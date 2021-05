Kiderült, mennyire hatékony a Pfizer vakcina: kinek érdemes megvárnia ezt az oltóanyagot?

A legfontosabb kérdések és válaszok a Pfizer-Biontech Comirnaty vakcináról: mik a mellékhatások, tapasztalatok? Pfizer-Biontech Comirnaty oltóanyag és kockázatai, mutatjuk a betegtájékoztatót

Magyarországon a legfrissebb, május 25-i adatok szerint a beoltottak száma 5 026 529 fő, közülük 3 072 940 fő már a második oltását is megkapta. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint idehaza legtöbben a Pfizer Comirnaty vakcináját kapták, 3,03 millió adagot adtak be belőle, a második leggyakrabban beadott oltóanyag pedig a Szputnyik V volt, 1,6 millió adag került beadásra. Az AstraZeneca/Vaxzevria vakcinát eddig 773 ezren kapták meg.

Egy pandémia közepén az embereknek rengeteg kérdésük van egészségüket illetően, és ilyenkor a legtöbben az internetet hívják segítségül, hiszen ez a legkézenfekvőbb módja manapság az információgyűjtésnek, és ez adja a leggyorsabb válaszokat. Ugyanakkor még gyakorlott felhasználóként is könnyű eltévedni a világhálón, belefutni fals hírekbe, hiszen legalább annyi téveszme, hamis állítás kering itt fenn, mint amennyi hasznos tudás. A Pénzcentrum most igyekszik megválaszolni a leggyakrabban feltett kérdéseket az Pfizer-Biontech Comirnaty vakcinával kapcsolatban, hiteles forrásból tájékoztatva az olvasókat. De melyek a legégetőbb kérdések? Az "Pfizer oltás" keresőszavakat az alábbiakkal egészítette ki a Google a trendek alapján:

Pfizer oltás után

Az mRNS vakcina megtanítja a szervezetet, hogy olyan proteint termeljen, amely immunrendszeri választ indít el anélkül, hogy az oltott személy a COVID-19-et okozó élő vírust megkapná. A szervezet ezután antitesteket termel, amelyek segítenek a fertőzés leküzdésében, ha a jövőben a valódi COVID-19 vírus a szervezetébe jutna. A gyógyszerekhez hasonlóan a vakcináknak is vannak mellékhatásai. Ezek legtöbbször enyhék és rövidtávúak, és nem mindenki tapasztalja meg ezeket.

10-ből több mint egy személy tapasztalhatja a következőket:

fáradtság

az oltás helyén fájdalom, duzzanat és/vagy pirosság

fejfájás

izomfájdalom

ízületi fájdalom

hányinger

láz (magas hőmérséklet, 38 Celsius fok vagy magasabb)

1000-ből 1 embernél fordul elő viszketés az oltás helyén, a nyirokcsomók dizzadása, álmatlanság. A Bell-parézis egy ritka mellékhatás, amely10 000-ből 1 embernél jelentkezhet. A védőoltások súlyos mellékhatásai, mint az allergiás reakció, rendkívül ritkák, nagyjából 100 000-ből 1 embernél jelentkeznek. Az oltást adó személy képzésben részesült a ritkán előforduló komoly allergiás reakció kezelésére.

Pfizer oltás időpont

Továbbra is nyitva az időpontfoglaló. Minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni és ehhez nem kell semmilyen külön SMS-értesítésre várni. A Pfizer mellett Sinopharm és korlátozott mennyiségben még AstraZeneca és Szputnyik oltás is foglalható. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást. Az online időpontfoglaló elérhetősége: www.eeszt.gov.hu. Még mindig bőven van szabadon foglalható időpont az egy hete meghirdetett Pfizer-oltásokból is. A ma érkezett 334 620 adag Pfizer-szállítmány egy része második körös oltásokra kell, 175 ezer adag pedig első körös oltásokra fordítható, ennek egy részét a kórházi oltópontok hirdetik meg az időpontfoglalóban, másik részét a háziorvosok kapják meg.

Pfizer oltás magán

Korábban éppen májusra ígérte a Nemzetközi Oltóközpont, hogy pénzért soron kívül kínál koronavírus elleni vakcinát, ez azonban nem valósult meg, sőt, az 5 ezer forintos regisztrációs díjat is visszautalták annak, aki befizette már. Ennek oka, hogy az állami ellátás keretein belül is jutott mindenkinek, aki regisztrálta magát.

Pfizer oltás előtt

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) szerint a vakcinálás előtt nem szabad vény nélkül kapható gyógyszereket, például ibuprofent, acetaminofent és aszpirint szedni, ezekkel nem tudjuk megelőzni az esetleges mellékhatásokat. Az útmutatást azért adták ki, mert a vény nélkül kapható gyógyszerek, mint például az ibuprofen, gyulladáscsökkentők tompíthatják a szervezet immunválaszát az oltásra. Ha krónikus betegség miatt szteroid tartalmú gyógyszereket szedsz, ne változtasd meg az adagolást az oltás előtt se! Hiszen ha ezeket a gyógyszereket kell szedned, annak megvan az oka. Érdemes a rendszeresen szedett gyógyszereinkről tájékoztatni az oltóorvost, vagy a háziorvost ő tudni fogja, hogy mi a teendő.

Ha segíteni akarsz a a szervezetednek az immunválasz feldolgozásában, igyál sok vizet. A hidratálás fontos az immunrendszer működéséhez, segíti a szervezetet, hogy jobban reagáljon az oltásra - mondta Fuller. A másik szakértő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ha hőemelkedésed van, akkor nagyobb a folyadékveszteség is, amit bizony pótolni kell.

Pfizer oltás után sport

A rendszeres testmozgásnak számtalan pozitív hatása van az egészségünkre, többek között a betegségekkel szembeni ellenálló-képességet is javítja. Ráadásul, még a koronavírus elleni védőoltás is hatékonyabb azoknál, akik sportolnak – állítja egy kutatás. A testmozgás maga erősebbé teszi az immunrendszert, például növeli különböző immunsejtek mennyiségét és csökkenti a gyulladásos folyamatokat a szervezetben – írja az Egészségkalauz. Akik hozzászoktak a rendszeres edzéshez, azoknak fontos kérdés lehet, hogy a koronavírus elleni vakcina után mikor kezdhetnek el újra sportolni. Dr. Molnár Dóra háziorvos és sportorvos szerint az immunválasz szempontjából fontos, hogy ne hajszoljuk agyon a szervezetünket az oltás előtt és utáni pár napban sem. Célszerű, hogy olyan állapotban legyen a szervezetünk az oltás felvételekor, valamint az azt követő napokban, hogy ez az immunválasz a lehető legoptimálisabb formában tudjon lezajlani - magyarázta az orvos a Borsnak.

Pfizer oltások közötti idő

Két oltásra lesz szüksége az oltottaknak legjobb védelem kialakítása érdekében. A második dózist az első dózis után 28 nappal (négy héttel) kell megkapni.