Meglepetés a friss törésteszteken: csúnyán leszerepelt a nagyreményű villanyautó, ezen bukott meg

Az Audi és a Ford újdonsága maximális pontszámot ért el az NCAP töréstesztjén, mialatt a Jeep világújdonsága csak 3 csillagot kapott. 2023-ban az Euro NCAP szigorította a kritériumokat, akkortól például a járműből történő mentést is figyelembe veszik.

Már 25 éve, hogy a fogyasztóvédelmi program, az Euro NCAP (European New Car Assessment Programme, magyarul Európai Új Autómodellek Értékelési Programja), autókat ütköztet falnak, és vizsgálja a rendelkezésre álló biztonsági rendszereket. Ezek a tesztek átfogó képet adnak az új járművek biztonságáról, ami hatalmas segítség az autóvásárlóknak. a Német Autóklub (ADAC) most ismertette a legfrissebb vizsgálatok eredményét.

Mielőtt belevágnánk a legújabb eredményekbe, érdemes tudni, hogy ahogyan mindig, most is négy kategóriában tesztelik az újonnan megjelent kocsikat, összességében legfeljebb 100%-ot lehet elérni:

Utasvédelem

Gyermekbiztonság

Gyalogosvédelem/védtelen közlekedők biztonsága

Aktív biztonság (többek között asszisztens rendszerek)

Ha egy autó összesen 5 csillagos értékelést ér el, az kiváló ütközésvédelmet és jó felszereltséget jelent a balesetek megelőzését szolgáló technológiák tekintetében.

2023-ban az Euro NCAP szigorította a kritériumokat, akkortól például a járműből történő mentést is figyelembe veszik. Például az ajtóknak és ablakoknak víz alatt is nyithatónak kell maradniuk egy bizonyos ideig, mélységig. Pontot lehet kapni azért is, ha a kocsi jelez, ha egy gyermeket az autóban hagynak, vagy ha a vészfékrendszer motorkerékpárokat is felismer, esetleg azért is, ha a vezető figyelmetlen. A védtelen közlekedőkkel való ütközés esetén külön értékelik a comb, térd és sípcsont sérüléseinek elkerülését. És akkor nézzük a friss eredményeket!

Audi Q6 e-tron: 5 csillag az elektromos SUV-nak

A Q6 e-tron az Audi második 800 voltos technológiával felszerelt elektromos autója. Az SUV osztozik a Porsche Macan platformján. Az utastérben az első üléseken nagy kijelzőket nyomkodhatnak az utasok, beleértve egy utasoldali kijelzőt is. A hatótáv akár 625 kilométer is lehet a WLTP szabvány szerint, és a Q6 10-ről 80 százalékra körülbelül 20 perc alatt töltődik fel, feltéve, hogy rendelkezésre áll egy megfelelő gyorstöltő. Az elektromos Audi induló ára Németországban 63 500 euró (kb. 24 000 000 Ft).

Az Euro NCAP értékelésében a modell mind az öt csillagot megkapta. Az autó felszereltségéhez tartoznak többek között övfeszítők, övlazítók, függönylégzsákok, valamint optikai és akusztikus övbecatolás-figyelmeztetők az első és a második sorban is, ülésfoglaltság-érzékeléssel. Az első üléseknél oldallégzsákok védik a felsőtestet és a medencét (a második sorba opcionálisan lehet ezeket kélrni). Az ülések között egy központi légzsákrendszer van, amely megakadályozza az első utasok egymásnak ütközését oldalütközés esetén.

A felnőtt utasvédelem nagyon jó, a sérülés kockázata alacsony. A gyermekvédelem szintén nagyon jó, a sérülés kockázata itt is kifejezetten alacsony. A második sor két szélső ülésén és az első utasülésen ISOFIX-rögzítők találhatók i-Size jelöléssel és Top-Tether rögzítési pontokkal. Az összes ülésen probléma nélkül rögzíthetők a gyártó által jóváhagyott gyerekülések. A rendszer arra is figyelmeztet, ha gyerek maradt az autóban. Az első utas oldali légzsák automatikusan kikapcsol, ha gyerekülést szerelnek be.

