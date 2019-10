Könyörtelen támadók lesnek a magyar nőkre: így kerüld el a bajt

Az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába kerültek a futó hölgyeket ért támadások. Mint ismert, a napokban folytatódtak a Makai Viktóriát ért támadás és a soroksári futónő gyilkossága miatti tárgyalások. Szekszárdon pedig egy biztonságos környéken akart egy férfi aminap a földre lerántani egy hölgyet. Látható, hogy egyre gyakoribbak az ilyen erőszakos támadások, amelyeket erős lélekjelenléttel, felkészültséggel és önvédelmi technikákkal lehet a legeredményesebben kezelni.

Kovácsi Ildikó önvédelmi szakértő szerint a legfontosabb, hogy időben észrevegyük a támadónkat. Elengedhetetlen, hogy figyeljünk a környezetünkre, ne legyen korlátlan bizalmunk senki felé sem. Futás közben ne hallgassunk zenét, ne húzzuk a fejünkbe kapucninkat, hiszen így a körülöttünk zajló eseményeket nem, vagy csak részlegesen tudjuk érzékelni.

A napokban, Szekszárdon megtámadott hölgy időben észrevette támadóját, elsőként fokozta futótempóját, majd miután támadója a földre rántotta, szerencsésen fel tudott pattanni és tovább tudott futni, hogy segítséget kérjen. Megőrizte tehát lélekjelenlétét, csakúgy, mint Makai Viktória, akinek esetében is életmentő volt az, hogy jól tudott reagálni adott helyzetben

- magyarázta Kovács Ildikó.

A szakértő szerint azonban van egy olyan hétköznapi eszköz, amelyet önvédelmi célokra is eredményesen tudnak használni a hölgyek futás közben. A görkorcsolyás kesztyű bármelyik sportüzletben megvásárolható és önvédelmi szempontból azért fontos, mert a tenyér részén elhelyeztek egy műanyag betétet, amely nem pusztán az esést tudja tompítani, hanem tökéletesen alkalmas arra is, hogy erőnket növelve baj esetén megüssük vele a támadó arcát.

A szakértő a kiegészítő használatáról videót is készített, így pontosan lekövethető, mit kell tennünk támadás esetén. A videóban megmutatja azokat a pontokat is, amelyeket a műanyag betétes kesztyűvel meg lehet ütni, majd azokat a rúgómozdulatokat is szemlélteti, amelyek segítségével a földön fekve el tudjuk tolni magunktól támadónkat.

Az önvédelmet nem lehet videóról megtanulni, a biztonságunk érdekében mindenképpen érdemes lejárni az edzőterembe, hiszen már néhány hónapos oktatás alatt is olyan technikákat lehet készségszinten elsajátítani, amelyek éles helyzetben életeket mentenek

- teszi hozzá Kovács Ildikó.