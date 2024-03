Nagyon fontos figyelmeztetést kaptak a magyar ingatlantulajok: rengeteg pénzt spórolhat, aki időben lép

Megnövekedett az ügyfélforgalom a lakáskampány miatt, kötésnél a személyes, felmondásnál az online ügyintézést preferálják az ügyfelek - áll az egyik hazai biztosító közleményében. Eszerint visszatérő kérdés, hogy felmondás és átszerződés esetén mi történik a korábbi befizetésekkel, illetve, hogy jelzálogszerződés mellé kötött biztosítást is újra lehet-e kötni.

Pénteken indult el a kampány, de a Groupama Biztosító szerint már február közepe, a tájékoztató levelek kézhezvétele óta érezhető a forgalomnövekedés. Több ezren előre megkötötték új, előnyösebb szerződésüket arra készülve, hogy március 1-jén felmondják a meglévőt, míg a szerződésfelülvizsgálatok száma is jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben. A Groupama Biztosító tanácsadóinál mindezek hatására az ügyfélmegkeresések száma már februárban 2-3-szorosára emelkedett.

Dübörög a kampány

Bár januárban az elemzők szerint 40% körüli volt az ingatlan adásvételek számának növekedése, mely szintén hozzájárul a lakásbiztosítási szerződéskötések számának emelkedéséhez, összességében a megnövekedett érdeklődés minden bizonnyal a felerősödő lakásbiztosítási kommunikációnak köszönhető.

A kampányidőszaki szerződéskötéseknél tízből kilencen a személyes tanácsadást választották. A régebbi szerződések felmondásánál mások az arányok, ott az ügyfelek kétharmada az elektronikus csatornákat használták, ami egyértelműen azt jelzi, hogy a digitalizáció ugyan nem váltja ki a személyes tanácsadást, de komoly segítséget jelent a gyors és rugalmas ügyintézésben

– mondja Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Tudatosabb ügyfelek

A személyes tanácsadásnak is köszönhető, hogy az első tapasztalatok szerint az ügyfeleknek nem a minél alacsonyabb díj, hanem a megfelelő, személyre szabott biztosítási védelem kialakítása a fontosabb szempont. A Groupama Biztosító egyelőre nem érzékeli az állománydíj csökkenését. A biztosítási összegek aktualizálása mellett sokan választanak új kiegészítő biztosításokat is. A régebbi szerződések átdolgozásával, illetve a kedvezmények még tudatosabb kihasználásával gyakran hasonló díjért magasabb szintű szolgáltatást érnek el az ügyfelek.

A kampány azért is rendkívül hasznos, mert rávilágít a lakásbiztosítások rendszeres felülvizsgálatának fontosságára. Tapasztalataink szerint a szerződések kétharmadát három évnél régebben kötötték meg, ezeknél mindenképpen ajánlott a feltételek áttekintése, a megállapodás felfrissítése, a változó körülményekhez, kockázatokhoz igazítása

– mondja Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Az eddigi befizetések visszatéríthetők

Több visszatérő kérdés is felmerül azonban az ügyfelek részéről, az egyik ilyen, hogy mi történik az előre befizetett éves díjakkal. A biztosítók a kampány időszaka alatti felmondásoknál minden esetben időarányosan visszautalják a befizetést az ügyfeleknek. Sokan gondolják úgy, hogy ha minden évben elfogadták a felajánlott indexálást, akkor biztosan rendben van lakásbiztosításuk, pedig különösen a három évnél régebbi szerződéseket mindenképpen érdemes szakértővel ellenőriztetni. Jelzáloghitel megléte is kérdéseket vet fel sokaknál, de a váltást ez nem korlátozza, a fedezet átvitele mellett ilyenkor is szabadon felülvizsgálható a biztosítás.