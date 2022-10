Óriási bajba kerülhetnek ezek a magyar autósok: a brutális gázárak miatt nem tudnak majd tankolni?

A földgáz brutális drágulása miatt egyre több cég helyettesíti a szénhidrogént gázolajjal, így viszont novemberre akár kifogyhatnak a készletek – írja a Népszava.

A jelenlegi energiapiaci körülmények miatt novemberre akár gázolajhiány is kialakulhat Vecsey Sarolta, a Shell Hungary Magyarországért és Szlovéniáért felelős mobilitási igazgatója szerint. Ennek oka, hogy az ipari fogyasztók közül sokan a gáz helyet amég piaci áron is olcsóbb dízellel kezdtek fűteni. A tavaly bevezetett benzinárstop jelentős anyagi kiesést okoz a Shellnek, ami mellett pluszterhet jelentenek a kormány által bevezetett különadók is, de nem terveznek emiatt távozni Magyarországról – jelentette be Vecsey Sarolta.