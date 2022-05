Soha nem történt még ilyen: már ennél az országénál is olcsóbb a magyar dízel ára

Csoda történt a magyarországi dízelárral: a történelemben először nálunk lehet a térségben a legolcsóbban gázolajhoz jutni.

Az árstop miatt már hónapok óta 480 forintba kerül egy liter dízel, amellyel most május elején még a sokáig verhetetlennek tartott ukrán dízelárat is megelőztük, ott ugyanis már 516 forintba kerül ugyanekkora mennyiség. Ezzel a régiós összevetésben hazánk az első helyre került a gázolaj olcsóságában - ezt a Népszava számolta ki egy adatbázis alapján. Igaz ugyanakkor, hogy nem kizárólag a novemberben bevezetett magyar benzinárstop ennek az oka, hanem természetesen a háború is drágította az Ukrajnában kapható dízelt.

Amióta ilyen adatbázisok léteznek, Ukrajnát a térségben még senki nem előzte meg a dízel ára kapcsán elfoglalt elsőségben. Az első helyezés azért is komoly eredmény, mert a társégben a magyar gázolajár hagyományosan rosszabb, mint a sima benziné. Közép-Európában egyébként a háború miatt mindenhol szinte naponta ér el új csúcsokat a dízel literenkénti ára: Szerbiában például 667, míg a jómódúbb Ausztriában már 713 forint egy liter gázolaj.