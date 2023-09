Borítékolva volt az esztergomi tragédia? Súlyos dolgot állítanak a robbantó szomszédai

Kiderült, ki volt az a férfi, aki magára robbantotta a házát Esztergomban az őt körülvevő rendőrökkel együtt. Körözését idén augusztusban rendelték el becsületsértés miatt, indítéka az lehetett, hogy számlatartozás miatt ki akarták kapcsolni nála az áramot. A szomszédok szerint rossz kisugárzása volt.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, szerda este robbanás történt Esztergomban, az eset során a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik munkatársa vesztette életét, illetve több rendőr és tűzoltó is megsérült. Közülük négyen súlyosan, heten pedig könnyebben. Az elkövető szintén életét vesztette a robbanás következtében.

Korábban kiderült, hogy a férfi már délelőtt is fenyegetőzött a robbantással – ami rendszeresen előfordult –, így nem ez volt az első alkalom, amikor kivonultak hozzá. A robbantó indítéka az lehetett, hogy már egy jó ideje nem tudta fizetni a számláit és a helyi áramszolgáltató ezért le akarta kapcsolna a hálózatról.

Most a Blikk arról ír, hogy egy bizonyos J. László robbantotta magára a házát az őt körülvevő rendőrökkel együtt. Masszőrként dolgozott, a kigyúrt férfi körözését idén augusztusban rendelték el becsületsértés miatt. Közösségi oldalán fajgyűlöletre utaló tartalmak sokasága található, de olyan cinikus bejegyzése is fellelhető, amelyben az emberi test mint lehetséges táplálékforrás szerepel. A posztjai alapján élénk figyelemmel követte az orosz-ukrán háború történéseit is, nyíltan az oroszok mellett foglalt állást. A környékbeliek úgy fogalmaztak a lapnak: rendkívül rossz kisugárzása volt, nem szívesen tartózkodtak a közelében.

A lapnak megszólaltak a szomszédok is, akik elős körben azt hitték, hogy illegális bevándorlók bujkálnak a környékek, ezért jelent meg a rengeteg rendőr és kommandós. Aztán hangosbemondón kezdtek ordibálni a tettessel, vagy egy órán át próbálták meggyőzni, hogy adja meg magát.

A végén lecuccoltunk elpakoltunk mindent, aztán éppen beértünk a teraszra, amikor a hatalmas robbanás történt. Próbáltuk elbagatellizálni a gyerekek miatt, azt mondtuk, egy rossz bácsi volt és valószínűleg felrobbant egy gázpalack. Közben hallottuk, ahogy kiabálnak kint, hogy hívják a mentőket

- mondta egy szomszéd.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA