Buli és munka egyben a nyáron: így lehetsz fesztiválon önkéntes, elindult a jelentkezés

Akit érdekel a koncertek és fesztiválok világa, kíváncsi, hogy néz ki a Sziget már a nyitás előtt, részese szeretne lenni egy nagy fesztivál összetett „gépezetének”, már jelentkezhet a Fesztivál Önkéntes Központ programjába.

A Fesztivál Önkéntes Központ (FÖK) idén már tizenkettedik alkalommal várja az önkéntesek jelentkezését, akik a segítségükkel hozzájárulnak a Sziget és megannyi más hazai fesztivál, arénás koncert megvalósításához. Az önkéntesek napi néhány órányi munkával hozzájárulhatnak egy nagy fesztivál és további kulturális rendezvények lebonyolításához, cserébe a fennmaradó időben élvezhetik a fesztivál programjait és szállásra és ebédre sem lesz gondjuk.

Aki nem bír várni a Szigetig, vagy egy kisebb rendezvényen próbálná ki magát először, megannyi egyéb rendezvény közül is válogathat az idei szezon során, köztük számos vidéki ismert fesztivál és budapesti nagykoncert is jó alkalom lehet az önkéntességre. Az idei év során minden eddiginél több rendezvényen van jelen a Fesztivál Önkéntes Központ, így a repertoár meghaladja a 40 eseményt, és a lista folyamatosan bővül. Lehetőség van továbbá egyetemi szakmai gyakorlat és Iskolai Közösségi Szolgálati órák teljesítésére is. Jelentkezést az alábbi oldalon lehet leadni az idei Sziget Fesztiválra, de további lehetőségek is várják az érdeklődőket.

Az összes rendezvényünkre mindig nagy az érdeklődés, de minden évben a Szigeten gyűlik össze a legnagyobb önkéntes közösség. Külön öröm számunkra, hogy a hazai csapatot nagy létszámú külföldi önkéntes tábor is erősíti

- mondta Nagy Réka, a Fesztivál Önkéntes Központ ügyvezetője. Elmondása szerint az önkéntes program egyik legnagyobb erőssége a sokszínűség, amely a náluk tevékenykedő önkéntesek és a rendezvények terén egyaránt megmutatkozik.