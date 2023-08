Megrohamozták a magyarok a biztosítókat: mitől félhetnek ennyire?

A múlt héten országszerte pusztító vihart követően 104 százalékkal nőtt a lakásbiztosítások iránt érdeklődők száma és 64 százalékkal több szerződés született az egy héttel korábbihoz képest az egiyk biztosítási portálon. A lakásbiztosítások átlagdíja közel 38 ezer forint volt, és a cascobiztosítások is népszerűbbek lettek.

A múlt hét végén pusztító rengeteg csapadékkal és erős széllel járó vihar sok ingatlanban és autóban tett kárt, a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) szerint rekordösszegű, akár a 4,5 milliárd forintot is meghaladó kárrendezéssel számolhatnak a biztosítók. Emellett megugrott a biztosítási kedv is, sokak ugyanis a vihar miatt “kapcsoltak” - közölte a Netrisk a saját adatai alapján.

Kiugró bővülés

A többnapos vihart követő napokban, augusztus 5-7-e között, a lakásbiztosítást keresők 104 százalékkal több kalkulációt végeztek el, mint egy héttel korábban a Netrisk oldalán. Továbbá 64 százalékkal emelkedett a konkrét szerződést kötők aránya is. Azaz sokan a mostani és a korábbi viharok pusztítását látva léptek: a Netrisknél a legtöbben a régi lakásbiztosításukat cserélték le újabb, a korábbinál szélesebb szolgáltatási és kártérítési fedezetet nyújtó konstrukcióra.

„Érdemes mindenkinek megnézni a meglévő lakásbiztosítását, hogy milyen értékkel szerepel benne az ingatlan és pontosan milyen károkra nyújt fedezetet. Például védve vagyunk-e a villámok okozta elsődleges és másodlagos károktól, utóbbiak közé sorolható, ha a villámcsapás túlfeszültséget generál az ingatlan áramhálózatában és tönkretesz bizonyos gépeket. A kínálatban fontos még a kiegészítő biztosításokat megnézni, más a helyzet ugyanis egy olyan ingatlannal, ahol például napelemek is vannak”- mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója. A társasházakban élőknek is érdemes résen lenniük, a társasház saját biztosítása ugyanis nem feltétlenül térít minden, az egyes lakást érő kár esetén. A Netrisk adatai szerint egyébként sokan kötnek saját lakásukra is külön biztosítást, hogy a viharra, felhőszakadásra, jégverésre, villámcsapásra vagy villámárvízre biztosan legyen fedezet.

A mostani viharok után kötött lakásbiztosítások éves átlagdíja közel 38 ezer forint. Ez az összeg elenyésző ahhoz képest, amilyen károkat tud okozni egy-egy vihar

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- tette hozzá a szakember.

Sokan érdeklődtek a casco iránt

A vihart követő napokban a cascobiztosítások iránti érdeklődés is megnőtt: 44 százalékkal többen néztek maguknak ilyen biztosítást, a megkötött cascobiztosítások átlagdíja közel 144 ezer forint volt. Besnyő Márton szerint érthető a cascobiztosításoknál látható keresletnövekedés, mivel a viharoknál sokszor kétséges, hogy ki fizeti ki a kárt, ha mondjuk egy fa dől rá a kocsira. A cascóval viszont biztosra mehetnek az autósok.