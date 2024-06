Így bukja el komoly kártérítését sok magyar autós: hiába sérült meg a kocsi, még a biztosító sem fizet

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Kellemetlenül ért véget olvasónk története, aki Budapesten futott bele egy méretes kátyúba: nem elég, hogy a gumiabroncsa kuka, és a felnit is javítani kell, a közútkezelő még kártérítést sem fizet. Indoklásuk szerint azért nem vállalják a felelősséget, mert az útszakaszon ki volt helyezve a veszélyre, úthibákre figyelmeztető tábla. A biztosítási szakértő is megerősítette: aki ilyen körülmények között fut bele egy kátyúba, az elfelejtheti a kártérítést a közutasoktól - viszont van olyan biztosítási termék, ami még ilyen esetekben is nyújt fedezetet.

Kellemetlen kalandba futott bele a Pénzcentrum olvasója Budapesten, a Róbert Károly körúton: autójával pont telibehajtott egy óriási kátyún, komoly kára keletkezett, a bal első gumija konkrétan szétrepedt, és a felnit is javítani szükséges, összességében százezres tételről beszélünk, az autót hivatalos kárfelmérő is megvizsgálta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A helyszínelés után kártérítési igénnyel fordult a Budapest Közúthoz, hiszen az altaluk üzemeltetett úton történt a káresemény. Viszont legnagyobb meglepetésére a cég nem vállalta a felelősséget az ügyben, így kártérítést sem fizet. Ugyanis, mint indoklásukban írták, a kérelem elbírálásakor figyelembe vették a kárigény bejelentésben közölteket a helyszínen érvényben lévő közúti közlekedés szabályozást, valamint, hogy járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni. Figyelembe vettük továbbá, hogy az érintett útszakaszon, a káresemény idején "Egyéb veszély"+"ÚTHIBÁK" jelzőtábla figyelmeztette a közúton közlekedőket a megváltozott útviszonyokra - írták a válaszukban. Az ominózus úthiba. Fotó: olvasónk Magyarul: hiába a kapitális úthiba, ha ki van helyezve az arra figyelmeztető tábla, onnantól kezdve minden felelősség a közlekedőké. Azt is megírták olvasónknak, hogy ha nem ért egyet a döntéssel, akkor polgári peres úton folytathatja az ügyet - ő még nem döntötte el, hogyan tovább. Hiába ismerjük az utat, akkor is baj lehet Általános tapasztalat, hogy az adott útszakaszt jól ismerő autós is gyanútlanul fut bele olyan gödörbe, amely előző nap még nem volt ott - mondta korábban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke. A tapasztalatok alapján a legtöbb kátyúkár defekt formájában jelentkezik, amelyek egy részénél a felni javítására is szükség van. Az abroncs kirepedt, a felnit javítani kell - jelen állás szerint saját költségen. Fotó: olvasónk Gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, és szélsőséges esetekben a kátyúba futás személyi sérüléses balesetet is okozhat, ami akár milliós nagyságrendű kártérítéssel járhat. Ha valakinek nincs kátyúbiztosítása – amelyet általában a kötelező biztosítás vagy casco mellé lehet kötni, de egyes biztosítóknál önálló termékként is elérhető –, akkor csak az adott útszakasz kezelőjéhez fordulhat kártérítésért. A szakértő megerősítette: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) nem számíthatnak kártérítésre többek között azok sem, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet. Emellett nagyon fontos, hogy jól dokumentáljuk a káresetet, mert a közútkezelők a legtöbb esetben a rosszul dokumentált eseteket egyből elutasítják. Kiemelte, hogy káresetek dokumentálásánál az alábbiakra kell figyelni: Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni.

Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt.

Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen.

A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is. És ha van kátyúbiztosításunk, akkor is körültekintőnek kell lenni, hiszen a kárt ilyenkor is pontosan dokumentálva kell bejelenteni, csak nem az út kezelőjének, hanem közvetlenül a biztosítónak - viszont biztosítástól függően akár a figyelmeztető táblával ellátott útszakaszokra is fedezetet nyújtanak egyes termékek. Csak a bejelentések harmadát találja jogosnak a Magyar Közút Korábbi cikkünkben a Magyar Közúttól megtudtuk azt is, hogy 2022-ben 980, míg 2023-ban 1397 kárbejelentés érkezett, ezek nagyobb része burkolathibák miatti bejelentések voltak - vagyis ennyi közlekedő állította, hogy gépjárművükben az úthibák miatt esett kár. Elmondásuk szerint a bejelentések száma évről évre változik és ingadozó, jelentősen függ az adott év időjárásától. A legtöbb burkolathiba télen alakul ki, amikor gyakoriak a fagyási-olvadási ciklusok, amelyek elsősorban felelősek az új burkolathibák kialakulásáért. Tavaly az időjárás nagyon változékony és csapadékos volt, ami magyarázhatja a bejelentések számának növekedését – magyarázták. Minden bejelentést egyedileg, külön bírálnak el a szakemberek, de általánosságban elmondható, hogy a kárbejelentések nagyjából harmadánál volt jogos a bejelentett igény - tette hozzá a Magyar Közút. A káresetek kapcsán kiemelték: a bizonyítási teher mindig a bejelentőké, tehát a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. A legtöbb esetben azért nem állapítható meg a kárigény, mert nem áll rendelkezésre elegendő információ annak elbírálásához vagy éppen az derül ki, hogy nem ott és nem úgy történ az eset, mint ahogy azt bejelentették - hívták fel a figyelmet.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK