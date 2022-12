Porsche Approved – használt Porsche biztos kézből (x)

A valaha gyártott Porschék jelentős hányada a mai napig az utakat rója – mi más kelthetne nagyobb bizalmat egy márka használt modelljei iránt, mint ez a tény?

Nem véletlen, hogy az ikonikus Porsche modellek értéktartása is kiemelkedő. Egy feltétellel: a tökéletes műszaki állapot esszenciális, amelynek alapfeltételét az előírt karbantartások megfelelő elvégzése adja meg. Ha ez teljesül, akkor mindig számíthat kedvencére, amely lenyűgöző tulajdonságai mellett szüntelen kitartásával is magával ragadja majd Önt. Ezt, valamint a birtoklás teljes nyugalmát adja meg a Porsche Approved garancia.

A Porsche varázsa nem csupán az érzelmes menetteljesítményekről szól, hanem arról is, hogy minden mindig a lehető legjobban történik. A Porsche Approved garancia éppen erről szól: segítségével már az első naptól kezdve átadhatja magát a birtoklás felhőtlen élvezetének.

A Porsche Approved garancia kibővített garanciahosszabbítást nyújt az újautó-garancia utáni időszakra. A Porsche modellek 15 éves koráig vagy 200.000 kilométeres futásteljesítményééig érvényesíthető garancia minden alkatrész meghibásodását fedezi 12, 24 vagy 36 hónapos időtartamra, sőt, a hozzá járó Porsche Assistance szolgáltatás révén nem csak a váratlan javítási költségektől mentesül, hanem első kézből kaphat segítséget, ha valami történik út közben.

A Porsche szakértő személyzete által hivatalos, gyári alkatrészekkel végzett javítások biztosítják Porschéjának hosszú, megbízható működését. A Porsche Approved pontosan ezt kínálja: a fedezett időszakon belül önrész nélkül, kilométerfutástól függetlenül gyári megoldásokkal biztosítja autójának javítását. Ehhez alapfeltétel az előírt karbantartások elvégzése és természetesen a kopóalkatrészekre ez a garancia sem vonatkozik.

Viszonteladás esetén pedig a Porsche Approved garancia növeli az Ön autójának az értékét, hiszen az autóval együtt az továbbadható a következő vásárló vagy a Porsche Centrum számára.

A Porsche Approved használtautó-programja pedig teljes nyugalmat kínál. A tizenöt évnél fiatalabb használt modellek csak akkor kapják meg a Porsche jóváhagyását, ha megfelelnek a 111 pontos ellenőrzésnek, dokumentált előélettel és megfelelő karbantartási történettel rendelkeznek, kizárólag eredeti Porsche alkatrészeket tartalmaznak és persze megkapják a Porsche Centrum szerviztechnikusainak is a jóváhagyását. Ez már önmagában kiemelkedő megbízhatóságot és értéktartást biztosít, de természetesen ezekre az autókra is legalább 12 hónap Porsche Approved garancia és Porsche Assistance szolgáltatás vonatkozik, ami igény szerint akár tovább is bővíthető. Ez pedig nem csak a váratlan javítási számláktól mentesít minket, de egyben a kimagasló értéktartást is biztosítja.

