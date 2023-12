Bombagyárat találtak a prágai mészáros pincéjében: ezt üzente az ámokfutás előtt barátnőjének

Bombákat is gyártott otthonában a prágai lövöldöző, de ezeket végül valamiért nem vetette be. A történelemszakos fiatalt mintadiákként jellemezték, aki rajongott a fegyverekért és utálta a világot. Mielőtt halálos ámokfutásba kezdett volna az egyetemen, a történelem szakos hallgató megölte saját apját otthonukban, és sms-ben közölte barátnőjével, hogy öngyilkos lesz.

A Prágában terrorcselekményt elkövető és 14 embert meggyilkoló fegyveres egy introvertált történelmmániás volt, aki házi készítésű bombát is gyártott otthona pincéjében - írja a DailyMail.

A 24 éves David Kozákot mintadiákként jellemezték, mielőtt halálos ámokfutásba kezdett volna az egyetemen, a történelem szakos hallgató megölte saját apját otthonukban, és sms-ben közölte barátnőjével, hogy öngyilkos lesz. A házi készítésű bombákról azt írják, azok palackból, lőszerből, pirotechnikai anyagból és vegyi anyagokból álltak, nem tudni, mire akarta őket használni.

A pince úgy nézett ki, mint egy bunker

- mondta a nyomozáshoz közel álló forrás. Kozakról az őt ismerők azt állítják, introvertált volt, akit lenyűgöztek a fegyverek és gyűlölte a világot. A Károly Egyetem történelem mesterszakos hallgatója volt, a 19. századi lengyel történelemről írta diplomamunkáját.

A lap felvételeket is közölt arról, ahogy a kommandósok az épület legfelső emeletére igyekeznek, hogy megállítsák Kozakot, aki az erkélyről egyenként lőtte le az áldozatait. A rendőrség szerint tudván, hogy rendőrök veszik körül, a lövöldöző sörétes puskával végzett magával, miután ledobta az erkélyről a másik nagy hatótávolságú, ZEV-30-as puskáját.

A lövöldöző legálisan birtokolt több fegyvert - a rendőrség szerint csütörtökön sok lőszer is volt nála, és több fegyvert is magával vitt -, és amit tett, az "jól átgondolt, szörnyű tett volt". Az ország belügyminisztere szerint "ha a rendőrség nem lép be időben az épületbe, az elkövető nem halt volna meg a tetőn, és sokkal több áldozat lett volna".

Ámokfutását megelőzően Kozak orosz nyelven vezetett naplót a Telegram nevű üzenetküldő alkalmazáson, és az egyik hátborzongató bejegyzésében azt írta: "Iskolai lövöldözést és valószínűleg öngyilkosságot fogok elkövetni, Alina Afanaskina sokat segített nekem"- ezt december 10-én tette közzé, a brjanszki iskolai lövöldözőre utalva, aki két diákkal végzett, mielőtt öngyilkos lett. A hátborzongató bejegyzés úgy folytatódott: "Mindig is ölni akartam, úgy éreztem, hogy a jövőben mániákus leszek".

Címlapkép: MTI/EPA/Martin Divisek