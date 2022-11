Falhoz csapták az Európába érkező, új kínai kocsikat: felemás eredményt hoztak a töréstesztek

Alapos teszteknek vetették alá a nemsokára Európában is kapható kínai autókat. Az Euro NCAP eredményei szerint bár az utasok biztonságban vannak, de a gyalogosvédelmen lenne még mit csiszolni. Természetesen videókat is mutatunk a töréstesztekről!

Újabb autókat vettek górcső alá az Euro NCAP (European New Car Assessment Program) szakemberei, a modellek biztonságát több szempont alapján értékelik. Az friss vizsgálatokon a hamarosan Európába érkező kínai autókat is tesztelték. Többek között az utasvédelem, a gyermekbiztonság és a gyalogosvédelem nyom a lattba, de a biztonsági rendszereket is alaposan kipróbálják.

A német autóklub (ADAC) emlékeztet, hogy 2026-tól változni fognak a tesztelések körülményei: az Euro NCAP bevezeti a virtuális tesztelést is, javítja a veszélyeztetett közlekedők (pl. gyalogosok, biciklisek) védelmét szolgáló vizsgálatokat, és minősítési ösztönzőket vezet be számos járművezető-felügyeleti rendszerhez.

Így teljesítettek a kínai kocsik

A frissen tesztelt autók között volt a legújabb Smart #1 (azaz Hashtag 1), amely a Fortwo utódja lesz, egyébként a gyártó már a Mercedes és a kínai Geely gyártó vegyesvállalata, ez a modell is Kínában készül. Mint a tesztekből kiderült, a jármű megbízhatóan teljesített a frontális ütközéseknél, utasvédelemre 96 százalékos értékelést kapott, gyermekvédelemre pedig 89-et.

A legnagyobb hiányosságot a gyalogosvédelem tekintetében találták, amelyre csak 71 százalékos értékelést kapott. Főképpen mert a medecetörés veszélye a magas építés miatt igencsak fennáll egy gázolásnál, de a gyalogos törzsének, lábának megfelelő védelmet nyújtott az autó. De úgyis mindenki a videóért jött, amelyiken falhoz csapják a kocsit, úgyhogy tessék:

2022 végén érkezik Európába a Nio ET7, ami egy 5,1 méter hosszú elektromos szedán. A legnagyobb akkus verziónak 1000 kilométer hatótávot ígér a kínai gyártó. A teszteken az alábbi értékeléseket kapta:

utasvédelem 91%

gyermekbiztonság 87%

gyalogosvédelem 73%

biztonsági rendszerek 95%.

Az ütközési teszteken ez a kocsi is jól teljesített, a motorháztető jó, vagy megfelelő védelmet nyújt az elütött gyalogos törzsének. Ám itt is elég nagy a veszélye a medencesérülésnek egy gázolás esetén. A sávtartó rendszer csak mérsékelten korrigálja a jármű kormányzását, ha az eltér az iránytól, de jól beavatkozik a kritikusabb helyzetbe. Íme a videó a töréstesztről:

Megnézték, hogyan teljesít a BYD Atto 3, ami szintén Kínából érkezik Európába. Az elektromos SUV-ot Shenzhenben gyártják, 400 kilométer feletti hatótávot ígérve. A teszten végső soron öt csillagot kapott az alábbi értékelésekkel:

utasvédelem 91%

gyermekbiztonság 89%

gyalogosvédelem 69%

biztonsági rendszerek 74%.

A kocsi jól bírta a törésteszteket, a motorháztető jó vagy megfelelő védelmet nyújt a gyalogos törzsének. Viszont a medencetörés veszélye igen magas egy gázolásnál, ellenben a gyalogos lábának védelme jó osztályzatot kapott.

Górcső alá került az Ora Funky Cat is, ami egy elektromos kompakt autó a kínai Great Wall Motors forgalmazásában. Az alsó középkategóriás, elektromos ferdehátú más piacokon „Good Cat” vagy „Haomao” néven is ismert. Ez az autó is teljesítette az öt csillagos kritériumokat, méghozzá ilyen eredménnyel:

utasvédelem 92%

gyermekbiztonság 83%

gyalogosvédelem 74%

és biztonsági rendszerek 93%

Az eddigiekkel ellentétben ennél az autónál alacsony a gyalogosok medencetörésének veszélye egy ütközésnél, viszont a tesztek szerint a vészfékező rendszer tolatáskor hiányosságokat mutat. Az aktív biztonsági rendszerek sok teszthelyzetben elkerülték a balesetet.