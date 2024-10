100 milliós autót tört össze a telefonozó magyar nő: videón a sokkoló eset, brutális a kár

A baleset során a Jaguar mellett álló két olasz férfi szitkozódva vonta felelősségre a mobilozó magyar nőt, aki elismerte, hogy figyelmetlen volt. Az XK120, amely a korai alumíniumkarosszériás modellek közé tartozik, rendkívüli ritkaságának köszönhetően a javítása jelentős költségekkel járhat.

A baleset a Mille Miglia verseny felkészülése során történt, de a következő futam csak 2025 júniusában lesz. A klasszikus brit roadsterek ára 250 ezer euróra is rúghat, így a biztosítás segíthet a kár megtérítésében - írja a hvg.hu.

A woman on the phone and not paying attention to the road drove into a 1948 Jaguar XK120. pic.twitter.com/DDbJdVq6Hb