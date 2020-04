Van egy komoly probléma a hazai koronavírus-tesztekkel: erről alig beszélnek

A koronavírus járvány elleni védekezésben a különböző országok különböző stratégiákat is választottak, melyeknek részét képezhetik a szigorú kijárási korlátozások, a nagyszámú vírustesztek elvégzése, a védőeszközök valamint lélegeztető gépek beszerzése, de akár a nyájimmunitás elérése is. Azonban a WHO szerint a tesztelés kulcsfontosságú abban, hogy nyomon követhető legyen a járvány és a terjedését meg lehessen akadályozni a megfelelő lépésekkel. Azonban a statisztikákból úgy tűnik, Magyarországon végzik az egyik legkevesebb tesztet az OECD által vizsgált országok közül. Kanadában háromszor, Németországban négyszer, Észtországban hatszor annyi tesztet végeznek arányaiban, mint itthon.

Az OECD legfrissebb adatai szerint nagy különbségek mutatkoznak az egyes országokban az elvégzett tesztek számának és a lakosság számának arányában. A publikált adatsor az 1000 főre jutó tesztek száma alapján rangsorolja az országokat. Magyarország (3,9) a sereghajók között van: csak Mexikó (0,2), Japán (1,1), és Görögország (3,4) mutatói a rosszabbak nálunk.

Miért fontosak a tesztek?

A tesztelések alacsony száma két komoly következménnyel is jár. Egyrészt a magyar hatóságok nem ismerik a járvány valódi méretét, valós folyamatát, az alacsony esetszámra építve az előrejelző modellek komoly bizonytalanságot hordoznak magukban. Másrészt pedig a tesztelés elmaradása azt is eredményezi, hogy a pozitív koronavírusos-eseteket, valamint az ő kontaktszemélyeiket nem izolálják el nagy számban, így a járvány kordában tartására való törekvés lehet eredménytelen. Pedig a nemzetközi szervezetek folyamatosan hangsúlyozták a tesztelések fontosságát, és a nemzetközi példák (Dél-Korea) is azt mutatták, hogy a detektálás alapvető fontosságú. Az Egészségügyi Világszervezet március 16-án azt hangoztatta például, hogy a vírust szemmel kell tartani, izolálni kell, ehhez pedig tesztekre van szükség - írja a Portfolio.

Tesztelésben Izland és Luxemburg járnak az élen, viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy ott a lakosság viszonylag kis számú, így némileg könnyebb dolguk volt. Viszont a többi országnál már meglátszik, hogy az az ország milyen politikát választott a tesztelésben. Norvégia (24,8), Észtország (23,6) és Svájc (23) nagyon komolyan veszi a tesztelést, az ő mutatójuk jóval magasabb az OECD átlagnál (15,2). Az átlagot éppen olyan országok húzzák le, mint Magyarország, vagy Lengyelország, ahol a lakosságszámhoz képest alig tesztelnek (3,9).

Érdekes lehet, hogy az Egyesült Királyságban (4,5), Franciaországban (5,1) vagy Svédországban (5,4) sem végeznek túl sok tesztet a többi ország átlagához képest.

Hogy áll a harc ezekben az országokban a vírus ellen?

Izlandon (105,9) eddig is nyitva tartottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai, a diákok esetében azonban elrendelték, hogy tartsanak két méteres távolságot egymástól. Az iskolák május 4-től azonban már ismét a megszokottak szerint működhetnek, igaz a távolságtartási szabályok. A kisebb vállalkozások, így a szépségszalonok és fodrászüzletek ismét fogadhatnak vendégeket, az éttermek, bárok, uszodák és edzőtermek azonban még nem nyithatnak ki. Jelenleg húsznál többen nem gyülekezhetnek a köztereken. A kormányfő bejelentette, hogy ezt a rendelkezést is felülvizsgálják május 4-től, legfeljebb ötven főre emelve a köztereken gyülekezők maximális létszámát. Izlandon eddig nyolc ember, köztük egy ausztrál turista halt meg a Covid-19 betegségben, és 1720-an fertőződtek meg igazoltan a koronavírussal.

Tehát kézben tartják a járványt, és fokozatos enyhítésre szülnek.

Luxemburgban (48,9) a kormány a múlt héten a járvány lassulásáról adott hírt, de csütörtökön arról számolt be, hogy 66 újabb fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben. Az új fertőzések száma az elmúlt napokban 10 körül mozgott. Az összesítés szerint jelenleg 3373 fertőzöttet tartanak nyilván az országban. A járvány következtében elhunytak száma 69, szerdához képest nem emelkedett. A helyi sajtó szerint a járvány terjedésének európai lassulása nyomán Luxemburg a rendkívüli intézkedések fokozatos feloldására készül. Várhatóan hétfőtől bizonyos szektorokat érintően enyhítenek a korlátozásokon.

Norvégiában (23,6) Erna Solberg norvég miniszterelnök már húsvét előtt bejelentette, hogy április 20-tól újranyitnák az óvodákat, majd 27-től az általános iskolák alsó négy tagozatát. Április 20-tól emellett ismét működhetnek a fodrászüzletek, a gyógytornászok és a pszichológusok rendelői is. A határok azonban továbbra is zárva maradnak.

