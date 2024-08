Lezárás jön Budapest egyik legforgalmasabb útján augusztusban: eddig tart a felújítás

Burkolatjavítás kezdődik a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha Lujza tér között a buszsávban - közölte Budapest Közút Zrt. Augusztus 6-a kedd reggel 8 órától korlátozzák a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha Lujza tér közötti szakaszon a Blaha Lujza tér irányába vezető oldalon a buszsávot.

Augusztus 6-án kedden burkolatjavítási munkálatok kezdődnek a Rákóczi út Astoria és a Blaha Lujza tér közötti szakaszán a Blaha Lujza tér irányába vezető oldalon a buszsávban. A felújítás alatti forgalmi rend szerint a buszsávot szakaszosan lezárják az Astoria és a Blaha Lujza tér között, de a keresztező utcák forgalma biztosított lesz. Az Uránia megállóhelyet 20 méterrel hátrébb helyezik.

A kivitelezés várhatóan augusztus 9-ig tart, majd a tervek szerint augusztus 12-től ugyanezen a szakaszon az Astoria felé vezető oldalon lesz burkolatjavítás a buszsávban. A munkálatok ideje alatt kérik a közlekedők megértését, türelmét. Az okozott kényelmetlenségek minimalizálása érdekében a felújítást a nyári tanszünetben végezik, amikor a közúti forgalom a szokásosnál kisebb - írták aközleményben.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási lezárások élesednek Budapesten: több mint egy hétig fog tartani 2024-ben is A Sziget Fesztivál miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. augusztus 2. és augusztus 15. között Budapest II. és III. kerületében.

Nagyfelületű aszfaltozás kezdődik a Margit körúton hétfőtől

Azt is közölték: augusztus 5-e hétfőtől nagyfelületű aszfaltozást végez a Budapest Közút a Margit körúton a Margit híd budai hídfője és a Török utca között a Széll Kálmán tér felé vezető irányban. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra kell készülni.

Az aszfaltmarást követően mintegy 1200 négyzetméteren két rétegben újul meg a burkolat a Margit körúton. A munkák során erősített szerkezettel újjáépítik a 291-es buszmegálló burkolatát is. A megálló új kiemelt szegélyt és peronburkolatot is kap. A kivitelezés ideje alatt két ütemben kerül sor az útpálya zárására: augusztus 5-től a házak felőli szélső sáv lesz zárva a budai hídfőtől a Török utcáig, illetve a Frankel Leó úti kereszteződés után a középső sáv is a Török utcáig. A munkaterület mellett egy forgalmi sáv lesz csak használható.

A sávzárás miatt elsősorban csúcsidőszakokban a korábbinál is nagyobb torlódás várható a hídon, ezért javasolják más útvonal választását. A munkavégzés várhatóan két hétig fog tartani - írták.