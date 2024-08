Több százezer magyar gyorshajtónak repült a gigacsekk: tesznek a bírságemelésre az ámokfutók?

A rendőrség 2024. év első félévében 355 794 esetben alkalmazott szankciót a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt – ez a szám 2023. első félévében 297 853 eset volt. Az ORFK a Pénzcentrum kérdésére közölte: a lakosság véleményét, bejelentéseit is figyelembe veszik, amikor meghatározzák, hol is mérjenek sebességet. A közlekedési szakértő szerint a gyorshajtási pénzbírság nem elrettentő, aki 40 milliós kocsiban ül, az simán kifizeti a párszázezer forintot.

2024. év első félévében 29 368 esetben szabott ki bírságot a rendőrség "a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt sebességtúllépés miatt", tavaly az első 6 hónapban 21 528 sofőrt büntettek meg ugyanezért - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól.

Közölték azt is, hogy "a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdése alapján (objektív felelősség kategóriája)" 2024. év első félévében 355 794 esetben alkalmaztak szankciót a megengedett legnagyobb sebességre („gyorshajtás”) vonatkozó szabályok megsértése miatt – ez a szám 2023. első félévében 297 853 eset volt.

A gyorshajtás az utóbbi hónapok felkavaró balesetei után ismét komoly tárgya lett a hazai közbeszédnek, csak néhány példa a legsúlyosabb tragédiákról az elmúlt időszakból:

Német autómárka szerelmesei a notórius száguldozók között

Arra a kérdésünkre, hogy melyek az ország gyorshajtási gócpontjai, hol meszelték el a legtöbb száguldozót, a rendőrség közölte, hogy erről nem vezetnek nyilvántartást. Azt viszont elárulták, hogy a legkirívóbb esetekről ők is rendre beszámolnak, ilyen volt például az a BMW-s, akit februárban a 42-es számú főúton, Báránd belterületén mértek be. 50 helyett 142 km/h-val száguldott. A járőrök megállították a külföldi sofőrt és 390 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben - vélhetően nem terhelte meg túlzottan a pénztárcáját, mert még aznap befizette.

50 helyett 142, a "jutalma" egy 390 ezres bírság. Forrás: police.hu

Szintén a német márka szerelmesei lépték túl extrém módon a sebességhatárt még tavaly februárban Borsfán. A BMW-s a megengedett 50 km/h helyett, 126 km/h-val száguldott. A rendőrség a gépjármű üzembentartója részére közigazgatási bírság keretében 200 000 forint pénzbírságot szabott ki.

50 helyett 126, 200 ezres büntetést ért a mutatvány. Forrás: police.hu

Az ORFK a kirívó esetek között említett egy motorost is, aki tavaly márciusban a 760-as számú főúton a megengedett 90 km/h helyett, 201 km/h-val száguldott. Ráadásul a hatóságok szerint a forgalmas útszakaszon a sofőr ezzel a felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások életét, testi épségét is veszélyeztette - a traffipax fotóján is látni, hogy elég necces helyzetben előz éppen. Az egyenruhások a gépjármű üzembentartója részére 300 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

90 helyett 201-el száguldott, és még veszélyesen is előzgetett. Forrás: police.hu

Bármiből lehet pofátlanító autó!

A rendőrség gyakran számol be az úgynevezett pofátlanító akciókról, amikor jelzés nélküli, civil kocsikból fülelik le a szabálysértőket. Kíváncsiak voltunk, hogy összesen hány ilyen jármű rója a hazai utakat, de mint az ORFK közölte:

Minden civil jármű alkalmas arra, hogy abból sebességmérést hajtsunk végre. E civil kialakítású járművek lehetnek rendészeti, bűnügyi, vagy bármelyik szolgálati ág civil járművei, így azok száma, amelyeket a gyorshajtások visszaszorítása érdekében sebességmérésre használunk, pontosan nem meghatározható.

Azaz bármiből tudnak pofátlanító autót csinálni, ami a flottában rendelkezésre áll. Kérdésünkre elmondták azt is, hogy 2024-ben nem bővült a rendőrség tulajdonában lévő fixen telepített sebességmérő készülékek helyszíneinek a száma, ez nincs tervben sem, szerintük a rendszer berendezések pontos számáról és a bővítési tervekről a közútkezelő és a Fővárosi Önkormányzat tud nyilatkozni.

Kérhetek traffipaxot az utcánkba?

