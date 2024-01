10 milliós számla lehet az önfeledt síelés vége: erre rengeteg magyar nem figyel Ausztriában

A síelők és snowboardosok számára a február az igazi csúcsidőszak, így sokan most tervezik felkeresni a külföldi sípályákat, hogy kedvenc téli sportjukat űzhessék. Azonban egy baleset miatt akár kórházban is véget érhet a hegyekben töltött téli vakáció, ezért fontos, hogy felkészülten vágjunk neki az utazásnak. De vajon hogyan győződhetünk meg arról, hogy teljesen biztonságban tudunk lemenni egy pályáról, illetve mi a teendő, és ki a felelős baleset esetén?

Az Allianz legfrissebb adatai szerint a balesetek jelentik a leggyakoribb kockázatot a téli sportolás céljából szervezett külföldi utazások során. A biztosító szerint a jellemző sí- vagy snowboardos balesetek közé tartozik a sérüléssel és akár csonttöréssel is járó esés.

A konkrét eseteket nézve, ha például Ausztriában kijelölt pályán síelés közben elesünk, és sürgősségi ellátásra vagy akár műtétre lesz szükségünk, az alábbi költségek merülhetnek fel kórházi ellátás esetén (külföldön euróban felmerült költségek forintra átszámított hozzávetőleges összege):

Helikopteres mentés: 2 289 000 Ft

Orvoshoz szállítás: 15 000 Ft

Kórházi ellátás: 6 322 000 Ft

Gyógyszer: 52 500 Ft

Beteg Magyarországra szállítása az illetékes gyógyintézetig: 338 000 Ft

Fel nem használt síbérlet: 100 000 Ft

Poggyászkár – eltört kamera, megsérült síkötés, kiszakadt síkabát: 400 000 Ft

Poggyászkár – bérelt síléc sérülése: 50 000 Ft

Összesen tehát egy ilyen szerencsétlen baleset akár tízmillió forintunkba is kerülhet,

ha nincs megfelelő utasbiztosításunk, hiszen az Európai Egészségkártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, így nem téríti meg a helikopteres mentés és a betegszállítás költségeit sem. Emellett a turistaközpontokban működő kórházak közül sem mindegyik fogadja el, hiszen ezek többsége magán egészségügyi intézményként működik.

Az utasbiztosítás azonban nem csak akkor jöhet jól, ha a sípályán történik velünk baj, számos esetben megkímélhet minket a kellemetlenségektől és a felesleges kiadásoktól. Jó példa erre, ha valakit lever a láz és orvosi javaslatra nem tud már a vakáció hátralevő részében tovább síelni, sem a többi, előre betervezett programon részt venni. Megfelelő utasbiztosítással ugyanis a sürgősségi ellátás költségein kívül többek között a fel nem használt síbérlet, valamint a lemondott fakultatív programok költségeire is igényt tarthatunk a biztosítónál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A megfelelő előkészületek

Hozd magad formába, hogy kellően fitt legyél a pályákhoz!

Készíts sürgősségi információs kártyát, amely tartalmazza az általad szedett gyógyszereket, az esetleges allergiákat, érzékenységet, és a vészhelyzet esetén értesítendő személyek elérhetőségeit.

Állíts össze elsősegély-készletet! Ez különösen fontos allergiások vagy bizonyos gyógyszereket használók számára.

Téli sportoláshoz megfelelő biztosítást válassz! Az általános utazáshoz szánt utasbiztosítás helyett kifejezetten téli sportoláshoz kialakított utasbiztosítást válassz, hiszen csak ez nyújt védelmet sportolás esetén!

Erre figyelj a sípályán

Ügyelj rá, hogy mit üzen a tested, és tarts szüneteket – a legtöbb baleset akkor történik, amikor fáradtak vagy kimerültek vagyunk.

Óvatosan síelj/snowboardozz, a tudásodnak megfelelő nehézségű pályát válassz – a piros pályák már haladó sítudást igényelnek.

Légy tudatában annak, hogy mi vár a pályán – például milyen a pálya és a hó minősége.

Viselj sisakot! A sisak viselése ma már nem csak gyerekek számára kötelező sok helyen, hiszen az esetek döntő részében segít megelőzni a fejsérülést.

Ha baleset történik

Segíts a bajba került társadon, és jelöld meg a baleset helyét! A baleset helye felett 5 méterrel szúrd keresztbe a síléceket vagy a síbotokat a hóban. Ezek után mindenképp vedd fel a kapcsolatot a mentőszolgálattal, és tájékoztasd őket arról, hogy hol, mikor és mi történt, hány ember sérült meg.

Ki a felelős baleset esetén?

Ha a balesetet egy másik személy okozta, akkor az ő felelősségbiztosításának kell fedeznie a baleset kapcsán felmerülő költségeket.

Ha te okozol kárt valaki másnak, akkor ezt a te felelősségbiztosításodnak kell fedeznie, ami kiterjedhet a másik fél sürgősségi ellátására, a mentés költségére, illetve a sportfelszerelésében okozott kárra is. „Bármi is történik, a téli sportoláshoz kialakított utasbiztosítások, mint például az Allianz Téli Sportok utasbiztosítás, átfogó védelmet nyújtanak a külföldi utazások során felmerülő leggyakoribb kockázatokra, hiszen számos szolgáltatást tartalmazhatnak: többek között a választott csomagnak megfelelő limitig fedezhetik a síbaleset esetén szükséges hegyi és helikopteres mentést, valamint a sürgősségi kórházi és járóbeteg ellátást. Kiterjedhetnek a baleset miatt megsérült sportfelszerelésre és fel nem használt síbérlet költségére, valamint a másnak okozott testi sérülésre és dologi károkozásra. Emellett természetesen váratlan betegség és a sportolástól független baleset kapcsán is fedezetet nyújthatnak. Továbbá autós utazás esetén gépjármű asszisztencia, vagy légi utazás esetén járatkésés vagy járattörlés esetére automatikus szolgáltatás is választható.