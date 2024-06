Gablini Gábor a zöld rendszám szigorról: sokan nem töltik az autójukat, csak a kedvezményt élvezik

Flottakezelők Magyarországon is beszámoltak arról, hogy nem kevés olyan plug-in hibrid autó van, amit amikor visszavesznek három év után, még a töltőkábel be van csomagolva az eredeti állapotában - mondta a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a szerdán megjelent törvényjavaslatról, amely elvenné a tölthető hibridektől a zöld rendszámot és annak kedvezményeit. A szakember kifejtette, a vásárlók jelentős része a zöld rendszám, és az azzal járó kedvezmények miatt vett plug-in hibridet, de egyébként nem tölti az autót, hanem belsőégésű motorral jár. Ennek venné elejét a tervezett módosítás.

Mint beszámoltunk róla, kedden jelent meg az a törvénytervezet, amely elvenné a zöld rendszámot a plug-in hibrid autóktól. A dokumentum szerint szeptember elsejétől nem lehetne ilyen járművet zöld rendszámmal forgalomba helyezni Magyarországon, 2026. november 30-áig pedig a már kiadott rendszámtáblákat is le kellene cserélni - erre minden bizonnyal legkésőbb a műszaki vizsgánál kerülhet sor.

Ha átmegy a javaslat, akkor több tízezer zöld rendszámot kell majd "hagyományos" fehérre cserélni. Egész pontosan az 5N vagy 5P környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsikról kell levenni a zöld rendszámot. A Belügyminisztértium adatai szerint a két kategóriában május végéig 41 218 zöld rendszám lett kiadva, legalább ennyi rendszámtáblát kell lecserélni a következő bő 2 évben.

A tervezet kapcsán megkerestük Gablini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét, aki szerint a szervezet egyetért az előterjesztéssel.

Ez a kérdés nemcsak Magyarországon okoz fejtörést, hanem Kínában, az Egyesült Államokban is. Azt tapasztalják, hogy a vásárlók egy jelentős része – nem mindenki, ezt le kell szögezni – a zöld rendszám, és az azzal járó kedvezmények miatt vett plug-in hibridet, de egyébként nem tölti az autót, hanem belsőégésű motorral jár. Flottakezelők Magyarországon is beszámoltak arról, hogy nem kevés olyan plug-in hibrid autó van, amit amikor visszavesznek három év után, még a töltőkábel be van csomagolva az eredeti állapotában. Mi azt gondoljuk, hogy az emberek ne azért vegyenek plug-in hibridek, mert zöld rendszám jár hozzá, hanem azért, mert a mindennapi használatban az meghozza azt a többlet előnyt, amiért racionális ezt a meghajtást választani

- magyarázta. Mint kifejtette: ráadásul az előírások is egyre szigorodnak a külsőtöltésű hibrid autók esetében.

Kínában például már a minimális elvárás, hogy egy plug-in hibrid 100 kilométert meg tudjon tenni tisztán elektromosan. Európában is egyre inkább nő a hatótávja ezeknek az autóknak, így aki például agglomerációban lakik, annak már reális lehet az, hogy ha otthon tölt vagy a munkahelyen, akkor tisztán elektromosan, gyakorlatilag töredék költségért használja az autóját. Jelen pillanatban ezek a felhasználók vannak kisebbségben és többségben azok, akik csak élvezni akarják a zöld rendszám előnyeit, de a mindennapokban nem támogatják a károsanyag kibocsájtás csökkentését, ami eredetileg létrehívta ezt a jármű típust, azzal, hogy rendesen töltik az autót, és elektromosan járnak vele

-tette hozzá. Leszögezte: a szervezet szerint a plug-in hibrideknek az olcsóbb közlekedés, és a tisztán elektromos modellekkel szembeni árelőny kell hogy legyen a gazdasági előnye, nem pedig a többi, államilag biztosított kedvezmény, vagy hogy ingyen lehet parkolni.