Egy tollvonással bukott fájó milliókat több tízezer magyar autós: hónapokon belül ezek a kocsik fabatkát sem fognak érni

A közelgő jogszabályváltozások miatt sok konnektoros hibrid és hatótávnövelős villanyautó tulajdonosa azon töpreng, hogy most adják-e el autójukat, vagy várjanak. A zöld rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények megszűnése jelentős anyagi hatással lehet a tulajdonosokra 2026-tól. A szakértők szerint érdemes matekozni, megéri-e addig megtartani az autót.

2026. november 30-ig le kell adniuk a zöld rendszámot a konnektoros hibrid és hatótávnövelős villanyautók tulajdonosainak. A vezess.hu utánajárt, mi vár ezekre a használt autókra.

A portál emlékeztet: 2016 óta kaptak zöld rendszámot a kevésbé környezetszennyező járművek, de mostantól csak a tisztán elektromos autók élvezhetik az ezzel járó előnyöket, mint például az ingyenes parkolást. Nem volt különbség a konnektoros hibridek között az elektromos hatótáv, a súly, a teljesítmény vagy a belső égésű motor fogyasztása alapján.

Kérdés, mi lesz a jelenlegi konnektoros hibridekkel, amelyeket hosszú távra terveztek. Szakértők szerint az első generációs plug-in hibridek értéke csökkenhet, mert csekély elektromos hatótávjuk nem jelent nagy előnyt. A hosszabb hatótávú, modernebb modelleket ez kevésbé érinti, mert otthoni töltéssel akár 100 kilométeres hatótáv is elérhető. A céges autók piacán viszont visszaesés várható, mivel a zöld rendszámos autókra nem kell cégautóadót fizetni, és ennek eltörlése növeli a lízingdíjakat.

Az is kérdés, hogy a hibridtulajdonosok most adják el autóikat, vagy kihasználják a kedvezményeket 2026-ig. Azoknak éri meg várni, akik zöld rendszám nélkül havonta 40-50 ezer forintot költenének parkolásra vagy cégautóadóra. Fontos kiszámolni, mennyit ér most az autó, mennyit lehet spórolni 2026-ig a zöld rendszámmal, vagy mennyiért lehet most eladni a hibridet.