Traffipax-dömping jöhet Budapesten: durván levinnék a sebességhatárokat is

Legalább 100 helyen üzemelnének be sebességmérő kamerákat Budapesten. Emellett egy friss tervezet szerint durván lejjebb vinnék a sebességhatárokat.

Alacsonyabb sebességhatárokat vezetne be Budapest több részén is a főváros, hogy ezzel is csökkentsék a halálos balesetek számát. Egyebek mellett ez szerepel az új fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiában, amit szombaton tett közzé honlapján a BKK. Ennek célja, hogy 2030-ig megfelezzék, 2050-re pedig nullára csökkentsék a halálos közúti balesetek számát a fővárosban

A közlekedésbiztonsági stratégia szerint Budapesten legalább 100 helyszínen kell sebességmérő kamerákat kihelyezni és ezek telepítéséhez a rendőrség partnerségére van szükség - áll a honlapon.



Közben alacsonyabb sebességhatárokat vezetnének be a belvárosban: a Hungária-gyűrűn belül maximum óránkénti 50 kilométeres, a Nagykörúton és azon belül maximum óránkénti 40 kilométeres sebességhatár bevezetését javasolják.

Emellett kétszeresére növelnék azoknak a területeknek a számát, ahol legfeljebb harminc kilométer per órás sebességgel lehet haladni. A főváros a végleges javaslatokról a stratégia nyilvános vitája után dönthet.