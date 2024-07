Fordulat az M1-esen történt, porviharos tömegkarambol ügyében? Őt hozhatják ki vétkesként az eljárásban

Nem zárult még le az eljárás a tavaly márciusban az M1-esen történt tömegkarambol ügyében - emlékezetes, óriási porvihar érte el a sztrádát, a rossz látási viszonyok között 41 autó rohant egymásba, egy ember meghalt, 39-en megsérültek. A szakértő szerint nem meglepő, hogy az eljárás elhúzódik, már egy "átlagos" autóbalesetnél is 80-120 oldalnyi irat keletkezik. Hozzátette: valószínűleg a végén valamelyik autóst fogják kihozni vétkesként.

16 hónappal az M1-es autópályán történt porviharos tömegbaleset után a rendőrségi eljárás továbbra sem zárult le, gyanúsítotti kihallgatás sem történt az ügyben - írja a Népszava. A balesetben 41 autó ütközött, egy ember meghalt, 39-en megsérültek, az autók közül 19 totálkárosra tört. Ismert, tavaly márciusban Pest és Fejér megye határán porvihar keletkezett az autópálya térségében, ami jelentősen rontotta a látási viszonyokat, így rohantak egymásba az autók.

Most a lapnak Henézi Diána Sarolta, a Széchenyi egyetem közlekedési tanszékének adjunktusa azt mondta: ilyen esetekben a közútkezelő is lehet vétkes, de nem jellemző, hogy felelősségre vonják, "bárki lehet majd gyanúsított, aki ott volt, nem tartotta az időjárásnak megfelelő követési távolságot és sebességet".

Hozzátette: nem tartja kivételesnek, hogy elhúzódik egy ilyen ügy, felidézte, hogy már egy átlagos, két-három szereplős baleset rekonstrukciójára is 1+1 hónap van, ami alatt 80-120 oldalnyi irat keletkezik - képzeljük csak el, mi lehet egy 41 kocsit érintő balesetnél.

A szakértő azzal együtt is arra számít, hogy valamelyik autóst nevezik meg a baleset okozójaként, hogy 2 órával korábban nem messze a tömegkarambol helyszínétől hasonló körülmények között ütközött egy kamion és egy személyautó is. A rendőrség mégsem korlátozta az autópálya forgalmát, valamint ellentmondásos szemtanúi nyilatkozatok vannak arról is, hogy az autópálya-kezelő hogyan és miről tájékoztatta a közlekedőket az elektronikus táblákon.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA