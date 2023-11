Trükkös tolvajok járják a hazai temetőket: ezzel a módszerrel fosztják ki az időseket

A megfelelő figyelem és óvatosság segíthet elkerülni az ilyenkor jellemző bűncselekményeket. Fontos a zárt táskaviselés, a készpénzkerülés és a drága ékszerek elkerülése.

Óriási tömegre kell számítani ilyenkor a hazai temetők környékén és az oda vezető utakon, tömegközlekedési eszközökön egyaránt. Érdemes körültekintőnek lenni, akár a tűzgyújtási előírások, akár a közlekedési szabályok betartásáról van szó, de éberséget követel a megemlékezőktől az is, hogy a bűnözőket is vonzza halottak napi forgatag.

Egy önvédelmi szakértő a Pénzcentrumnak kiemelte, a megfelelő figyelem és óvatosság segíthet elkerülni ezeket a bűncselekményeket. Mint mondta, fontos a zárt táskaviselés, a készpénzkerülés és a drága ékszerek elkerülése.

az idősebb emberek gyakran sebezhetőbbek, mert jóhiszeműek és segítőkészek, ezért a családtagoknak érdemes őket elkísérni a temetőkbe - ez ugyani azon túl, hogy lelki támogatást is jelent, fizikai védelmet is nyújt. Ha mégis bekövetkezik a baj, fontos azonnal a rendőrséget értesíteni, feljelentést tenni és az iratok elvesztését jelezni a hatóságoknak, valamint a bankot és a mobil szolgáltatót tájékoztatni a lopásról. Ha a lakáskulcs is elveszett, azonnal cseréltessük ki a zárakat, hogy további lopásokat előzzünk meg.

Jó tudni, hogy ilyenkor a helyi polgárőrség is jellemzően szolgálatot tart a temetők környékén a balesetek megelőzése, a parkolók biztonsága és a látogatók védelme érdekében. A rendőrségi tájékoztatás kiterjed arra is, hogy felhívják az autóval közlekedők figyelmét, hogy a következő napokban olyanok is szép számmal autóba ülnek, akik rendszeresen nem vezetne, így fokozott elővigyázatossággal kell a volán mögé ülni. A gyalogosoknak és kerékpárosoknak ajánlják a láthatósági mellény viselését és a látogatás tervezését úgy, hogy sötétedés előtt érjenek haza.