Az Audi Q6 e-tron alapfelszereltsége tartalmazza a gyalogosvédelmi vészfékasszisztenst, az aktív sávtartó rendszert, az automatizált sebességkorlátozót és a fáradtságfigyelő asszisztenst. Továbbá többszörös ütközést megelőző fékrendszer és e-Call segélyhívó rendszer is beépítésre került. Elérhető egy ISO-konform mentési adatlap is.

Ford Explorer törésteszt: újabb 100 százalékos pontszám

A Ford 2024 óta gyártja az Explorer teljesen elektromos változatát Volkswagen platformra építve. Az SUV olyan modellekkel osztozik a technológián, mint például a VW ID.4. A 77 kWh-s akkumulátorral szerelt verzió akár 602 kilométert is megtehet a gyártó szerint. Kevesebb hatótávval és kisebb akkumulátorral a Ford alapverziója a németeknél 42 500 eurótól indul (kb. 16 millió Ft).

Az Euro NCAP értékelésében a Ford Explorer öt csillagot érdemelt ki. Az autó övfeszítőkkel, övlazítókkal, függönylégzsákokkal, valamint optikai és akusztikus övfigyelmeztetőkkel van felszerelve az első és a második sorban, ülésfoglaltság-érzékeléssel. Az első ülésekben oldallégzsákok védik a felsőtestet. Az ülések között egy központi légzsákrendszer védi az első utasokat oldalütközés esetén.

A felnőtt utasvédelem jó, a sérülés kockázata nagyon alacsony és közepes között mozog. A gyermekvédelem is jó, a sérülés kockázata nagyon alacsony. A második sor két szélső ülésén ISOFIX-rögzítők találhatók i-Size jelöléssel és Top-Tether rögzítési pontokkal. Az összes ülésen gond nélkül rögzíthetők a gyártó által jóváhagyott gyerekülések. Ez az autó is figyelmeztet, ha gyerek maradt a hátsó üléssoron. Az első utas oldali légzsák kikapcsolható, ha gyerekülést szerelnénk fel.

A Ford Explorer alapfelszereltsége tartalmazza a gyalogosvédelmi vészfékasszisztenst, az aktív sávtartó rendszert, az automatizált sebességkorlátozót és a fáradtságfigyelő asszisztenst. Továbbá többszörös ütközést megelőző fékrendszer és e-Call segélyhívó rendszer is beépítésre került. Elérhető egy ISO-konform mentési adatlap is.

A Jeep Avenger 3 csillagot kapott

Az Avenger a Jeep első elektromos autója: kicsi, sokoldalú és praktikus, sokaknak pont megfelelő méretű. Mintegy hab a tortán, hogy az Avenger némi terepjáró képességet is kínál. Bár csak elsőkerék-hajtással érkezik, de 200 milliméteres hasmagassága elég jó. Az elektromos Avenger ára a németeknél 38 500 eurótól indul (kb. 14 600 000 Ft).

Az Euro NCAP értékelésében a Jeep Avenger csak három csillagot szerzett. Az autó övfeszítőkkel, övlazítókkal, függönylégzsákokkal, valamint optikai és akusztikus övfigyelmeztetőkkel van felszerelve az első és a második sorban, ülésfoglaltság-érzékeléssel. Az első ülésekben oldallégzsákok védik a felsőtestet és a medencét. Az ülések között nincs központi légzsákrendszer, amely megakadályozná az első utasok ütközését oldalütközés esetén.

A felnőtt utasvédelem megfelelő, a sérülés kockázata nagyon alacsony és közepes között mozog. A gyermekvédelem éppen csak megfelelő, de a sérülés kockázata néhol nagyon magas. A második sor két szélső ülésén ISOFIX-rögzítők találhatók i-Size jelöléssel és Top-Tether rögzítési pontokkal (az első utasülésnél opcionálisan). A gyerekülések problémamentesen rögzíthetők az első utasülésen, a második sor középső ülésén viszont nem szerelhetők be univerzális gyerekülések. A gyerek jelenléte nincs figyelve a hátsó üléssoron. Az első utas oldali légzsák kikapcsolható.

A Jeep Avenger alapfelszereltsége tartalmazza a gyalogosvédelmi vészfékasszisztenst, az aktív sávtartó rendszert, az automatizált sebességkorlátozót és a fáradtságfigyelő asszisztenst. A többszörös ütközést megelőző fékrendszer azonban hiányzik. Egy e-Call segélyhívó rendszer alapfelszereltség, és elérhető egy ISO-konform mentési adatlap is.