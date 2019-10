Modern népbetegség áldozata lett az X-Faktor sztárja: orvos kellett hívni hozzá

Keresztes Ildikó a saját bőrén tapasztalta, milyen ha túlhajszolja magát az ember, és végletesen kiég a munkájában. A helyzet annyira súlyos volt, hogy az énekesnőhöz orvost is kellett hívni, majd kezelték is. A munkával kapcsolatos betegség azonban nem csak a sztárok sajátja, hanem rengeteg hétköznapi ember is szenved a modern népbetegségtől, ami könnyen ledöntheti a lábáról az embert.

Az én életemben is szinte alig van középút, csak nagy magasságok és nagy mélységek vannak, és én is két végén égetem a gyertyát

- mondta el a Bestnek adott interjújában Keresztes Ildikó annak kapcsán, hogy a nyári koncertturnéja során, annyira kimerül, túlhajszolta magát, hogy teljesen belebetegedett. Olyannyira, hogy többször orvost kellett hozzá hívni, és hosszú kezelésre is szorult:

Rengeteget koncerteztem a nyáron, alig aludtam, mert a turnébuszban képtelen vagyok. Igazából nemcsak a testem, hanem a lelkem és az idegrendszerem is elfáradt. Az utolsó héten már éreztem, hogy valami nem stimmel [...] A koncert után jött a teljes összeomlás, már aznap orvost kellett hívni, és másnap is kétszer jöttek ki hozzám

- mesélte a lapnak az X-Faktor korábbi mentora. Az énekesnő ezen felül azt is elmondta, hogy miután haza tudott menni, még akkor is orvosi kezelésre és hosszú pihenésre szorult. Mostanra egyébként az énekesnő helyrejött, újra színpadok játszik, énekel is. Saját bevallása szerint barátainak nagy szerepe volt a gyógyulásában.

Így tesz tönkre a munkád

Bár Keresztes Ildikó nem úszta meg annyira simán saját maga túlhajszolását, szerencsére komolyabb baja nem esett, de esehetett volna. A munka túlhajszolása, a kiégés ugyanis nagyon veszélyes modern népbetegség. Gondoljunk csak bele, míg a keményen dolgozó ember számára a munka nem több - szerethető vagy kevésbé szerethető - elvégzendő feladatnál, mely csak egészséges mértékben élvezhet előnyt a pihenéssel, családdal szemben, addig a függő számára a munka jelenti a biztonságot, mindenek felett áll. A munkaholista önértékelését elsősorban az befolyásolja mennyire sikeres, hatékony a munkájában, csak akkor elégedett, ha túlteljesít, és sokkal többet vár el magától és másoktól, mint amennyi észszerű lenne.

A tüneteket bárki tapasztalhatja, aki keményen, lelkiismeretesen és sokat dolgozik, de nehéz észrevenni, mikortól kezd a munka a család, szociális élet, valamint a lelki- és testi egészség rovására menni. Magyarországon a munkaholizmus problémája még nem ment át a köztudatba, pedig fontos lenne beszélni róla. Még pontos szakkifejezésünk sincsen rá, hiszen sem a munkamániát, sem a cikkünkben használt munkaholizmus szót nem szívesen alkalmazzák. Leginkább a munkafüggőség kifejezés írja le a jelenséget.

Nagyon veszélyes lehet

Mint láthatjuk, komoly bajokat okzhat, ha valaki nem bír leállni a munkájával! Az ilyen esetek vége általában a kiégés lesz, amiből elég nehéz kilábalni. A más néven burn-out szindróma komoly problémát jelent a munkahelyeken, amely jelentősen befolyásolja az egyének, szervezetek és vállalatok egészségét, egyben működését is.

A WHO definíciója szerint a kiégés tünetegyüttese három fő szimptómából tevődik össze: folyamatos fáradtság érzése, a munkahellyel kapcsolatos negativitás és cinizmus felerősödése, valamint a csökkent hatékonyság. Még a közelmúltban is egyéni problémaként kezeltük ezeket a tüneteket, sőt hajlamosak vagyunk a stresszt és a munkahelyi nyomás okozta lelki problémákat elbagatellizálni. Ha azonban mindezeket szervezeti problémaként kezeljük, akkor mind a stressz, mind a pszichoszociális kockázatok mérhetők, kezelhetők és megelőzhetők.

Ezen veszélyek minden szervezetben jelen vannak, és testi megbetegedésekhez, munkahelyi balesetekhez és negatív szervezeti következményekhez vezethetnek. A becslések szerint csak Magyarországon több száz millió forintos a kár, amelyet elkerülhető tényezők okoznak.

