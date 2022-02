Letarolta a chiphiány az autópiacot: mélyponton vannak a használt kocsik eladásai

Idén januárban a DataHouse adatai szerint 10 606 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami az előző év januárjához képest 7,2 százalékos növekedést jelent. Eközben új autóból mindössze 8 088-at regisztráltak, ami 8,8 százalékkal marad el a tavaly januári hasonló értéktől. Ezzel tovább nőtt a használt autók súlya a frissen forgalomba helyezett személyautók körében.

A piaci adatok azt mutatják, hogy egyelőre tovább mélyül a chiphiány miatt kialakult kínálati válság. Az új autók körében tapasztalható havi 8 100 alatti eladásszám jelentősen alulmúlja a tavalyi év mélypontjának számító decemberi 8742-et értéket is. A piacról hiányzó mennyiség egy részét a vásárlók kényszerűen a használtautó-piacról igyekeznek beszerezni, ami élénkíti a használtautó-importot

–magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója

A behozott használt autók közötti márkasorrend januárban is a korábbi évek mintáját követte: a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 11 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 10 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 9 százalékkal. A sorban következő Toyota az előbbiektől jóval elmaradva, az elmúlt hónapban közel 6 százalékos részarányt ért el. Érdekesség, hogy az új autók körében viszont ez utóbbi márka volt a legnépszerűbb januárban, lekörözve a hazai piacot általában magasan uraló Suzukit is.

A használtautó piactér várakozása szerint az újautó-piac mostanra közel került a félvezetőhiány miatt visszaeső forgalom mélypontjához, bár az ellátási helyzet normalizálódásáig legalább az év közepéig várni kell, így a következő hónapokban még stagnáló eladási értékekre számíthatunk. Ha azonban a gyártási kapacitások a második félévre végre visszatérnek a korábbi szintekre, éves szinten a tavalyi 122 ezerhez hasonló mennyiségű, akár azt néhány százalékkal meghaladó eladási volumennel számolhatunk. A használtautó-import aktivitása egész évben magas szinten stabilizálódhat. Ennek eredményeképpen a tavalyi 132 ezret követően idén akár 140 ezerre is nőhet a behozott használt autók száma.