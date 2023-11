Fontos figyelmeztetést adtak ki a magyar autósoknak: mindenkit érint, súlyos drágulás jön

December 1-től vásárolhatók meg a jövő évi autópályamatricák, amelyek ára átlagosan 18 százalékkal emelkedik. 230 kilométerrel több útszakasz válhat fizetőssé, például az M0-s, de Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is fizetni kell majd egyes gyorsforgalmi utakon. Az autopalyamatrica.hu szerint az autósok mindinkább az online vásárlásra térnek át és egyre népszerűbbek az országos, illetve a vármegyei matricák.

Holnaptól lehet megvásárolni a 2024-es éves országos és éves vármegyei autópálya-matricákat, amelyek január 1-től érvényesek. Ez a két kategória egyre kelendőbb az autósok körében, az egész évet tekintve is egyre több fogy belőlük: idén már jóval több mint 2,5 millió darab, miközben 2020-ban alig 500 ezret vettek. Ezek többségét az éves matricák január 31-i lejárta előtt veszik meg, sőt, egyre többen már a január 1-i érvényességi idő kezdetét megelőzően, a december 1-én induló elővásárlás során.

Az autósok egyre inkább az online vásárlásra térnek át, amelynek a kényelem mellett számos más előnye is van. Például rendszám alapján le lehet kérdezni, hogy az adott járműre van-e érvényes matrica, vagy a lejárat előtt értesítést kaphat a tulajdonos – ezzel a havi vagy 10 napos matrica esetében elkerülhetők a büntetések, amelyek mértékét egyébként hivatalosan még nem jelentették be.

Árak

Az autopalyamatrica.hu adatai szerint a vármegyei matricák népszerűsége ugrásszerűen megnőtt, amely leginkább annak köszönhető, hogy a 10 napos matrica arányaiban jobban drágult az elmúlt években. A szakmai portál szerint az egynapos matrica jövő márciusi bevezetése sem rendezi át érdemben ezt a trendet, mert a személyautókra (és motorkerékpárokra) érvényes D1 kategóriában 5150 forintba kerül majd, miközben a 10 napos 6400, az éves vármegyei pedig 6600 forint lesz 2024-ben.

Az uniós kötelezettségnek tehát eleget tesz a kormány, azonban az autósok igényének aligha – az ár ugyanis az EU által megszabott maximum, az éves matrica árának (57.260 forint) 9 százaléka. Az egynapos matrica árának meghatározása megegyezik a környező országok gyakorlatával. Az autopalyamatrica.hu online kalkulátort fejlesztett, amellyel könnyedén kiszámolható, hogy milyen esetben milyen matricát érdemes vásárolni, emellett az oldalon minden, 2024-re vonatkozó információ egy helyen elérhető.

Útszakaszok

Az autópálya matrica értékesítésből származó bevételekből országosan is jelentős útépítési és felújítási munkálatok zajlanak. Magyarországon jövőre 230 kilométerrel bővülhetnek a fizetős útszakaszok így összesen már megközelítőleg 2 ezer kilométeres gyorsforgalmi úthálózaton kell e-matricát használni. Várhatóan fizetős lesz teljes hosszában az M0-s, az M44-es a Lakitelek/Tiszakécske csomóponttól Békéscsabáig, az M30-as Miskolc észak és dél között, az M6-os Bátaszék és az M6-M60 csomópont közötti részén, az M4-es Jászberény és Abony-észak, illetve Abony-kelet és Szolnok-nyugat szakaszán, valamint az M76-os Balatonszentgyörgytől Keszthely-Fenékpusztáig. Mindez azt is jelenti, hogy jövőre már Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben is lesznek fizetős útszakaszok.

Bár emelkednek a díjak, a benzinárak fényében érdemes átgondolni, hogy a rövidebb, egyszerűbb, ám fizetős útszakaszt válasszuk, vagy a hosszabb, bonyolultabb útvonalat – nem beszélve az utazásra fordított időről. Az autopalyamatrica.hu októberi felmérése szerint az autósok még mindig a közvetlen költségeket tartják elsődleges szempontnak, ha matrica vásárlásáról van szó. A kutatásból kiderült: elkerülnék az M0-t az autósok, miközben megnőhet a külső fővárosi kerültek átmenő forgalma, a tömegközlekedés pedig továbbra sem vonzó alternatíva. A portál szakemberei mindennek ellenére úgy vélik, hogy kényelmi szempontok miatt mégis inkább a gyorsforgalmi elkerülőket választják majd az autósok. Eddig is a Pest vármegyei matricából fogyott a legtöbb és évről évre növekszik az ezt vásárlók aránya. 2022-ről 2023-ra ugrásszerű, 25 százalékos bővülés történt és az autopalyamatrica.hu szakemberei arra számítanak, hogy növekvő tendencia jellemzi majd 2024-et is.