Elképesztő, mivel vádolja a Volkswagent a szakszervezet: erre nem voltak felkészülve, közel az összeomlás?

A német IG Metall szakszervezet azzal vádolta meg a Volkswagen-t, hogy késlekedett a bérek és munkahelyi biztonság kérdésében fontos döntések meghozatalában, hozzátéve, hogy mindkét fél vitába keveredett kulcsfontosságú kérdésekben, és a tárgyalások még mindig összeomolhatnak. Eközben Európa legnagyobb autógyártója a tárgyalásokat összetettnek nevezte, és nem kívánt reagálni a szakszervezet kritikájára. Az ellenérdekelt felek értékelései a közel 60 órás tárgyalássorozatot követően hangzottak el, amelyeket a szakszervezetek a sztrájkok elkerülésére folytattak, és amelyek a Volkswagen németországi üzemének jövőjét és a munkahelyek kérdését érintették - írja a Reuters.

A Volkswagen és a munkaügyi vezetők közötti tárgyalások a különböző költségcsökkentő intézkedésekről péntekig folytatódnak – mondták a felek. Az IG Metall a következő nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy bár a tárgyalások még nem szakadtak meg, most arra várnak, hogy a vállalat minél előbb világosságot adjon. A tárgyalások hétfőtől késő estig zajlottak, abban a reményben, hogy még karácsony előtt sikerül megállapodásra jutni, és elkerülni a potenciálisan káros nagyszabású ipari akciókat, amiről az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezete figyelmeztetett, hogy jövő év elején kezdődhet.

Mintegy 100 000 munkás már két különböző sztrájkot is szervezett az elmúlt hónapban, amelyek a Volkswagen történetének legnagyobb megmozdulásai voltak, mivel a munkások tiltakoztak a menedzsment bércsökkentési, kapacitáscsökkentési és a német üzemek esetleges bezárásával kapcsolatos tervei ellen. Jelentős előrelépés történt a bérekről szóló kérdésben, de nem világos, hogy karácsony előtt sikerül-e megállapodást elérni – mondta egy másik forrás, hozzátéve, hogy a VW osnabrücki és drezdai üzemének jövője bizonytalan.

Az IG Metall szerint bár bizonyos előrelépés történt a szeptemberben indult tárgyalások során, más területeken még mindig patthelyzet alakult ki. "Ennek megfelelően a tárgyalások ötödik fordulójának hosszabb megszakítása vagy megszüntetése is a lehetséges kimenetek között szerepel" – mondta a szakszervezet szóvivője korábban.

A német autógyártó válsága egy bizonytalan időszakban és politikai zűrzavarral sújtott helyzetben történt Európa legnagyobb gazdaságában, valamint a régió autógyártóinál tapasztalható szélesebb körű zűrzavarral egybeesve. Hogyan javítsák Németország gyenge növekedését, már kampánytéma lett a februári előrehozott választások előtt. A VW struktúrája egyedülálló, mivel a menedzsmentnek kétharmados többségű jóváhagyást kell kérnie a 20 fős felügyelőbizottságtól minden olyan döntéshez, amely új gyártóüzem építésére vagy áthelyezésére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a német munkavállalói szakszervezeteket képviselő 10 tag bármilyen, a gyárakat érintő döntést megvétózhat.

Bár a szakszervezettel kötött bármilyen megállapodás a Volkswagen bizottságainak jóváhagyását is szükségessé tenné, ami tovább bonyolítja és késlelteti a lehetséges egyezséget – mondta az egyik forrás. A munkások határozottan ellenzik az üzemek bezárását, de a Volkswagen azt mondta, hogy az ilyen lépésekre szükség lehet ahhoz, hogy 4 milliárd euró (4,2 milliárd dollár) költségcsökkentést érjenek el, és reagáljanak arra, hogy várhatóan gyengébb kereslet lesz Európában. A tárgyalások alatt szereplő forgatókönyvek között szerepel a kapacitáscsökkentés, nem pedig a teljes üzembezárás, és egyes források szerint egy lehetőség az lehet, hogy a Golf modell gyártását Mexikóba helyezik át a VW wolfsburgi főüzeméből.

A Volkswagen emellett a gyorsan növekvő és olcsóbb kínai versenytársakkal, valamint az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésével is küzd. A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy a Volkswagen és a szakszervezetek közel állnak egy megállapodáshoz, amely átalakítaná a VW márkát anélkül, hogy üzemeket zárnának be Németországban. A menedzsment hajlandó lenne fenntartani az üzemeket, és helyreállítani a munkahelyi biztonságot garantáló megállapodásokat 2030-ig, cserébe a munkásoknak a prémium kifizetések feladásáért – számolt be a hírügynökség.