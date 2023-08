Durva károkat okoztak az augusztusi viharok: szanaszét esett az ország, nem ritka a milliós kár

A Generali Biztosítóhoz a múltheti, főként a hétvégi viharok nyomán már közel 7000 kárbejelentés érkezett, a károk értéke megközelítőleg 2 milliárd forint. A villámlás, felhőszakadás, jégeső, illetve beázások okozta károk – nem egy helyen pincéket, utakat árasztott el a víz, és a fakidőlések száma is jelentős volt. Az elmúlt napok heves esőzései miatt az áradások következtében további károk várhatók.

Szinte minden évben a viharos szél okozza a legtöbb időjárással kapcsolatos kárt, így tavaly is az ilyen jellegű károk 65%-át a szél pusztító ereje okozta. Idén viszonylag békésen telt a nyár első fele a viharok tekintetében, ám az elmúlt napok heves szélviharai és esőzései azt mutatják, hogy az idei nyári szezonban egyre változékonyabb, kiszámíthatatlanabb az időjárás.

A Generali Biztosítóhoz az elmúlt egy hétben közel 7000 kárbejelentés érkezett, a károk értéke megközelítőleg 2 milliárd forint. A bejelentések legnagyobb része a hétvége viharaival kapcsolatban érkezett. A viharkárokat a villámlások okozta károk követik, de több száz bejelentés érkezett a felhőszakadás, a jégeső, illetve beázások miatt – nem egy helyen pincéket, utakat árasztott el a víz, és a fakidőlések száma is jelentős volt.

A szakértők felhívják a figyelmet arra is, hogy a heves viharok kapcsán a villámcsapások másodlagos hatása ellen is fontos a védekezés. A villámcsapás elsődleges hatása azt jelenti, hogy közvetlenül a villámcsapás okozza az épület megrongálódását, a másodlagos hatásról pedig akkor beszélünk, amikor a villámcsapás következtében az elektronikai készülék meghibásodik, túlfeszültség keletkezik benne. Ez utóbbi eset akkor is bekövetkezhet, ha lakóépületünktől néhány méterre csap be a villám. Így érdemes odafigyelnünk a másodlagos villámcsapások elleni védekezésre: nyaralás előtt kiemelten fontos az eszközeink áramtalanítása. Abban az esetben viszont, amikor hirtelen csap le a vihar, felkészülhetünk túlfeszültségvédő aljzatokkal és elosztókkal, amik segítik eszközeink sokkal biztonságosabb használatát.

Az elmúlt napok heves esőzései miatt az áradások is egyre komolyabb problémát okoznak: az Országos Vízügyi Főigazgatóság hétfői közlése szerint a vízügyes szakemberek nagy részét átvezényelték a Mura és a Dráva mellé – közel 100 ember dolgozik 24 órában az említett folyók mellett. Hétfő reggel a Dráván Őrtilosnál megdőlt a valaha volt legmagasabb vízállás, rekord született. Az OVF közlése szerint a Rába Szentgotthárdnál és Körmendnél hétvégén megközelítette a valaha volt legmagasabb vízállást. Az áradások miatt a biztosító további kárbejelentésekre számít.

Hogyan előzhetjük meg a károkat?

A legfontosabb, hogy rendszeresen tájékozódjunk az aktuális időjárásról. Ha erős szél várható, az első dolgunk az legyen, hogy bezárjuk az ablakokat és védett helyre visszük a szabadban lévő vagyontárgyainkat, autóval pedig, ha lehet, ne parkoljunk fa alá. Ha vihar is várható, érdemes áramtalanítani elektromos eszközeinket: a villámvédelemmel ellátott elosztók is megoldást jelenthetnek, de tartsuk szem előtt, hogy egy közeli villámlás még így is kárt tehet az eszközeinkben a telefon-, internet- vagy tévékábel-csatlakozáson keresztül. Ha kertes házban lakunk, mindig tartsuk tisztán az épület ereszeit és csatornáit, hogy a lezúduló csapadékot megfelelően el tudják vezetni.

Legfontosabb teendők viharkár esetén Nézzünk körbe alaposan, hogy hol okozott kárt a vihar! Készítünk fotókat az okozott károkról! Ha tudjuk, szüntessük meg a balesetveszélyes állapotot! Ha szükséges, kérjük szakember segítségét! Ha lehet, kezdjük meg a károk enyhítését, például:

ha a vihar megbontotta a tetőt, használjunk ideiglenes fóliatakarást,

ha elöntötte a víz a pincét, ki lehet szivattyúztatni,

a félig letört, veszélyes faágakat érdemes levágatni,

meg lehet kezdeni az elázott bútorok szárítását,

a sérült eszközöket tegyük biztonságos helyre, hogy szükség esetén bevizsgáltathassuk azokat.

Emellett nem csak arra fontos figyelmet fordítani, hogy legyen biztosításunk az ingatlanon, de arra is, hogy ne váljunk alulbiztosítottakká – lehetőleg évente aktualizáljuk biztosítási szerződéseinket. Ez különösen ajánlott az ingatlanunk esetleges fejlesztését, korszerűsítését, ingóságaink gyarapodását követően, hogy megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzünk. Az egyre kiszámíthatatlanabb természeti katasztrófák és a folyamatosan emelkedő építőipari költségek ugyanis egyre magasabb átlagos kárkifizetéseket eredményeznek, alulbiztosítottság esetén azonban a kifizetett kárösszeg nem fogja fedezni a javítás, újjáépítés vagy újrabeszerzés költségeit.

Akár már a kárfelmérés napján a pénzünkhöz juthatunk

Ha mégis megtörtént a baj és kárunk keletkezett, akár videós kárrendezéssel, egy okostelefon segítségével pár perc alatt rendezhető a kár. Vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjárműkároknál 10-15 perc alatt megtörténhet a felmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténhet. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelentő számláján lehet.