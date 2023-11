Beleszállt a különadókba a biztosítók szövetségének elnöke: Nesze sánta, itt egy púp is!

Többek között a jövő évi lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatos szakmai várakozásokról, és az extrapofitadó következményeiről is beszélt Erdős Mihály, a MABISZ elnöke a Biztosítás és Kockázat folyóirat most megjelent számában.

„Eredetileg abban bíztunk, hogy az extraprofitadó 2023 végéig tart. Az, hogy meghosszabbították ’24-re, már óriási terhet jelent a szektor egészének” – mondja Erdős Mihály a MABISZ elnöke a Biztosítás és Kockázat folyóirat most megjelent számában. Eszerint, amikor az eredményességet nézzük, az a magyar számviteli rend szerinti elszámolás publikálása.

„Ha megnéznénk a nemzetközi sztenderdek szerinti mérlegeit és beszámolóit a biztosító szektornak, akkor érzékelhetően kedvezőtlenebb képet látnánk bizonyos számviteli szabályok miatt. És a helyzet az, hogy például, amikor a piacnak a tőkemegfeleléséről beszélünk, akkor ez utóbbi számít” – közölte. Hozzátette: az elmúlt időszakban több társaságnál tőkeemelés vált szükségessé, mivel a tulajdonos az extraprofitadó többletterhét magára vállalta.

Egyébként nehéz a mindennapi működést úgy tervezni, hogy közben egy kicsit az az érzetem van: nesze sánta, itt egy púp is

– közölte. Ezután a jövő évi lakásbiztosítási kampánnyal kapcsolatban kifejtette, „aki nem szereti a versenyt, az ne dolgozzon ebben a szektorban. Korrekt verseny mentén azt gondolom, senkiben nincs félelem azzal kapcsolatosan, hogy ez a kampány most mit is fog hozni.

Erdős Mihály meggyőződése szerint a társaságok már szeptemberben elkezdték a kampányra történő fölkészülést, ami ilyen szempontból hozott egy újabb frissülést a piacon. Ám még tisztázatlan, hogy minek a mentén fogjuk majd áprilisban azt mondani, hogy ez a verseny sikeres volt vagy sem. Mennyien váltottak biztosítótársaságot? Hogyan alakultak az átlagdíjak?

Az interjú kitér a biztosítási szakmának a digitalizációval kapcsolatos nehézségeire is. „Nem biztos, hogy az ügyfelek érzékelik, hogy a biztosítók adott esetben műholdas kapcsolaton keresztül is rendeznek kárt, vagy hogy a mobiltelefonon keresztül történő kárrendezés hogyan működik. A fő probléma, hogy egyszerre kellene leváltani a régi, húsz-harminc éve kialakított alaprendszereket, meg behozni az új megoldásokat, miközben nagyon nehéz ugyanazt a technológiát úgy beilleszteni, hogy arra legyen ügyfélnyitottság és hozzon profitot is.

Mert, ha a kettőből nincs meg az egyik, akkor erre azt szoktam mondani, ezt tanultam egyszer, hogy ez semmi más, mint digital lipstick, digitális rúzs. Tudom, hogy egy forintom nem lesz belőle, meg lehet, hogy az ügyfeleket sem nagyon érdekli, de föl tudom mutatni, hogy milyen modern és friss vagyok

– mondta a Mabisz elnöke.

A megújulás kapcsán Erdős Mihály közölte, mindig egy lépéssel az ügyfelek előtt kell járni – de csak eggyel. "És hogy miért nem kettővel, az egyben válasz arra a kritikára is, hogy a biztosítók lemaradtak a digitalizációban. Ugyanis már ’12-13-ban megvoltak az első biztosítótársaságok, akik bevezették Magyarországon a telematrikus rendszert, amelyik figyeli azt, hogy az ügyfél milyen stílusban vezeti az autóját, és annak mentén kap, mondjuk így, díjkedvezményt. De nem volt rá fogékonyság a piacon" – magyarázta, hozzátéve: csak annyival lehet tehát előre menni, amennyire van ügyfél fogékonyság, azzal viszont haladni kell.