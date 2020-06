Egy fővel ismét csökkent az aktív fertőzöttek száma: 5 új beteget találtak

Mindössze 5 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4086 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, ezzel 570-re emelkedett az elhunytak száma, 2585-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 931 fő. Az aktív fertőzöttek 39%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen a koronavirus.gov.hu adatai szerint.

Tegnap 2 új fertőzöttel, ma 5-tel nőtt az azonosított betegek száma, jelenleg 4086 főt tartanak nyilván. Tegnap nem emelkedett az elhunytak száma, viszont az elúlt 24 órában ismét elhunyt két idős, krónikus beteg: egy 87 és egy 72 éves férfi. Tegnap óta 4-en gyógyultak meg, és 1 fővel emelkedett az aktív fertőzöttek száma.

A kórházi ápoltak száma 192-ről 186-ra csökkent. Még mindig 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza. Más országokkal ellentétben el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.



A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is. A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt.

