Még az idén elkezdődhet a gigafelújítás Budapesten: itt készülhet dugóra rengeteg autós

Még idén elkezdődhet az óbudai Flórián téri felüljáró felújítása! - írta a közösségi médiában a BKK. Május 8-án jelent meg a felújítás kivitelezésére vonatkozó ajánlati felhívás. "Eredményes eljárás esetén az év második felében indul a szemmel látható munka, amelynek eredményeként az elkövetkező évtizedekben is biztonságosan lehet majd használni a felüljárót" - közölte a BKK.

A naponta több tízezer jármű áthaladását biztosító felüljáró kiemelt szereppel bír Budapest közlekedésében, hiszen városhatáron is átnyúló tranzitútvonalakat köt össze - írta a BKK a Facebookon, ahol arra hívták fel a figyelmet, hogy a fontos felüljáró felújítása még idén elkezdődhet.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes elmondta: már ősszel elkezdődhet a Flórián téri felüljáró felújítása. A Flórián téri felüljáró felújítására 2018-ban írtak ki pályázatot, ám az egyetlen beérkezett ajánlat túl drága volt, így azóta sem kezdődhetett el a munka. Márciusi hírek szerint a források egy része már rendelkezésre állt, most pedig a felhívási ajánlat is megjelent.