A tesztelések száma szerint még mindig átlag feletti, de már inkább középmezőnyhöz tartozó Olaszországban (18,2) először csökkent az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma a járvány terjedésének február 20-i kezdete óta - közölte a polgári védelmi hatóság hétfőn, hozzátéve, hogy 24 óra alatt 454 koronavírusos halálesetet jegyeztek fel, és ezzel 24 114-re nőtt az áldozatok száma. Vasárnap 433 volt a halálesetek napi száma. Az országban 181 228 fertőzöttet tartanak nyilván.

A szomszédos Ausztriában (17,3) mai hírek szerint tovább folytatódott a kedvező tendencia: egyre nő azoknak a száma, akik meggyógyultak a betegségből, és ezzel párhuzamosan csökken az új fertőzöttek száma. Eddig 14 795 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 10 631-en gyógyultak meg. A koronavírus okozta szövődményekbe 470-en haltak bele eddig.

De ott van pl. Németország (16), ahol a fertőzöttek száma 146 200, a haláleseteké 4669, a gyógyultaké 915 000. Angela Merkel német kancellár hétfőn azt mondta: Németország még mindig csak a koronavírus-járvány elején tart, ezért továbbra is éberségre és fegyelmezettségre van szükség, és meg kell akadályozni az ország működésének újbóli leállítását követelő helyzet kialakulását. Tegnap volt ennek ellenére a járvány miatti korlátozások fokozatos lazításának első napja a németeknél.

Azokban az országokban, ahol az átlagnál jóval alacsonyabb a tesztek száma a lakosságszámhoz viszonyítva, most más a helyzet.

Svédországban (5,4) a múlt héten a koronavírus áldozatainak a száma meghaladta az ezret. A skandináv ország a legtöbb európai államtól eltérő stratégiát követ a járvány elleni küzdelemben: nincsenek kijárási korlátozások, az iskolák, az éttermek és a sportlétesítmények nyitva tartanak. Emellett az 50 főnél kisebb rendezvényeket is meg lehet tartani. A középiskolák és egyetemek ugyanakkor zárva vannak, és a hatóságok arra kérik - nem utasítják - az embereket, aki teheti, maradjon otthon, kerülje a tömeget.

Törökországban (5,3) vasárnap estig 86 306 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), így az esetszámok tekintetében a hétvégén megelőzte Iránt, a közel-keleti térség első számú gócpontját, valamint Kínát, a járvány kiindulópontját. A kórokozó által kiváltott Covid-19 betegség szövődményeiben eddig 2017-en vesztették életüket a kis-ázsiai országban, intenzív ellátásra jelenleg 1922 fertőzött szorul, lélegeztetőgépre 1031 beteg van kapcsolva.

Franciaországban (5,1) az elmúlt 24 órában 547-tel, 20 265-re emelkedett a koronavírus-járvány kórházakból, idősotthonokból és más szociális intézményekből jelentett halálos áldozatainak a száma az előző napi 395 után, de folytatódott a kórházban ápoltak számának csökkenése.

A magyarok tesztelési arányát hozó Lengyelországban (3,9) a péntek délelőtti adatok szerint 8214-re nőtt a kimutatott fertőzések száma, az elmúlt 24 órában 443 új megbetegedést regisztráltak, ami enyhe növekedést jelent az előző napokhoz képest. Egy nap alatt 26 beteg halt meg, és 82-ten gyógyultak fel a betegségből. Összesen 318 a halálesetek és 866 a felgyógyultak száma.

Hogy állunk mi jelenleg?

Ma újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma, 287-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára - írja a koronavirus.gov.hu.

A tesztek pedig fontosak lennének, hiszen az, hogy keveset tesztelünk, magyarázza azt is, hogy miért ilyen rossz a halálozási arányszámunk nemzetközi összevetésben - írja a Portfolio. Hazánk rendkívül alacsony hatékonysággal találja meg a koronavírus-fertőzötteket. Idehaza ugyanis tömeges tesztelést szűrés jelleggel nem végeznek a hatóságok, azok vannak benne a hivatalos esetszámban, akik már tünetekkel jelentkeznek a kórházban és az idősotthonokban teszteltek, vagyis szinte csak a diagnózis megerősítéséhez végezzük el itthon a teszteket. Ennek fényében már nem meglepő, hogy az így tesztelt alanyok nagy része - mivel vagy már olyan állapotban kerül be a rendszerbe a súlyos tüneteinek köszönhetően vagy pedig idős - kórházi ellátásra szorul.

Az operatív törzs az április 21-i adatai szerint 824 koronavírusos beteg szorul hazánkban kórházi ápolásra. Ha a beazonosított fertőzöttek számából (2098) levonjuk a halottak (213) és a gyógyultak (287) számát, akkor az igazolt fertőzöttek több mint fele súlyos állapotba került (51%). Ez pedig első ránézésre óriási arányszám, hiszen a hivatalos statisztikák szerint a tüneteket mutató betegek 15-20%- szorul kórházi ellátásra. A tesztek alacsony száma miatt tehát az elhunytak száma kiemelkedő, a járvány lefolyásának súlyossága is aránytalanul nagynak tűnik - pedig ezekre a statisztikákra támaszkodva lehetne megjósolni, mikor lábalhat ki az ország a járványból valójában.

