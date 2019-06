Ezek a legbiztonságosabb kocsik most a piacon: videón a legújabb töréstesztek

Újabb autókat vetettek alá az Euro NCAP töréstesztjének, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak. Sokan elég meggyőzően teljesítettek: mutatjuk a videókat is!

Hét új jármű töréstesztjének eredményeit tette közzé a kocsik biztonsági minősítésével foglalkozó Euro NCAP. A most tesztelt autók közül hátom 2019-ben jelent meg, így elég friss modellekről beszélhetünk. Emellett négy elektromos, vagy hibridhajtású volt.

Jó látni, hogy járműosztálytól, és meghajtástól függetlenül az autók egyre biztonságosabbak. Az új autók ma már olyan fejlett rendszereket kínálnak, amelyeket pár éve még teljesen elérhetetlennek tartottunk. A gyártóknak meg kell felelniük a fogyasztói elvárásoknak, de nagy kihívást jelent a biztonság növelése. Ennek ellenére Európa legkelendőbb családi autói is a legmodernebb technológiával vannak felszerelve

- nyilatkozta a legfrissebb teszt után az Euro NCAP főtitkára, Michiel van Ratingen.

Csillagok, csillagok...

A mostani teszten górcső alá került az Audi legújabb, teljesen elektromos modellje, az e-tron, emellett a hibridhajtású Toyota Corolla és RAV4, valamint a Lexus UX is a tesztelők keze közé került. A legújabb "hagyományos" kocsik közül a Renault Cliót, a Mazda 3-ast és a Volkswagen T-Roc kistestvérét, a T-Crosst csapták rengetegszer a falhoz az Euro NCAP szakemberei. Végül arra jutottak, hogy mind a hét autó öt csillagos minősítést kapott.

Mindenki szereti a törés-zúzást, legalábbis lassítva nézni, így alább megmutatjuk, mi történt a kocsikkal a teszten, illetve a szakemberek pár megjegyzését is csatoljuk.

Audi e-tron

A legújabb elektromos Audi utastere remekül bírta a frontális ütközéseket, minden utasnak ugyanolyan szintű védelmet biztosít a kabin. Erre 91 százalékos minősítést kapott, és a gyerekeket is megvédi a sérülésektől a kasztni - ezt a kategóriát azért húzták le, mert az első utasülésre nem lehetett Isofix gyerekülést tenni a tesztautóban (opcionálisan rendelhető). A gyalogosok, biciklisek bizonságára71 százalékot kapott a kocsi, mivel a medencesérüléseket nemigen tudta elkerülni a balesetekkor, a biztonsági extrákat azért húzták le, mert nem pontos a tempomat.

Lexus UX

A szakemberek azt írták a Lexus UX-ről, hogy az utastér kiválóan védi az utasok térdeit, lábait is a komolyabb ütközéseknél. A frontális ütközésekkor a gyerekeket is jól védte a kocsi, leszámítva a nyakukat, ebben csak megfelelő minősítést kapott. A gyalogos tesztnél kijött, hogy az autó korrektül védi az elütöttet is, egyedül a medence védelmére kapott kevesebb pontot.

Toyota RAV4

A kisterepjáró is kiválóan szerepelt, az utasok védelmére 93, a gyerekek védelmére pedig 87 százalékot kapott. Minden kategóriában jó, vagy megfelelő osztályzatot kapott, nem voltak súlyos sérülések.

Toyota Corolla

Az eredmények hasonlóak, mint a RAV4-esnél, hiszen hasonló alapra épül mindkét kocsi.

Renault Clio



Az utasok minden kritikus testrészét megfelelően védt a Clio, egyedül a fontális ütlözésekkor kapott csak "megfelelő" minősítést, mert a sofőr lába és mellkasa is sérült bizonyos esetekben.

Mazda 3

A Mazda 3-as kapta a legjobb pontszámot az utasok védelmére, 98 százalékot, és a gyerekek védelmére is 87-et adtak neki. Egyedül a sávtartó automatikáját pontozták le az Euro NCAP-nél.

VW T-Cross

Frontális ütközésekkor a T-Cross sofőrjének lába a egy fokkal jobban sérült, mint a többi kocsi sofőrjének esetében, de az összes többi testrész esetében jó vagy megfelelő minősítést kapott. A gyerekülésben ülő gyerek semennyire sem sérült, de az ülsémagasítóba tett bábu nyaka igencsak károsodott a frontális ütközéskor.