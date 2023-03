Sokkoló számlát kaphatnak a magyar autósok: kevesen számítanak erre a kiadásra

A magyarok 66%-a alábecsüli a gépkocsijában bekövetkezett elemi károk, kisebb balesetek javítási költségeit, a valós szervizköltségek akár több százezer forinttal magasabbak, mint amire a legtöbben számítanak – derül ki egy friss, reprezentatív felmérésből. A szerviz óradíjak és az alkatrészek árának jelentős emelkedése miatti kellemetlen meglepetéseket egy jól kalkulált casco biztosítás is ellensúlyozni tudja, ma pedig már létezik olyan konstrukció a piacon, amelynél kár esetén csak egy fix összegű önrészt kell az ügyfélnek fizetnie.

Egy váratlanul lecsapó nyári vihar vagy jégeső, egy rosszul sikerült tolatás, egy országúton elcsapott vad – az autóvezetők számtalan elemi kárral, apró figyelmetlenségből eredő káresettel kénytelenek megbirkózni. A felhasználásalapú autós szolgáltatásairól ismert Cristo alkalmazás a Pulzus kutatócég által készített online felmérésében arra volt kíváncsi, hogy a hazai autósok mennyire vannak tisztában egy hasonló jellegű káreset költségeivel.

Az EuroClaim Expert Kft. közreműködésével öt tipikus káresetet állítottak össze népszerű gépkocsimárkákra és tipikus káreseményekre, a válaszadóknak pedig a felmérésben meg kellett becsülniük, hogy milyen mélyen kellene a zsebükbe nyúlni a szervizben. A felvázolt káresemények között szerepelt leszakadó faág által betört Suzuki szélvédő, szabályosan várakozó Škodába hátulról beleszaladó másik autó, Ford Focust elverő jégeső, járdán lévő fémoszlopnak tolató Opel Astra, valamint egy vaddisznóval ütköző Kia. Az eredmények egyértelműen rámutatnak: a költséges károk kifizetése helyett kifizetődőbb lehet a casco biztosítás díja.

A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy hajlamosak vagyunk jelentősen alábecsülni a szervizelés költségeit: a válaszadók átlagosan 66%-a a tényleges összeghez képest alacsonyabb javítási összegre számított. A legmarkánsabb eltérés abban a szituációban volt, amikor az autóba egy másik gépjármű ütközik, ennek következtében pedig több elem is károsul (a hátsó lökhárító, a hátfal és a két hátsó lámpatest). A saját gépjárművel rendelkező válaszadók mindössze 7 százaléka mérte fel reálisan, hogy egy ilyen javítás költsége az 1 millió forintot is meghaladja, döntő többségük azonban jelentősen alábecsülte a várható kiadásokat: 60 százalék gondolta azt, hogy a valós javítási költségnek csak a fele vagy még annál is kevesebb lesz a végösszeg. Egy casco biztosítás éves díja a legtöbb esetben egy ilyen komolyabb kár költségének 10-20%-át nem haladja meg.1

Egy kisebb horpadás javítása is 200-300 ezer Ft-ba kerülhet

Egy összetett káreset együttes javítási költségét valóban nehéz megbecsülni, de érdemes tudni, hogy ebben a példában a legnagyobb költségnövelő tétel a lámpatest, amelynek cseréje, típustól függően önmagában több százezer forint napjainkban

– mutatott rá az EuroClaim kárelemzője.

Az elmúlt évben az óradíjak jelentős mértékben megnőttek, gyakorlatilag szinte kétszeres áron dolgoznak a szervizekben, az ár azonban nagy mértékben függ az autó típusától is. A cserealkatrészek árát sok tényező befolyásolja, érthető, hogy az autósok nincsenek tisztában vele, hogy egy esetleges káreset mennyiben terhelné meg a pénztárcájukat.

– tette hozzá Kocsis István, az EuroClaim Expert Kft. ügyvezetője.

A megkérdezettek akkor jártak a legközelebb a valós árakhoz, amikor jégverés tett kárt a gépkocsiban. Az autó felületén több mint 200 horpadást okozó káreset javítási költsége félmillió forintnál is többe kerülhet a példában szereplő Ford Focus esetében, és ezt a válaszadók 44%-a helyesen becsülte meg. Minden második megkérdezett azonban ebben az esetben is olcsóbbnak gondolta a szervizköltségeket.

A kutatásból az a kép rajzolódott ki, hogy leginkább a 40-59 év közötti korosztály van tisztában a szervizelési költségekkel, és a budapestiek többnyire olcsóbbnak gondolják a javítást, mint a nem a fővárosban élők.