Nem vicc: ezen a kúton a prémium benzin is 480 forintba kerül

Van olyan magyar benzinkút, ahol a prémium 95-ös benzint is a 480 forintos hatósági áron adják: az okot a vonatkozó rendeletben kell keresni.

Hétfőtől léptek életbe a hatósági árak a 95-ös benzinre és a gázolajra: november 15-től 3 hónapig biztosan nem lehet többet kérni az alap üzemanyagokért literenként. Bár a múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely miniszter is hangsúlyozta, hogy a korlátozás nem vonatkozik a prémiumtermékekre, úgy tűnik bizonyos kutakon a jobban adalékolt benzint is 480 forintért mérik.

Az alábbi képet a Pénzcentrum olvasója lőtte egy OMV töltőállomáson, látható, hogy a 95-ös és a sima dízel mellett a MaxxMotion 95-ös benzin is a hatósági ármaximumon kapható:

Fotó: olvasónk

Ugye, az osztrák olajtársaságnál kétféle prémium (MaxxMotion) benzin is kapható, és a 100-as oktánszámú most valóban drágább, mint a hatósági korlát, ám a 95-ös prémiumot is egyárban adják a "simával". Az okot a vonatkozó kormányrendeletben érdemes keresni, amely kimondja, hogy november 15-től három hónapig hatósági áras:

az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét,

és az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj.

Vélhetően ez az üzemanyag sem teljesíti az ESZ-98-as követelményt, ezért adhatják ugyanabban az árban, mint a "sima" 95-ös benzint, holott ez a társaság szerint egy jobban adalékolt prémium termék.

Az OMV honlapja szerint egyébként a vállalat fejlesztői az OMV MaxxMotion Super 100plus és MaxxMotion 95 üzemanyagokhoz olyan adalékanyagot fejlesztettek ki, amely csökkenti a motor súrlódását. A kisebb belső súrlódás alacsonyabb fogyasztást és jobb teljesítményt eredményez - írják még.

Címlapkép: olvasónk