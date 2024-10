Elképesztő luxuskocsikat árul Mészáros Lőrinc öccse: mégis, ki tudja ezeket kifizetni?

Luxusautó-szalont nyit Székesfehérváron Mészáros Lőrinc öccse. A kirakatban már most is tucatnyi autó parkol, többnek az ára meghaladja a 100 millió forintot.

Luxusautó-szalont nyit Székesfehérváron Mészáros Lőrinc öccse a 24.hu szerint. Mészáros János cége a megyeszékhely belvárosában a Várkörúton rendezett be egy exkluzív kocsikkal foglalkozó szalont. A De Prix Belvárosi Luxusautó Szalonban már most is tucatnyi luxuskocsi parkol, köztük a Mercedes luxusmárkájából, a Maybachból két típus is: egy terepjáró és egy limuzin - 89 milliós árcédulával. A szalon szintén használtan kínál eladásra egy csaknem 600 lóerős, G-osztályos Mercedest 127,5 millió forintért.

A kirakatban állt egy Ferrari F8 Spider is, az új sportautót 177 millió forintért árulja a szalon, eladó egy Ferrari Roma is 126 millió forintért, és egy 296 GTB 146 millió forintért. A kirakatban látni egy Aston Martin terepjárót is, a DBX707-et 99 millió forintért lehet megvenni. Tobb Bentley-t is árulnak, ezek ára több mint 100 millió forint. A szalon munkatársa elmondta, ezen a héten nyit az üzlet, néhány engedélyre várnak, szerinte kellett a térségbe egy ilyen szalon, mert ha nem is helyben, de exportra lesz érdeklődés az autók iránt.

