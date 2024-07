Óriási robbanás előtt a használtautó-piac: még most érdemes lecsapni ezekre a modellekre

Szakértők szerint jelentősen élénkítheti a hazai használtautó-piacot a nemzetgazdasági miniszter tegnap ismertetett akcióterve.

A Nemzetgazdasági Minisztérium e-autókat érintő 11 pontos csomagja uniós és országos szinten is meghatározta azokat a legfontosabb irányokat, amelyeknek köszönhetően nagy mértékben felgyorsítható az elektromos autózás terjedése.

A vonatkozó európai szintű szabályozásokat és az átálláshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését is érintő csomagban foglaltak alapján Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere kiemelte:

A használt elektromos autók átlagára 2021 óta több mint ötödével csökkent, ami az egyéb üzemanyagtípusoknál látott átlagárcsökkenésnek akár hétszerese is lehet. Ez idő alatt ráadásul több mint megduplázódott a portálunkon elérhető elektromosautó-kínálat. A nemzetgazdasági miniszter által felvázolt javaslatcsomag komoly lökést adhat a hazai autókereskedelemnek, különösen, ha a terveknek megfelelően a használt elektromos autóvásárlásra is elérhetőek lesznek a támogatások. Az autócserék következtében a kínálat is növekedésnek indulhat, ami még lejjebb szoríthatja a használtautók árait, méghozzá motortípustól függetlenül. Ennek a nyertesei pedig a használtautó-vásárlók lehetnek. Fokozhatja az érdeklődést az elektromos autók iránt a töltőhálózati rendszerek fejlesztése is, mert az autók feltöltési lehetőségeivel kapcsolatos aggályok is egyelőre még sokakat tántorítanak el az e-autók vásárlásától.

Kiemelendő, hogy egy általános árcsökkenéssel nemcsak magánszemélyként járhatnak jól a vásárlók, hanem azok a cégek is, akik állami támogatással vásárolnának újonnan elektromos autót. Idén januártól ugyanis 2,8-4 millió forintos támogatást is kaphatnak autóvásárlásukhoz azok a hazai székhelyű vállalkozások, akik megfelelnek a pályázati feltételeknek.

Ha olyan cégek is lecserélik a villanyautóikat, akik már eddig is elektromos modelleket használtak, és a régi példányok megjelennek a használtpiacon, akkor az ily módon növekvő kínálat a használt villanyautók árát is még tovább nyomhatja lefelé.