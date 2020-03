Ezt minden magyar szívbetegnek tudnia kell: mostantól bármikor konzultálhat orvossal

Telefonos konzultációt indít a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Két mobilszámon lehet kardiológus szakorvosoktól tanácsot kérni. Abban az esetben, ha valakinél mellkasi fájdalom jelentkezik, nehézlégzést vagy erős szívdobogást érez, vérnyomáskiugrást tapasztal vagy valami egyéb panasza van, kardiológus szakorvosoktól kérhet tanácsot.

A +36 30 2606417 és a +36 30 2605339 telefonszámok folyamatosan élnek!

Magyarországon, csakúgy, mint a fejlett világban mindenhol, a szív- és érrendszeri halálozás áll az első helyen. A koronavírus járvány alatt sem feledkezhetünk meg azokról, akik ilyen alapbetegséggel élnek együtt. A magas vérnyomás olyan súlyos betegségek kialakulásáért lehet felelős, mint amilyen a stroke, a szívinfarktus vagy a krónikus vesebetegség, felgyorsíthatja továbbá az érelmeszesedést és elősegítheti egyéb szívbetegségek kialakulását is.

A COVID 19 járvány idején is - amikor a személyes orvos-beteg találkozások számát is (kivéve a sürgősségi helyzeteket) minimálisra szükséges csökkenteni - ugyanolyan fontos, hogy a vérnyomás célérték alatt legyen (ez általában 140/90 Hgmm-t jelent).

Mit érdemes tenni?

1. Érdemes otthonra is beszereznie vérnyomásmérőt, hogy rendszeresen ellenőrizhesse vérnyomását.

2. Váltsa ki gyógyszereit! A veszélyhelyzet ideje alatt bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit, az emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. A patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.

3. Szedje be a gyógyszereit! Magasvérnyomás-betegség esetén rendkívül fontos, hogy az előírt gyógyszereket megfelelő adagban és rendszeresen, az előírt időben szedjük be. Így biztosítható az, hogy az ereink számára napi 24 órában védelmet biztosítsunk. Ha elfelejti beszedni a gyógyszert, akkor sem kell pánikba esni, a legtöbb, napi egyszeri szedésű készítmény tovább hat, mint 24 óra. Vegye be a kimaradt gyógyszert, majd másnap folytassa az előírt terápiát!

Amennyiben mellkasi fájdalmat érez vagy a stroke tünetei jelentkeznek, késlekedés nélkül hívjon mentőt!

Címlapkép: Getty Images