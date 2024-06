Komoly gondok vannak a hazai autógyártással: temérdek magyar állása a tét, ez már nem vicc

Magyarország autóipara az idei év elején rendesen megfeneklett, gyülekeznek a viharfellegek hazánk húzóágazata felett, és a problémákat nem lesz egyszerű hosszú távon orvosolni - írja a Telex.

A magyar autóipar válságát pedig a számok is mutatják: a közúti gépjárműgyártás a KSH szerint januárban 12 százalékkal, márciusban pedig 9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóan gyengén muzsikált az autóalkatrész-gyártás, és még ezeknél is sokkal rosszabbul a gépgyártás - hívja fel a figyelmet a lap. A számok pedig jelzik, gyülekeznek a viharfellegek hazánk húzóágazata felett: előre hozott leállások, alapanyaghiány, hektikus munkaerőkínálat.

"A mostani negatív kilengés megértéséhez érdemes tudni, hogy a járműipar mindig is ciklikus volt, egyes időszakokban hullámszerűen nő vagy csökken az autóvásárlások száma. Ez általánosságban a gazdaság növekedésétől és a reálbérektől függ, de a kamatkörnyezetnek is jelentős hatása van rá" - mondta el a lapnak Braun Erik, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. Érdemes tudni, hogy a Magyarországon gyártott autók nagy részét az Európai Unióban adják el, így a magyar autóiparra leginkább az európai kamatszintek vannak hatással. Márpedig az Európai Központi Bank az infláció miatt 2022-ben kamatemelésbe kezdett, és tavaly év vége óta szokatlanul magas szinten, 4,5 százalékon tartják az irányadó kamatot.

Az sem segít az ügyün, hogy a hazai járműgyártás nagyon nagy részét néhány nagy márka (Audi, Mercedes, Suzuki) néhány modellje teszi ki. Vagyis már az is meglátszik a statisztikákon, ha ezek közül van olyan, amire visszaesik a kereslet, és ami miatt vissza kell fogni a gyártást. A legnagyobb probléma pedig pontosan az, hogy a gazdaság túlzott mértékben támaszkodik az autógyártásra. Továbbá, a globális gazdasági bizonytalanságok, az ellátási lánc problémái és a növekvő verseny is kihívást jelentenek. Ezen kívül a szektorban dolgozók száma is csökken, ami hosszú távon munkaerőhiányt okozhat. Ezek a tényezők pedig mind rávilágítanak arra, hogy a magyar autóipar további diverzifikációra és az innováció fokozására szorul annak érdekében, hogy fenntartható maradjon a növekedés és a versenyképesség​.

A probléma pedig egyértelműen valós, ha a belső gondok nem lennének elegek, a Pénzcentrumon korábban beszámoltunk arról is, micsoda árháborút robbantottak ki a kínai gyártók. A kínaiak ténykedései pedig az USA mellett komoly aggályokat vetettek fel az EU-ban is, amik fontos tárgyalásokra késztették Brüsszelt a témában. Ez azonban az emberekt nem igazán érdekli, ahogy arról beszámoltunk, a magyarok is imádják ezeket az járgányokat, és úgy veszik őket, mint a cukrot.