Mint már fentebb írtuk, a rendőrség nem vezet nyilvántartást arról, hogy hol meszelik le a legtöbb száguldozót, de mint egy másik kérdésünkre közölték, a lakosság véleményét is figyelembe veszik, amikor meghatározzák, hol is mérjenek sebességet - így, ha valaki veszélyes száguldozást tapasztal a lakóhelye környékén, az bejelentést tehet.

Lakossági bejelentést követően mérlegelés kérdése, hogy hol mérjünk sebességet, amelyet azonban elemző-, és értékelő munka előz meg. Minden újonnan rögzített helyszín esetében a közlekedésbiztonsági szempontok az elsők, a halálos balesetek megelőzése a cél. Amennyiben egy-egy lakossági bejelentés helyszínén indokolt sebességet mérni, akkor megtesszük

- magyarázt az ORFK. Hozzátették: a fentieken túl a magyar rendőrség hosszú évek óta rendszeresen kapcsolódik „Speedmarathon” elnevezésű, egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz, amelynek éppen az a lényege, hogy az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is figyelembe veszi a hatóság.

Megint komoly bírságemelés volt

Augusztus elején derült ki, hogy egy év elteltével ismét növelik a közlekedési bírságok összegét. Augusztus 15-től a legalacsonyabb közúti bírság 50 ezer, míg a legmagasabb 468 ezer forint. A piros lámpán való áthajtás augusztus közepétől 80 ezer forintos büntetést von maga után, a leállósáv szabálytalan használatáért 156 ezer forint bírságot kell fizetni, míg a behajtási tilalom megszegése 47 ezer forintos csekket eredményez.

A gyorshajtás büntetési tételei 50 km/h sebességhatárig augusztus 15-től:

15-25 km/h közötti túllépés összege 39 ezerről 50 ezerre emelkedett,

25-35 km/h közötti túllépés összege 58 500 Ft-ról 70 ezerre emelkedett,

35-45 km/h között 78 ezerről 100 ezerre,

45-55 km/h között 117 ezerről 140 ezerre,

55-65 km/h között 169 ezerről 210 ezerre,

65-75 km/h között 260 ezerről 312 ezerre,

75 km/h felett pedig 390 ezerről 468 ezerre.

50-100 km/h sebességhatárig:

15-30 km/h közötti túllépés összege 39 ezerről 50 ezerre emelkedett,

30-45 km/h közötti túllépés összege 58 500 Ft-ról 70 ezerre emelkedett,

45-60 km/h között 78 ezerről 100 ezerre,

60-75 km/h között 117 ezerről 140 ezerre,

75-90 km/h között 169 ezerről 210 ezerre,

90-105 km/h között 260 ezerről 312 ezerre,

105 km/h felett pedig 390 ezerről 468 ezerre.

100 km/h sebességhatár felett:

20-35 km/h közötti túllépés összege 39 ezerről 50 ezerre drágult,

35-50 km/h közötti túllépés összege 58 500 Ft-ról 70 ezerre,

50-65 km/h között 78 ezerről 100 ezerre,

65-80 km/h között 117 ezerről 140 ezerre,

80-95 km/h között 169 ezerről 210 ezerre,

95-110 km/h között 260 ezerről 312 ezerre,

110 km/h felett pedig 390 ezerről 468 ezerre.

Semmit sem ér a pénzbüntetés?

A gyorshajtás visszaszorításával kapcsolatban korábban Pető Attila, a Kreszprofesszorként ismert közlekedési szakértő úgy nyilatkozott: ha már KRESZ-reformokon gondolkodnak, érdemes lenen a sebességhatárok átgondolásával kezdeni, ennek hiányában ugyanis a gyorshajtást nem sikerül majd visszaszorítani.

Amíg a gyorshajtásért kiszabható legmagasabb büntetés 390 ezer forint (augusztus közepe óta 468 ezer - a szerk.), illetve fél év jogosítványmegvonás, addig kár azt várni, hogy csökken vagy megszűnik a gyorshajtásos esetek száma. Pedig a közlekedési baleseteket a legmagasabb számban a gyorshajtás, sebességtúllépés idézi elő. A 390 ezres büntetést nevetve fogja kifizetni, akinek ehhez viszonyítva 100-szoros értékű (39 milliós) autója van, és nem ijeszti meg annyira a fél éves jogosítványbevonás sem. Annak már lenne visszatartó ereje, ha évekre vonnák be a vezetői engedélyt, vagy ha a notórius gyorshajtóktól elkoboznák, illetve bezúzatnák a kocsijukat, mint arra van is már európai példa

- fogalmazott a szakember. És valóban, például Ausztriában már elkobozzák a súlyos szabálysértőktől az autójukat.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA