Újabb segítség a magyar benzinkutasoknak: jöhet a literenkénti 20 forintos támogatás

A korábbi hat kedvezményes intézkedés mellett literenként 20 forintot ad az állam az eladott üzemanyag után. Cserébe nem zárhatnak be, nem bocsáthatják el az alkalmazottjaikat - a kormány által nyújtott eddigi támogatásokat a HVG gyűjtötte össze.

Szerdán már a benzinkutak bezárásának híre is megjelent a sajtóban, mert a töltőállomásokat üzemeltető vállalkozók nem látták biztosítottnak a zavartalan ellátást a korábban bejelentett intézkedések mellett sem. A napokban jelentett be a kormány egy hatpontos csomagot, és közben a beszerzési árakat is befagyasztották. Mindezek ellenére a héten már a MOL is jelezte, hogy bizonyos kútjain korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét. A szerdai kormányülésen aztán újabb támogatásokról döntöttek.

A februárban újabb három hónappal meghosszabbított árstop bejelentése után lázadtak fel a benzinkutasok, mivel akkor már gyakorlatilag a beszerzési ár környékén, vagy az alatt tudták értékesíteni a kutakon az üzemanyagot az árak befagyasztása miatt. A töltőállomások legalább harmadának a fennmaradása is veszélybe került, főként az ország kevésbé ellátott térségeiben működő, kisebb benzinkutak képtelenek voltak a maguk előtt görgetett veszteségeket lenyelni.

A nagyobb hálózatokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is többször hangsúlyozta, hogy a kisvállalkozások nem képesek túlélni a befagyasztott eladási árak és a folyamatosan emelkedő beszerzési árak szorítását túlélni. A független benzinkutasok néhány héttel ezelőtt megalakították a Független Benzinkutak Szövetségét, velük ültek le egyeztetésre a kormány képviselői, ennek eredményeként már a múlt héten döntött úgy a kormány, hogy hat intézkedéssel támogatják a vállalkozókat.

Ezek közül néhány ugyan csökkenteti a veszteségeket, de mivel a beszerzési árak folyamatosan emelkednek, nem eléggé. A hitelmoratórium szintén kedvező az érintettek egy részének, de a felajánlott kedvezményes hitelek nem jelentenek könnyebbséget. A szerdai kormánydöntés után úgy tűnik, hogy a kormány belátta, hogy nem csak vállalkozók ezreit lehetetleníti el, ha nem lépnek, hanem az ellátás is veszélybe kerülhet. Az intézkedéseket az ITM államtitkára, György László ismertette a közösségi oldalon.

Az újabb döntések szerint minden eladott üzemanyag literjéért 20 forint támogatást fizet az állam az árstop idejére. A támogatás folyósításának a feltétele, hogy ne függessze fel a működését a benzinkút, illetve ez idő alatt az alkalmazottakat se bocsássák el. Az önkormányzati bérleményben működő kutak bérleti díját elengedik, és azt is lehetővé teszik a kis benzinkutak számára, hogy a kapacitás figyelembe vételével, csak személygépkocsik, motorkerékpárok, illetve mezőgazdasági gépek tankoljanak náluk, a kamionokat, buszokat nem kell kiszolgálniuk. Az intézkedések mindegyike az árstop ideje alatt hatályos.