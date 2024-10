Új KRESZ élesedik: kiszivárogtak a kormányzati tervek, erre készülhetnek a magyar autósok

Ismertette a készülőben levő új KRESZ szabályait az Építési és Közlekedési Minisztérium a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet által felkért szakértőkkel együtt – számolt be a tervekről a Telex.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, jelentős KRESZ módosítások várhatók Magyarországon, amelyek számos területet érintenek a közlekedési szabályozásban. Az intézkedés részleteivel pedig egy külön videóban a Pénzcentrum az elsők között foglalkozott az orszában.

A tervek között szerepel, hogy a cipzárelv bevezetésével kötelezővé tennék a megszűnő sávban haladó autós beengedését. A jelzésadás is pontosabbá válna: az irányjelzést legalább 2 másodperccel előre kellene megkezdeni, és folyamatosan jelezni kellene az irányváltás végéig, míg a biciklisek és rolleresek számára könnyítést vezetnének be ebben a tekintetben.

A dudálás is szabadabb lenne, hiszen figyelemfelhívási célból is használhatóvá válna, ahogy a fénykürt is. Új elemként megjelenne a védelmi sáv, amely külön figyelmet biztosítana a gyalogosok és kerékpárosok számára, különösen a forgalomban történő elsőbbségadás szempontjából. A KRESZ változása azt is lehetővé tenné, hogy a járművek a sáv közepén is haladhassanak, nem lenne kötelező a sáv jobb szélén közlekedni.

A cipzárelvről és a különböző vezetési szokásokról, illetve arról, milyen más módosításokra lenne még szükség a magyar közlekedésben, heti videóblogunkban, a CashTag-ben is foglalkoztunk:

A tervek szerint a kerékpárosok előzésére vonatkozó szabályok is szigorodnának: 50 km/óránál alacsonyabb sebességnél legalább 1 méter oldaltávolságot kellene tartani, míg nagyobb sebességnél ez 1,5 méterre nőne. Emellett a motorosok biztonságát is növelnék, például a protektoros felszerelés kötelezővé tételével. Továbbá, a buszok esetében a gyerekek utazására vonatkozó szabályok is szigorodnának, hogy növeljék a gyermekek biztonságát.

Végül, az új szabályozás tartalmazná a minimális autópályás sebesség növelését, és új kategóriákat vezetnének be a parkolásra, a driftelés tiltására, valamint a sebességhatárok betartására. Habár ezek a változtatások még tervezés alatt állnak, jelentős hatással lehetnek a jövő közlekedési szabályaira.