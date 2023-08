Késett a géped? Több száz eurós kártérítés jár, csak igényelned kell

Egy-egy utazás a tervezettnél hosszabb lehet, például, ha késik a repülőjárat. A késés időtartamától és a távolságtól függően az uniós szabályok szerint kártérítés jár az utasoknak, de saját magukat is biztosíthatják. Ma már ugyanis vannak olyan utasbiztosítások, amelyek a járatkésésekre kártérítést nyújtanak. A kártérítéshez azonban fontos, hogy a biztosítás az indulástól egészen a hazaérkezésig tartson, így előfordulhat az is, hogy hosszabbítani kell.

Előfordulhat, hogy egy utazás a tervezettnél tovább tart, akár egy repülőjárat késése miatt vagy akár azért, mert az utasok önszántukból hosszabbítják meg a vakációt. Ilyen esetekben a Netrisk szerint érdemes a meglévő utasbiztosítást “megtoldani”. „Fontos, hogy az utasbiztosítást mindig az országhatár elhagyása előtt meg kell kötni, erre a netrisk.hu oldalon az utazás napján is van lehetőség. Az utasbiztosítás meghosszabbítását pedig a biztosítás lejárata előtt kell kezdeményezni telefonon a Netrisknél, vagy közvetlenül a biztosítónál” – hívta fel a figyelmet Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.

Mi van, ha késik a gép?

Ha valaki nem önszántából, hanem például járatkésés miatt nem tud időben el- vagy haza indulni, akkor bizonyos esetekben számolhat kártérítéssel. Az uniós szabályok szerint akkor lehetnek jogosultak az utasok kártérítésre, ha több mint 3 óra késéssel érkeznek meg az úti célhoz. A megtett távolság függvényében a kártérítés összege 250-600 euró - az aktuális árfolyamtól függően 96 ezer és 230 ezer forint közötti összeg - lehet. A késett járatok utasainak járó kártalanítási összeg a késés időtartamától és az utazás hosszától függ.

A két órát meghaladó járatkésés esetén a légitársaságnak úgynevezett ellátási kötelezettsége áll fenn, mely kiterjed például frissítők és étel biztosítására, vagy akár a szállodai elhelyezésre is.

A légitársaság csak akkor nem köteles kártérítést fizetni, ha igazoltan rendkívüli körülmények okozták a késést. Ilyen rendkívüli körülményeknek számítanak például a légiforgalmi irányítás által hozott döntések, a politikailag instabilhelyzetek, a kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy a biztonsági kockázatokat jelentő helyzetek. Ugyanakkor nem mentesül a légitársaság a kártalanítás alól, ha a késést például a repülőgép műszaki hibája, vagy a légitársaság munkavállalóinak a sztrájkja okozta.

A reptéren is lehet lépni

A gyakori járatkésések miatt azonban egyre több utasbiztosításhoz lehet kérni ilyen esetre kiegészítő biztosítást, amely az uniós szabályból eredő kártérítésen felül fizet az utasoknak, akár további 1000 eurót személyenként. Fontos azonban, hogy ezek a biztosítások csak addig érvényesek, ameddig az utas kötötte. Azaz, ha péntekig szól egy biztosítás, és a járatkésés miatt szombat hajnalra ér valaki haza, akkor a szombati napra is kell, hogy biztosítással rendelkezzen. Ha éppen a repülőtéren válik biztossá, hogy késni fog a repülő és emiatt akár egy nappal később érkezik haza valaki, akkor még ott a repülőtéren érdemes meghosszabbítani a biztosítást, akár munkaidőben a Netrisk telefonos ügyfélszolgálatán keresztül vagy a biztosítónál. Átlagosan kevesebb mint napi kétezer forintért lehet egy-egy napra kötni utasbiztosítást, így az utazás teljes költségéhez és az esetleges kártérítéshez képest is alacsony kiadást jelent

- mondta Besnyő Márton. A szakember azt is hozzátette, hogy a Netrisknél az utasbiztosítások 40 százalékát kötik repülős utazásokra, így sokakat érinthet ez a lehetőség. Előfordulhat az is, hogy nem járatkésés miatt lesz hosszabb egy-egy utazás, hanem mert az utasok döntenek úgy, hogy 1-2 nappal meghosszabbítják például az autós vakációt. Ebben az esetben is gondolni kell az utasbiztosításra, ilyenkor is meghosszabbítható a szerződés akár a Netrisk, akár a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán keresztül.

Ennyibe kerülnek idén az utasbiztosítások

Az idei első hét hónapban a megkötött utasbiztosítások átlagos díja 11 ezer forint volt, ami 2,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A repülős utazásokra szóló biztosítások esetében az átlagdíj közel 13 ezer forintot tett ki, az autósok utazásokra szóló biztosításoknál pedig közel 11 ezer forint volt július végéig.