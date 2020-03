Végre kezdik megérteni a magyarok: ez a legjobb fegyver a koronavírus ellen

Egy friss elemzésszerint egyre inkább visszaszorul a szociális érintkezés Magyarországon. A trend önmagában kétség kívül elszomorító, ugyanakkor most ez az egyik leghatékonyabb fegyver a koronavírus-járvány elszabadulása ellen.

A koronavírus okozta járványhelyzet világszerte, így Magyarországon is, számos klasszikus élethelyzetet átalakított. Ez sokaknak jelent komoly pszichés megterhelést, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a szociális távolságtartás a koronavírus-járvány terjedési ütemét rendkívül lelassítja - szakértők szerint kizárólag így biztosítható az egészségügyi ellátórendszer biztos működése.

A virológiai modellszámítások alapján kijelenthető, minél kevesebb személyek közötti interakció történik, annál hatékonyabb a vírus elleni küzdelem. Vagyis az a legfontosabb cél jelen pillanatban, hogy ki tudjuk simítani azt a bizonyos fertőzöttségi görbét, és ezzel elkerüljük azt, hogy az egészségügyi rendszerre egyszerre olyan sok, súlyos állapotú beteg szakadjon rá, amennyit egy időben lehetetlen ellátni.

És bár sokszor hangzik el, hogy sokan - köztük idősek is szép számmal - fittyet hánynak a koronavírus-járványra, friss felmérések azt mutatják, kezd visszaszorulni a magyar társadalomban (is) a szociális érintkezés. Ezt igazolja például a Fitpuli által készített - nem reprezentatív, de magyar adatokon nyugvó (az adatok jellemzően ülőmunkát végző szellemi dolgozók adatait tartalmazzák a banki, biztosítói, IT és energetikai szektorból) - felmérése, amely szerint jelentősen csökkent a felhasználók napi átlagos lépésszáma az elmúlt időszakban.

A grafikonon jól látható, hogy az intézkedések előtti időben a hétköznapokra és a szombatokra vonatkozó lépésszámhoz képest a vasárnapi jellemzően jóval alacsonyabb értéket mutat, vagyis ekkor a lépésszámon alapuló fizikai aktivitás jóval kisebb. (Az adatoknál csak az adott napon 0-nál nagyobb lépésszámmal rendelkező felhasználók értékeit vették figyelembe az átlagértékek meghatározásánál.)

Ugyan a Fitpuli adatai a járványhelyzetre vonatkozóan csupán tájékozódási összehasonlításra alkalmasak, és nagyon kevés adat áll rendelkezésre a szigorúbb intézkedések meghozatala utáni időszakra, azonban az alábbiakra a felmérést készítők mernek optimistán következtetni:

A 2020. március 16-a utáni hétköznapokra vonatkozó adatok a korábbi időszak vasárnapjaira jellemző tartományban mozognak.

Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy partnercégeik is elkezdték tömegesen home office-ba küldeni munkatársaikat.

Illetve talán annak a jelét is láthatjuk, hogy felhasználók élnek a szociális távolságtartás eszközével, és hozzájárulnak a járvány elleni küzdelem sikereihez.

