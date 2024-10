Ej, ráérünk arra még? Eddig lehet halogatni a nyári gumi cseréjét 2024-ben

Ősszel a legtöbb problémát a közlekedőknek a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, ezért fontos, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse autóját, és felkészüljön a váratlan helyzetekre. Nagyon fontos, hogy elindulás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Pető Attila, Kresszprofesszor a HelloVidéknek elmondta: érdemes már most feltenni a téligumit az autónkra. A közlekedési szakértő és oktató azt is elárulta, hogy melyek azok a főbb alkatrészek, amelyeket feltétlenül szükséges ellenőriznünk a biztonság érdekében a tél előtt.

Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi-téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. Pető Attila, Kresszprofesszor a lapnak elmondta, hogy ugyan még csak október közepe van, de már elérkezettnek látja a télre való felkészülést.

"Minden autósnak felhívnám a figyelmét a téli gumi használatára, még akkor is, ha Magyarországon nem is nagyon voltak mostanában hideg telek, és hó se esett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a téli guminak nem csak az az előnye, hogy a hóban jégben jobban tapad, hanem lágyabb szerkezete miatt, könnyebben fut a talajon, valamint biztonságosabban megy, kevésbé csúszik meg" - hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a nyári gumi a hidegben megmerevedik, ezért mindenképpen érdemes a téli gumit már most lecserélni.

A szakember szerint, aki nem jár a hegyekbe síelni, hanem csak városban használja az autót, azoknak megfelelhetnek még a négy évszakos gumik is, hiszen ezeknek pont az az egyik tulajdonsága, hogy a téli időszakban lágyabb járást biztosítanak, tehát ez a bizonyos gumi merevség itt még nem lép fel.

A kerekek mellett még számos olyan alkatrész van a szakértő szerint az autón, amit fel kell készítenünk a téli üzemmódra, mivel sok közülük könnyen elfagyhat télen. "Gondolok itt a fagyállóra, az ablakmosóra, vagy az olajra. Régen még a motor olajozásánál is külön volt téli motorolaj, manapság ez a négy évszakos, vagy a jobb minőségű multigrade olajoknál már nem merül fel. Valamint ott van még az ablakmosó, illetve a fagyálló ellenőrzésre is, ami mindenképpen szükséges" - emelte ki.

A teljes cikk arról, mire érdemes még figyelni ősszel az utakon, a HelloVidék oldalán olvasható.