátához is használható dresszing gyanánt: sózzuk, borsozzuk a zöldségeket, illetve egyszerűen locsoljuk meg egy kevés olajjal (használhatunk a lenmagolaj mellé ízletes balzsamecetet, mézet is). A lenmag napi adagja mellett nem érdemes ezekből az apró magvakból többet bevinnünk, hiszen az értékes vitaminok és ásványi anyagok nem fognak mind felszívódni, azok távoznak a szervezetünkből a kiválasztórendszer működése során. Krónikus betegségek esetén – mint amilyen például a cukorbetegség – a lenmag inkább kerülendő, mint fogyasztandó élelmiszer.

A lenmag felhasználása más területeken

A lenmagolaj fogyasztása történhet természetes gyógyszerként a különféle – nem krónikus – betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, de nem csak erre használhatjuk. A lenmagolajat, lenmagkivonatot alkalmazza a szépségipar különféle krémek, samponok készítéséhez, illetve használható a lenmag olaj padló- és bútorápoló szer formájában is, mivel egészségessé és széppé varázsolja a fafelületeket.

Lenmag hol kapható?

A lenmag egy könnyen beszerezhető és olcsó élelmiszer, amit bármelyik nagyobb élelmiszerbolt polcain fellelhetünk. A lenmagolaj és az őrlemények sem elérhetetlen árucikkek: a lenmagolaj a legtöbb hidegen sajtolt olajhoz hasonlóan megvásárolható az élelmiszerboltokban, a lenmagliszt pedig elérhető az egészségügyi szaküzletekben, gyógyszertárakban. Ha nem találjuk, keressük a drogériák, bio élelmiszerboltok polcain, vagy rendeljük meg azt az interneten keresztül.