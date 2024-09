Újabb komoly bírságemelés élesedik Magyarországon: ez már kellemetlen, sokan futhatnak rá

2025-től jelentős áremelkedés jön a magyar autópályadíjakban, most kiderült, hogy ezzel párhuzamosan a pórdíjak is magasabbak lesznek.

2025-től jelentős áremelkedés jön a magyar autópályadíjakban, erről korábban mi is beszámoltunk. Most a Totalcar arról ír, hogy növekedni fog a pótdíjak és a pótdíjkülönbözetek összege is.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha az adott járműre nem vásároltak matricát, míg a pótdíjkülönbözet akkor lép érvénybe, ha van matrica, de az nem a megfelelő járműkategóriára vonatkozik. Az sem mindegy, hogy az érintett autós mikor egyenlíti ki a díjat: 60 napon belül alacsonyabb az összeg, 60 nap után viszont jelentősen megnő.

Az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 25 770 forintról 26 640 forintra emelkedik,

az emelt pótdíj 60 nap után 88 750 forintról 91 780 forintra emelkedik.

A pótdíjkülönbözet 60 napon belül 14 410 forint helyett 14 900 forint lesz,

az emelt pótdíjkülönbözet pedig 45 640 forintról 47 180 forintra drágul.

Fontos még, hogy a felhajtástól számítva legfeljebb 60 perc áll a sofőrök rendelkezésére, hogy megvásárolják a matricát.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA