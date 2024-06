Ez lehet a nyár sztárbefektetése? Így kaszálnak óriásit foci Eb-n a legélelmesebbek

A futball világának nagy megmérettetései előtt Európában és Amerikában is kezdenek egyre népszerűbbé válni a szurkolói tokenek, amelyek nem csak digitális eszközként funkcionálnak, hanem lehetőséget kínálnak a szurkolóknak, hogy szorosabbra fűzhessék kapcsolatukat választott csapataikkal - mindez kedvezett a Chiliz nevű blokklánc platformnak, melynek piaci értéke jelentősen nőtt az év eleje óta - jelentette a Reuters.

A futball világában a nagy bajnokságok előtti időszakban Európában és Amerikában is megugrik a sport iránt érdeklődők száma - ennek köszönhetően a kriptovaluták világának egy specifikus szegmensét alkotó szurkolói tokenek is egyre nagyobb figyelemnek örvendnek. Ezek a tokenek lehetővé teszik a szurkolók számára, hogy összekapcsolódhassanak kedvenc csapataikkal, ráadásul még profitálhassanak is tevékenységükből.

Az UEFA Euro 2024 és a Copa América közeledtével a focival kapcsolatos tokenek forgalma jelentősen megnőtt.

A Chiliz - ami a Socios blokklánc platformon található és a legtöbb szurkolói token otthonaként szolgál -, piaci értéke az év eleje óta jelentős növekedést mutatott, emellett az elmúlt hónapokban a szurkolói tokenekkel való kereskedés volumene is jelentős mértékben növekedett.

Mire jók a szurkolói tokenek?

A szurkolói tokenek előnyei közé tartozik, hogy használhatjuk őket tombolához, korai jegyvásárlási lehetőségeket és kedvezményeket vehetünk igénybe általuk, sőt, akár még bizonyos döntésekbe is beleszólhatunk tokentulajdonosként. Habár a tokenek megítélése többségében pozitív, egyesek ellenzik használatukat, ugyanis szerintük ezek spekulatív eszközök, amelyek feszültséget generálhatnak a csapatok és azok rajongói között.

A Chiliz képviselője a problémafelvetéssel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a szurkolói tokenek elsősorban az elköteleződést segítő eszközök – azonban, bár még mindig nem érték el a korábbi csúcsokat, való igaz, hogy néhány focicsapat- és klubtoken ára megemelkedett az elmúlt időszakban.

Pénzügyi kockázatot jelenthetnek?

Érdekesség, hogy hiába jelenik meg a piacon egyre több, a klubokhoz kapcsolódó token, ezeknek a népszerűsége egyelőre még mindig lassú ütemben nő – a kritikusok szerint ráadásul az NFT-k és a szurkolói tokenek terjedése pénzügyi kockázatot jelenthetnek a rajongók számára.

Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy bár vannak spekulatív aspektusaik, rengeteg rajongó értékeli a tokenek nyújtotta előnyöket. Összességében úgy tűnik tehát, hogy – habár a piacnak megvannak a maga kihívásai és sokan kritikával illetik a tevékenységet -, a szurkolói tokenek ma már számos futballcsapat marketingstratégiájának képezik fontos részét, illetve kezdenek a szurkolói elköteleződéssel is összeforrni.